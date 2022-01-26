«Бог шельму метит»: что значит это русское выражение на самом деле

Мало кто задумывается о семантике старого русского выражения. А между тем, «шельмой» на Руси называли конкретных людей, выявляли которых по ряду маркеров.

Неприязнь к иноземцам

Долгое время на Руси говорили: «Бог плута метит», но в петровские времена русский «плут» трансформировался в немецкую «шельму». Ведь в первом значении «der Schelm» означает «плут, мошенник, пройдоха». Не исключено, что «шельмами» начали называть многочисленных иноземцев. Особенно много их стало при Петре Великом.

«Немцами» называли всех иностранцев, которые не говорили по-русски. «Немцы» – то есть «немые». Англичане и голландцы, немцы и датчане, шведы и подданные других европейских государств жили обособленно. Их уклад, обычаи и традиции сильно отличались от русских, вызывая смешанные чувства – от недоверия и опаски до презрения и злобы. Непонимание менталитета иноземцев сформировало мнение об иностранцах, как о мошенниках, с которыми надо держать ухо востро.

Известный бытописатель петровских преобразований немец Фридрих Христиан Вебер в своих записках писал, что «московиты ненавидят и преследуют» иностранцев, у которых царь велит им перенимать лучшее. Но в деле обучения, по мнению Вебера, русским мешает «затаенная гордость», перетекающая в чувство превосходства.

Они мнят себя «народом передовым, ученым и смышленым».

Как пишет Вебер, над иностранцами русские часто посмеиваются и издеваются. Нередко называют «шельмой», считая, что каждый немец руководствуется лишь стремлением личного обогащения. Такое поведение объясняется сложившимся стереотипом, что все иностранцы – пройдохи и плуты, которые при первой же возможности обманут.

Рыжий да красный – человек опасный

К людям, которые по каким-то признакам отличаются от большинства, во все времена относились настороженно. Семантика выражения «Бог шельму метит» подразумевает, что физиологические «метки» человек получает от Создателя. Именно он «помечает» людей непорядочных, склонных к обману и мошенничеству. И делает это для того, чтоб предостеречь остальных.

Опасными «метками» на Руси считались хромота и косоглазие, наличие на теле родимых пятен и родинок. С недоверием окружающие относились к горбатым и рябым, а также обладателям разных по цвету глаз и рыжих волос. Про последних на Руси говорили: «Рыжий да красный – человек опасный». Совет воздерживаться от контакта с рыжими, почти запрет на ведение с ними дел и общение заключен в другой русской поговорке – «С черным баню не топи, с рыжим дружбы не води».

Интересно, что с древненемецкого «skelmo» переводится «как достойный смерти», поэтому выражение нередко употреблялось в отношении ведьм и колдунов. А выявляли их всё по тем же приметам: разным по цвету глазам, горбу, родимым пятнам, веснушкам. О том, что «шельму» следует без сожалений уничтожать, свидетельствует народное название злостного сорняка котыка степного. В полях и огородах его истребляли нещадно, называя «шельмой» или «шельмаком».

Ошельмован палачом

Интересно, что «шельмой» на Руси называли также карточных шулеров. Когда катала садился за стол, его без труда узнавали. Но отметины в виде многочисленных шрамов на лице наносил не Господь. Когда кто-то из игроков начинал мухлевать, его нередко били тем, что первым попадалось под руку. Хватали что потяжелее. Обычно – подсвечник.

До 60-х годов XIX века бытовало выражение «ошельмован палачом». Оно означало, что в качестве позорного наказания вор, разбойник, плут получал отметину. На смену отрезанию рук, носа или ушей пришло клеймение. Официально его закрепили в 1691 году царским указом. Преступников метили литерой «В» («вор») или «У» («убийца»), выжигали и набивали на лбу и щеках «ВОРЪ» или «КАТ» («каторжный»). Скрыть такие метки под одеждой было невозможно, поэтому преступники нередко срезали клейма. Раны со временем рубцевались, превращаясь в шрамы. Но опытному взгляду не составляло труда распознать природу таких отметин.

На протяжении полувека, с 1716 по 1766 годы, шельмование официально использовалось не только в отношении простолюдинов. Оно было одним из видов позорящего наказания для дворян, совершивших тяжкие преступления. Перед отправкой в вечную ссылку или казнью над головой «шельмы» (вора или мошенника) ломали шпагу. Процедура называлась «шельмованием» – от немецкого «schelmen», что означало «объявление подлецом».

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/170229-bog-shelmu-metit-chto-znac...

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