Раскол или почему русские люди не хотели принимать новые церковные порядки

Необходимым условием спасения души считалось тщательное соблюдение привычных обрядов

Начало Раскола

В 1653 году, в Великий Пост, вся православная Москва была потрясена приказом патриарха Никона: креститься не двумя, как испокон веков повелось на Руси, а тремя пальцами, «щепотью».

А потом начались и другие соблазны, идущие с высоты патриаршего престола. Было велено крестные ходы вокруг храмов вести не посолонь, или по ходу часовой стрелки, а противосолонь; возглашать аллилуйю не два, а три раза; но самое главное – священное имя Исус писать и произносить: «Иисус».

И началась на Руси великая, невиданная до сих пор церковная Смута…

Кадр из сериала "Раскол" 2011 год.

Хула на имя Господа

Для средневековых людей тёмным оставалось содержание большей части Священного Писания. Существо религии выражалось в обрядах. Именно они считались спасительными для души. Правильное исполнение обрядов было необходимым условием спасения души, а малейшее отступление от них воспринималось как кощунство.

Если русские люди на протяжении веков спасались старым обрядом, то как было теперь относиться к ним, когда старый обряд был объявлен неправильным? Неужели все они, и святые тех времён тоже, горели в аду? Быть того не могло!

Для религиозного сознания логичнее было предположить, что сейчас настали давно предсказанные последние времена, и в руководство церкви пробрался Антихрист – он-то и соблазняет людей неслыханными богохульными новшествами.

В. И. Суриков «Боярыня Морозова»

Церковная реформа совпала с тяжёлыми изменениями в жизни русского народа. Середина 17 века – рост цен, установление крепостного права, тяжёлая война с Польшей из-за Украины. Привычный порядок пошатнулся, жить стало намного хуже. Всё складывалось одно к одному в картину пришествия Антихриста. Ну, а если посягнули на святую церковь – значит, и вправду начинается светопреставление.

Обрушившаяся на Москву сразу же после начала никоновской реформы чума в 1654 году, от которой вымерло больше половины населения русской столицы, воспринималась как кара Божья за непотребные нововведения, за хулу на имя Господа нашего Исуса – с одним «И»!

Ну а самое главное, почему церковные новшества встретили такое противодействие – они вводились жёстким приказом, без всяких объяснений и убеждений. Патриарх Никон и его сторонники исходили из того, что верующие обязаны без тени сомнения, беспрекословно подчиняться любым указаниям церковных властей. Этого русские люди, жившие по совести, принять не могли.

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