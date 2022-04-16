15 признаков стабильных взрослых отношений, которые могут длиться всю жизнь

Каждые отношения, переходящие в серьезную фазу, поначалу вызывают естественные сомнения. Мы задумываемся, тот ли единственный человек находится с нами рядом, какой будет совместная жизнь, готовы ли мы к тому, чтобы ее строить. Все знают, что для гармоничного развития между людьми должны быть любовь, доверие, уважение, готовность заботиться и поддерживать.

И есть 15 признаков, по которым можно узнать настоящие и перспективные отношения, которые могут длиться всю жизнь.

1. Времяпрепровождение

Отличное свидетельство стабильности проявляется в том, что каждый проведенный вместе день вы можете назвать хорошим. Вам не нужно отправляться за новыми впечатлениями, искать компанию или мучительно выдумывать новые идеи для досуга. Достаточно просто вместе посидеть на диване, погрузившись в чтение любимых книг, пройтись по улицам и даже вздремнуть.

2. Ощущение легкости

Вам просто обсуждать любые, даже довольно щекотливые темы, разделять домашние обязанности, чувствовать себя счастливым человеком? Это замечательно, так как именно умение найти общий язык, пойти на компромисс и заставить партнера улыбнуться являются признаками хороших отношений. В нем нет места подавленности из-за гнета обязанностей и раздражению.

3. Опыт прошлых ошибок

У каждого взрослого человека есть багаж, состоящий из прошлых ошибок. Если вы думаете перед тем, как что-то сказать или сделать, учитываете предыдущий неудачный опыт и стремитесь избежать его повторения, отношения также могут считаться взрослыми.

4. Тема ссор

Скандалы и ожесточенные словесные баталии возникают время от времени в каждой паре. Но не все из них остаются верными первоначальной проблемной теме. Часто в ход идут обвинения и напоминания о проступках, сравнение партнеров между собой и с другими людьми. Это – показатель эмоциональной неготовности решать задачи по мере возникновения и оставлять их позади.

5. Правда

В стабильных отношениях нет потребности лгать друг другу. Партнеры честно выражают свои мысли, предложения и недовольство, не скрывают финансовые и другие трудности и не боятся молчаливого осуждения. Они знают, что любимые всегда поймут и помогут найти выход из любой ситуации.

6. Отношение к переменам

Мы часто совершаем одну и ту же ошибку – пытаемся изменить или перевоспитать партнера. Но это должно остаться в прошлом – в новых взрослых отношениях люди принимают своих избранников такими, какие они есть, понимая, что и сами не идеальны. В конце концов, в каждой черте характера есть свой шарм, его нужно только рассмотреть.

7. Обсуждение будущего

Все пары строят планы. Но в непродолжительных отношениях они редко забегают вперед более, чем на месяц, а в серьезных люди обсуждают такие вещи, как покупка жилья или планирование семьи. Они хотят знать, что произойдет будущим летом и через несколько лет.

8. Здоровые границы

Безусловно, очень приятно проводить время вместе, но у каждого из пары могут быть свои друзья и интересы, которые следует уважать, а также необходимость в личном пространстве и периодическом общении с самим собой. Человек имеет полное право на то, чтобы заниматься своими собственными делами.

9. Умение чувствовать

Время от времени все мы избегаем затрагивать те или иные темы в разговоре, так как знаем, как наши половинки относятся к ним в конкретный момент. Но создание семьи не должно к ним относиться. Если в разговоре все чаще проскальзывают мысли на этот счет, отношения будут развиваться в нужном направлении.

10. Равновесие

Как правило, в паре есть ведомый и ведущий. Но если партнеры время от времени могут меняться ролями и при этом оба чувствуют себя комфортно, все в полном порядке. Это касается разделения обязанностей, принятия решений, а также того факта, что любящие люди дополняют друг друга, превращаясь в сплоченную команду.

11. Дела, а не слова

Можно красиво говорить о чувствах, но не ударить и пальцем о палец для того, чтобы доказать их искренность. Стабильные отношения складываются из тысячи мелочей, за которыми просматривается забота. Утренний кофе, любимый завтрак, поглаженная рубашка и небольшой букет цветов просто так, а не по поводу – вот несколько примеров.

12. Синхронизация

Все люди разные, но только любящие друг друга угадывают настроения и желания без слов. Каждый из них становится продолжением другого, перенимает некоторые привычки и с течением времени принимает все больше участия в его жизни.

13. Совместная работа

В стабильных отношениях оба партнера стремятся к одной цели и прикладывают одинаковое количество усилий. Фактически, они планомерно превращают представляющееся им идеальное и счастливое будущее в реальность. Вместе.

14. Верность

У любящего человека с серьезными намерениями вряд ли возникнет желание флиртовать с коллегами или вызывать у партнера чувство ревности, предавать его мечты и пренебрегать идеями и стремлениями. Он верен не только на физическом, но и на духовном и эмоциональном уровнях.

15. Поддержка

Некоторые пары строят отношения на достаточно зыбком фундаменте. Это может быть восхищение красотой одного из них, но она не вечна. Или финансовое положение, однако сегодня можно быть на коне, а завтра скатиться на самое дно. Каждый из нас может заболеть, потерять работу или отчаяться в поисках себя. В стабильных отношениях партнеры всегда становятся надежным плечом друг для друга, двигателем развития и вдохновителем.

Счастливые перспективные пары отдают себе отчет в том, что любовь – это тяжелый труд, требующий немало мудрости, терпения и сил. Наши избранники никогда не станут абсолютно идеальными, а отношения – совершенными. Но это не мешает бороться за них и идти вперед.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455162290974493112/

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