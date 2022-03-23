10 привычных продуктов, которые запрещены в разных странах мира

Рассказываем, за что они попали в немилость.

Пищевые добавки, которые были объявлены опасными в одной стране, не могут быть запрещены в другой. И оказывается, что мы действительно можем найти вредные продукты на полках в наших местных продуктовых магазинах. Есть еще одна вещь, которая вызывает беспокойство: обычные продукты, которые люди потребляют каждый день, оказываются довольно небезопасными.

Мы поможем вам выяснить, почему некоторые продукты запрещены в некоторых странах.

1. Курица

В Европе и Великобритании продажа курицы, обработанной хлором, запрещена с 1997 года. Промывка хлором используется для исключения возможности сальмонеллеза и других бактериальных инфекций. В Европе этот метод считается опасным, поскольку высокое содержание хлора может нанести вред нашему здоровью. В 2010 году такой же запрет был введен в России.

2. Зерновые батончики

Во всем мире зерновые батончики, овсяные хлопья и другие подобные продукты считаются полезными продуктами, содержащими необходимые витамины и минералы. В Дании эти продукты запрещены, поскольку, согласно данным Ветеринарного и продовольственного управления Дании, они содержат избыток «токсичных» веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на печень и почки детей при регулярном употреблении.

3. Соевый соус

82% всех выращенных соевых бобов являются генетически модифицированными. Воздействие ГМО на организм человека не было полностью изучено, но ГМО запрещены в некоторых европейских странах, России, странах Персидского залива и других государствах. Более того, соевый соус также может содержать этилкарбамат, опасный канцероген.

4. Мясо

Мясо крупного рогатого скота, свиней и индеек часто производится с использованием рактопамина. Этот гормон позволяет животному быстрее набирать вес. Ученые считают, что это мясо может быть вредным для людей и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Мясо, приготовленное с использованием рактопамина, запрещено в 160 странах, включая страны Европы, Китай и Россию.

5. Чипсы

Картофельные чипсы и чипсы, содержащие олестру, заменитель синтетического жира, запрещены в Канаде и Европе. Эта добавка предотвращает усвоение организмом полезных веществ и витаминов и может привести к проблемам с желудком. Olestra часто используется в производстве картофельных чипсов, помеченных словом «light». Также рекомендуется обратить внимание на состав сыра, маргарина, крекеров, мороженого и других продуктов.

6. Яблоки

В ходе проверки, проведенной Министерством сельского хозяйства США, выяснилось, что 80% яблок содержат дифениламин (DPA), который помогает фруктам дольше оставаться свежими, чтобы их можно было экспортировать по всему миру. В Европе DPA считается вредным веществом, которое может вызывать рак, поэтому яблоки запрещены здесь с 2012 года.

7. Желатиновые конфеты

По данным Европейской комиссии, желатиновые конфеты в маленьких чашечках чрезвычайно опасны для детей, поскольку представляют опасность удушья. Эти конфеты могут также содержать конжак, волокно, которое набухает при контакте с влагой и может застрять в горле, что делает невозможным метод Геймлиха. Это угощение запрещено в Европе, Австралии и других странах.

8. Хлеб

Хлеб, содержащий азодикарбонамид (ADA, E927), запрещен в Европе и Австралии. ADA используется для приготовления белой муки и помогает дольше сохранять продукты свежими. Эта добавка может вызывать аллергию и астму.

9. Картофельное пюре быстрого приготовления

Для производства картофельного пюре быстрого приготовления часто используется бутилгидроксианизол (ВНА, Е320). Национальные институты здоровья провели несколько исследований и пришли к выводу, что этот консервант потенциально вреден для здоровья человека. ВНА также можно найти в других продуктах, таких как: замороженные продукты, супы и майонез. Это вещество запрещено в Японии и некоторых европейских странах.

10. Маргарин

Потребление транс-жиров может привести к проблемам обмена веществ, высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольший процент трансжиров содержится в маргарине: он составляет около 15% от общего веса продукта. Трансжирные продукты запрещены в Канаде, Дании и Швейцарии. Кроме того, во многих странах существуют законы, ограничивающие количество, разрешенное в продуктах питания.

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