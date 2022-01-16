Глухонемой брат Ивана Грозного: что с ним случилось                                                         

Иван Грозный с детства познал горечь одиночества – отца он потерял, когда ему было три года, а ещё через пять лет умерла его мать. Единственным близким родственником по крови, который оставался рядом с царём, был его младший брат Юрий Васильевич, носивший титул князя Угличского и Калужского. О нём мало что известно, так как Юрий практически не принимал участия в исторических событиях. Это и неудивительно, ведь брат Ивана Грозного родился глухонемым.

Калека в княжеском дворце

В 1526 году 46-летний великий князь Московский Василий Иванович женился на юной княжне Елене Глинской. Для него это был второй брак. Первый – с боярышней Соломонией Сабуровой – оказался бездетным, и великую княгиню отправили доживать век в монастырь. Теперь же Василий III надеялся наконец обзавестись наследником. В 1530 году у него родился сын Иоанн, будущий царь Иван Грозный. А 30 октября 1532 года великая княгиня Елена произвела на свет второго ребёнка – Юрия (Георгия). Вероятно, он был назван в честь брата матери – князя Юрия Васильевича Глинского. 3 ноября младенца покрестили на подворье Сергиева монастыря игумен Иоасаф и старец Даниил Переяславский.

Дальнейшая судьба великокняжеских детей, как известно, оказалась печальной – они рано осиротели. Однако жизнь Юрия осложняло ещё одно обстоятельство. Как полагают историки, он с рождения ничего не слышал и не мог говорить. Верующим русским людям этот факт казался Божьей карой за прелюбодеяние Василия III – ведь он развёлся с первой супругой против её воли.

Возможно, болезнь передалась Юрию по материнской линии, ведь в роду Рюриковичей сурдомутизм ранее не встречался. Но генетические проблемы могли быть обусловлены и возрастом отца. Как недавно выяснили генетики, у детей, зачатых мужчинами в возрасте после 40 лет, гораздо чаще встречаются некоторые врождённые заболевания.

В древности люди были склонны преуменьшать возможности глухонемых людей, что не оставляло им шансов на полноценную социализацию. Как считал Аристотель, «рождённые глухими не будут иметь чувств и способности рассуждать». Глухонемые могли общаться примитивными жестами, но в отсутствие специализированной сурдопедагогики их коммуникация крайне упрощалась, им были недоступны абстрактные понятия. Из-за этого великий князь Юрий производил на окружающих впечатление слабоумного (как говорится в летописи, он был «несмыслен» и «прост умом»). Глухонемых не умели учить не только в России, но и в Европе, хотя случались и исключения. Например, живший в одни годы с Юрием Васильевичем глухонемой испанец Хуан Фернандес де Наваррете сумел освоить мастерство живописца. Но Хуана воспитывали католические монахи, принявшие обет молчания и потому изъяснявшиеся жестами. На Руси же подобных практик не существовало.

Несмотря на ограниченные возможности, Юрий стал постоянным товарищем детских игр будущего царя. Скорее всего, общение с глухонемым братом наложило серьёзный отпечаток на личность Ивана Грозного. Когда Иван говорил, Юрий не слышал и не понимал его. Речи княжича волей-неволей превращались в монологи, что не способствовало его психическому здоровью.

Жестокий нрав Ивана Грозного развился из желания защитить себя и брата. Позднее царь вспоминал, что его с Юрием бояре «начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков», плохо кормили и одевали. Немного возмужав, Иван стал мстить. В 1453 году он приказал отдать псарям для расправы князя Андрея, плохо обращавшегося с его братом. На всю жизнь Иван Грозный сохранил жалость к инвалидам. Уже став царём, он поручил духовенству заботиться о глухонемых и других калеках.

Жизнь Юрия Васильевича

По завещанию великого князя Василия его младший сын получил в личный удел несколько городов: Углич, Бежецкий Верх, Калугу, Малоярославец, Медынь и Мезецк. Кроме того, для дворового обихода Юрий Васильевича ему передали ряд сёл под Москвой. Но сам великий князь там не появлялся и в дела управления не входил – всем занимались царские дьяки.

Став царём, Иван Грозный постоянно держал брата при себе. В разрядных записях Юрий Васильевич упоминаетcя как участник царских застолий. Младший брат сопровождал царя в поездках на охоту и на богомолье. Осенью 1546 года он ездил с Иваном Грозным в Новгород и Псков.

Для Ивана Васильевича было важным то, что брат ни в коем случае не мог рассматриваться как его конкурент. Поэтому он очень заботливо относился к глухонемому. Об особенностях поведения Юрия Васильевича в частной жизни мало что известно. Боярин Андрей Курбский в своей «Истории о делах великого князя Московского» свидетельствует о нём так: «был без ума и без памяти и безсловесен, тако же аки див якой родился». Однако, по-видимому, на людях брат царя держал себя вполне благопристойно, раз он сопровождал его на официальных церемониях и в церкви. Впоследствии, отправляясь в поход на Казань, Иван Грозный номинально оставил «главой Москвы» вместо себя именно Юрия.

Вскоре после собственной свадьбы Иван Грозный решил женить и 15-летнего брата.

«Юрий, несомненно, страдал от физических недостатков, но он был в состоянии вести семейную жизнь, – отмечает историк Изабель де Мадариага. – Еще в сентябре, после переговоров с Макарием, Иван приказал боярам и князьям доставить ко двору дочерей, и в ходе смотрин Юрий высказал свое предпочтение княжне Ульяне Палецкой».

Ульяна (Иулиания) была дочерью царского воеводы Дмитрия Фёдоровича Палецкого Щереды. Свадьба состоялась 3 ноября 1547 года при активном участии царя и его приближенных. Бояре вымылись с женихом в бане, после чего ему с невестой было приготовлено ложе. «Постель стлал» знаменитый соратник Ивана Грозного Алексей Адашев. В этом браке в 1559 году у Юрия родился сын Василий, который, однако, прожил меньше года.

Глухонемой великий князь мирно проводил свою жизнь, пока не умер 24 ноября 1563 года. Причину смерти источники не называют. Он был похоронен в Архангельском соборе Кремля. По душе Юрия Иван Грозный сделал крупные вклады в Троице-Сергиев, Соловецкий, Хутынский, Махрищский и Брянский Свенский монастыри, а также отправил пожертвования в Грецию. В письмах царь называл брата «святопочившим» – он верил, что тот удостоился благой посмертной участи.

Вдова Юрия Васильевича, по обычаю тех лет, удалилась в Новодевичий монастырь, приняв имя Александры. Поначалу Иван Грозный сохранял доброе расположение к женщине, которая много лет скрашивала участь его несчастного брата. Для Ульяны Дмитриевны в монастыре возвели пышные кельи, она имела штат слуг («детей боярских и приказных людей») и кормилась с нескольких поместий. Чтобы княгиня вкусно питалась, в обители были устроены особые ледники и поварни. Инокиня Александра отличалась набожностью и щедро тратила средства на благотворительность. Однако затем царь прогневался на невестку – как предполагал историк Николай Карамзин, из-за того, что она слишком печалилась о жертвах опричного террора. Согласно одному из свидетельств, Ульяна-Александра была заключена в Горицкой обители на Вологодчине, а в 1569 году утоплена в реке Шексне вместе с другой опальной монахиней – княгиней Ефросинией Старицкой. На месте их предполагаемого захоронения в XIX веке был возведён Троицкий собор.

Сегодняшние историки склонны считать эту версию ошибкой. Они утверждают, что вдова глухонемого великого князя благополучно дожила в Новодевичьем монастыре до конца жизни, а скончалась она 8 мая 1574 года.

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