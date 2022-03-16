7 признаков того, что неверный партнер на самом деле не раскаивается

Многие уверены, что не простят измену, но когда происходит предательство и неверный клянется, что больше никогда не совершит ошибку, они забывают данные себе обещания, прощают обиду и дают второй шанс. Но что, если партнер не заслуживает прощения и его раскаяние — очередная ложь?

Измена партнера — это, наверное, одно из самых болезненных эмоциональных переживаний. Предательство любимого человека разбивает нам сердце. «Ничто не сравнится с той болью, страхом и яростью, которые мы ощущаем, узнав, что партнер, клявшийся в верности, изменил. Ощущение чудовищного предательства поглощает нас. Многим кажется, что они уже никогда не смогут доверять партнеру и кому-либо еще», — говорит психотерапевт и сексолог Роберт Уэйс.

Тем не менее, возможно, вы все еще любите этого человека и хотите остаться вместе, разумеется, если он не будет больше изменять и приложит все усилия для восстановления отношений. Скорее всего, ваш партнер рассыпается в извинениях и заверяет, что не хотел причинять вам такую боль. Но вы прекрасно понимаете, что этого недостаточно и никогда не будет достаточно.

Ему придется приложить много сил для восстановления взаимного доверия, стать полностью честным и открытым во всем.

Наверняка он решит это сделать, даже пообещает. И тем не менее не исключено, что в будущем снова разобьет вам сердце.

Вот 7 признаков того, что неверный партнер не раскаялся и не заслуживает прощения.

1. Он продолжает изменять

Очень многие люди, склонные к изменам, не способны остановиться, несмотря на последствия. В чем-то они напоминают наркоманов. Продолжают изменять, даже когда их вывели на чистую воду и вся их жизнь начинает рушиться. К счастью, это относится не ко всем. Многие после разоблачения глубоко раскаиваются и прикладывают все усилия, чтобы загладить вину, не повторяя прошлых ошибок. Но некоторые не могут или не хотят остановиться и продолжают причинять страдания партнеру.

2. Он продолжает лгать и хранить от вас секреты

Когда факт измены раскрывается, виновники обычно склонны продолжать лгать, а если и вынуждены признаваться, то раскрывают лишь часть правды, продолжая хранить свои секреты. Даже если они больше не изменяют, то продолжают обманывать партнеров в чем-то другом. Для человека, пережившего предательство, такой обман может быть не менее болезненным, чем собственно измена.

3. Он винит в случившемся кого угодно, кроме себя

Многие неверные партнеры оправдывают и объясняют свое поведение, перенося вину за случившееся на кого-то другого или что-то другое. Для пострадавшего партнера это может быть болезненно. Очень важно, чтобы изменивший партнер полностью признал ответственность за произошедшее. К сожалению, многие не только этого не делают, но даже пытаются переложить вину за измену на партнера.

4. Он извиняется и ждет, что его немедленно простят

Некоторые изменщики полагают, что достаточно извиниться, и разговор на этом закончен. Они бывают очень недовольны или начинают злиться, когда понимают, что у партнера иное мнение по этому поводу. Они не понимают, что своими изменами, ложью и секретами разрушили все доверие между вами и все ваше доверие к отношениям и что вы не сможете простить партнера, пока он не заслужит это прощение, доказав, что снова достоин доверия.

5. Он пытается «купить» прощение

Типичная ошибочная тактика многих партнеров после измены — попытаться вернуть ваше расположение «подкупом», даря цветы и украшения, приглашая в рестораны. В качестве средства «подкупа» может выступать даже секс. Если партнер пробовал задобрить вас таким способом, вы уже знаете, что это не работает. Подарки, какими бы дорогими и продуманными они ни были, не способны залечить раны, причиненные изменой.

6. Он пытается контролировать вас агрессией и угрозами

Иногда, чтобы «утихомирить» справедливо разгневанного партнера, изменщик начинает грозить разводом, прекращением финансовой поддержки или чем-то еще. В некоторых случаях им удается запугать партнера и заставить его подчиниться. Но они не понимают, что своим поведением разрушают эмоциональную близость в паре.

7. Он пытается успокоить вас

Многие партнеры, когда об их измене становится известно, говорят что-то в духе: «Милый(ая), успокойся, ничего страшного не случилось. Ты знаешь, что я тебя люблю и всегда любил(а). Ты делаешь из мухи слона». Если вам доводилось слышать что-то подобное, вы прекрасно знаете, что такие попытки успокоить (даже если это на какое-то время удается) никогда не смогут восстановить доверие, утраченное после предательства. Более того, выслушивать это весьма болезненно, ведь, по сути, партнер дает понять, что вы не имеете права злиться из-за его измены.

Источник