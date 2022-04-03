Интересные факты о еде, после которых вы измените взгляды на питание

Правильное питание – очень спорная тема, которая обросла большим количеством мифов и домыслов. Ученые не перестают проводить исследования на тему влияния некоторых продуктов на тему здоровья, и сегодня мы поделимся с вами некоторыми результатами экспериментов, которые не просто удивят, а шокируют. Возможно, после этого вы захотите скорректировать свое питание и начнете по-другому относиться к здоровой еде.

1.

Наклейки на фруктах можно есть





Любопытно, но FDA, управление, контролирующее качество пищевых продуктов, совсем не запрещает употреблять наклейки, присутствующие на некоторых фруктов. Конечно, предварительно плоды нужно помыть, но от наклеек можно не избавляться. По словам членов управления, сами наклейки, а также клей, при помощи которого они закрепляются на продуктах питания, абсолютно безопасны для здоровья. Поэтому можете сами решать есть их или нет.

2.

Кусок пиццы на завтрак полезнее порции хлопьев





Как мы все знаем, завтрак является очень важным приемом пищи, ведь он заряжает нас энергией на предстоящий день. Именно поэтому блюдо, которое мы едим сразу после пробуждения, должно быть максимально сбалансированным по содержанию жиров, белков и углеводов. Увы, в готовых завтраках, например, хлопьях нет и половины тех питательных веществ, в котором мы нуждаемся.

Кроме того, в их состав не входит достаточное количество белка или здоровых жиров, зато сахара с избытком.

К этим результатам пришла диетолог Челси Амер. Она считает, что кусочек пиццы будет более сбалансированным вариантом завтрака. Кроме того, любимое итальянское лакомство по содержанию калорий практически не отличается от миски хлопьев. Однако в пицце больше белков, которые помогают сохранять чувство сытости в течение дня.

3.

Острая пища продлевает жизнь





Китайские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что острая пища не вредит здоровью, а наоборот, защищает от преждевременной смерти и появления некоторых заболеваний. Они смогли установить, что у людей, которые употребляют острую пищу каждый день или хот бы раз в два дня, риск преждевременной кончины на 14% ниже, чем у тех, кто избегает такую еду. Также фанаты острого менее подвержены риску заболевания раком, у них реже диагностируется ишемическая болезнь сердца и проблемы с дыхательной системы.

Участники эксперименты чаще всего включали в свой рацион свежий и сушеный перец чили, причем у тех, кто предпочитал первый вариант, оказался снижен риск смерти от диабета.

Кстати, для диабетиков существует украинский интернет магазин, целью которого является упростить таких людей. Приобрести по всей территории Украины можно инсулиновые шприцы и глюкометры, витамины и разные лакомства, а также прочие товары, необходимые диабетикам каждый день.

4.

Рыбные консервы полезнее мясных





Врачи в целом относятся к консервам с предубеждением, настоятельно рекомендуя своим пациентам избегать включения таких продуктов в свое меню. По части мясных консервов эти опасения являются справедливыми, а вот с рыбными все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Если изначально производитель выбрал хорошую свежую рыбу, то она сохранит свою пользу даже после многочисленных этапов консервации. Конечно, при термической обработке количество некоторых полезных веществ уменьшится, но большинство минералов, витамином и микроэлементов останется в целости и сохранности. Кроме того, после обработки рыбные кости становятся мягкими и съедобными, поэтому можете смело употреблять консервы, восполняя с их помощью недостаток кальция в организме.

5.

Помидоры нельзя хранить в холодильнике





Оказывается, если хранить помидоры при температуре ниже 12 градусов, они постепенно теряют свой вкус и аромат, из-за того, что снижается функциональность генов, отвечающих за созревание плода. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные в трудах Национальной академии наук. Именно поэтому помидоры лучше покупать в том количестве, которое ваша семья способна съесть максимум за два-три дня, и хранить их в затемненном помещении при комнатной температуре. Отличным местом станет кладовая или глубокий ящик кухонного гарнитура.

6.

В лимонах много сахара





Многие люди удивятся, когда узнают, что в лимонах содержится большое количество сахара. Сразу возникнет вопрос: «Откуда, ведь лимон очень кислый?» Давайте разбираться в ситуации. Во фрукте содержится фруктоза, глюкоза и сахароза. При этом первые две составляющие не такие сладкие, как сахароза, чей вкус более яркий и насыщенный. Также мы не замечаем сладость из-за большого количества лимонной кислоты, которая перебивает все остальные вкусы. Кстати, если употреблять этот фрукт в больших количествах, есть риск вызвать ожирение, однако их специфический вкус вряд ли допустит такой исход событий.

7.

Срок годности молока не зависит от консервантов





Когда мы видим на упаковке с молоком срок годности несколько месяцев, то сразу начинаем подозревать производителей в том, что они добавляют в свою продукцию большое количество консервантов, чтобы увеличить время хранения в холодильнике. На самом деле наши опасения являются ложным. Секрет заключается в применении высокотемпературных технологий. Молоко очень быстро нагревают, а затем так же стремительно охлаждают. В ходе такого процессе «плохие» бактерии погибают, а все полезные вещества остаются в целости и сохранности. Такое молоко может храниться в закрытом пакете 4 месяца, а в распечатанном – около пяти суток.

8.

Кефир снимает похмелье не из-за алкоголя в составе





Этот кисломолочный продукт является достаточно популярным средством от похмелья. Многие считают, что причина его эффективности заключается в том, что в кефире содержится этиловый спирт. Он в составе действительно присутствует, но в мизерных количествах – 0,04-0,05%. Одна зрелая груша содержит столько же алкоголя, сколько ведро кефира.

Почему же именно кисломолочный продукт считается лучшим другом при алкогольной интоксикации? Секрет заключается в том, что в его состав входят витамин В, фолиевая кислота и полезные бактерии, которые успокаивают желудок и очищают организм от продуктов распада алкоголя. А этиловый спирт здесь не при чем.

9.

Микроволновка – лучший способ приготовления овощей





На первый взгляд кажется, что овощ – самый простой в приготовлении продукт. Это действительно так, но лишь отчасти. Овощи очень сложно готовить таким образом, чтобы сохранить в них все полезные и питательные вещества. Мало жидкости и минимальное влияние высоких температур – вот, пожалуй, главные секреты. Лучше всего справится с этой задачей микроволновая печь. Когда будете готовить в ней овощное блюдо, добавляйте меньше воды и плотно закрывайте дверцу микроволновки, чтобы создать эффективную парную среду.

10.

Яичные белки содержат больше минералов, чем желтки





Многие врачи советуют употреблять белки, если вы сидите на диете или придерживаетесь ПП. Однако для полноценного и сбалансированного питания нужна другая часть яйца, а именно – желтки. В них содержится основное количество полезных витаминов и минералов, необходимых организму. Даже холестерин, который принято считать вредным и который есть в желтках, является необходимым питательным веществом для наших клеток.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2447920090373949892/

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