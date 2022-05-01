Почему и за какие "заслуги" так невзлюбили Николая I, ведь он был честнейшим человеком

Почему же многие недолюбливали Николая I? Он был честным и трудолюбивым императором, которого не принимали люди. Заслуги его не были поняты, а вот просчеты и ошибки замечали и все и всячески на них указывали. Иногда он и правда ошибался, что может сделать каждый человек. Возможно, этому следовало строгое воспитание Николая.

У отца Николая Павловича было трое сыновей, поэтому все думали, что очередь до младшего даже не дойдет. Маленького Николая не готовили к престолу и царствованию. Наследником был первый сын Павла, Александр Павлович. Предполагалось, что после трона Александр и сам обзаведется детьми, которые займут его место, на крайний случай престол бы занял второй сын Павла. И очереди для Николая здесь и не было. Ему пророчили высокий военный чин, поэтому подготавливали к управлению над армией.

Воспитывал любовь к армии у Николая генерал. Он рассказал ему о стратегиях, нюансах битвы, военное инженерии. Маленькому Николаю начали нравиться парады, военная атрибутика и форма.

Подготовка к жизни, которой занимался генерал, была полностью сформирована для хорошего военного человека, который сможет защитить свою родину, однако для управления всей страной она не подходила.

В ходе событий, детей у Александра Павловича так и не случилось, а второй сын отказался от престола поэтому к власти перешел Николай.

Он стал следующим императором в истории, вошедший как Николай I.

Только вступив на трон, Николай встретился с большим и значительным событием - восстанием декабристов. Эта ситуация шокировала его. Восстание было остановлено, однако действующий правитель увидел насколько хрупка его власть. Его разочарованием был уход его лучших друзей детства.

Николай I старался со всех сил укрепить свою власть, чтобы не пасть в глазах остальных и спасти свою страну. Он не терпел любые возражения в свой адрес, поэтому закрывал бунты. Именно этот император создал третье отделение, которое следило за всей цензурой и занималось политическим розыском. Организация была честной, поэтому очень раздражала дворян, которые любили выговориться и хотели свободу своих мыслей.

Многие важные посты Николай I отдал военным, потому что считал их выше остальных. Военные, в свою очередь, не смели перечить господину. Для того, чтобы на территории был порядок и строгость, туда были поселены чиновники. Однако за ними плохо следили хотя они занимали не низкую ступень в статусе, поэтому в их руках была возможность краж и взяток.

Часто Николай I боялся перемен и последствий после них, а значит и закрывал глаза на реформы, которые уже назревали свершиться. Например, он так и не освободил крестьян от крепостничества, хотя прекрасно понимал необходимость в этих действиях.

В целом, Николай I не нравился многим. Его недолюбливали и обычные крестьяне, и дворяне. Однако показывали они обратное, скорее из-за страха его величества, а не из-за боготворения. Было ли справедливым такое отношение к государю? Нет, ведь по характеру он не был таким лихим как например, Иван Грозный, превосходил многих даже в заслугах, и для страны сделал немало хорошего.

Господин был очень трудолюбив, что присуще малому количеству людей. Он рано вставал, весь день работал и поздно ложился. Отклоняться от своего намеченного распорядка дня Николай I не любил, поэтому делал все по пунктам. Показную роскошь от тоже не любил, жил здоровым образом жизни.

Сам император знал, что справиться с коррупцией полностью невозможно поэтому старался сам быть честным со всеми. Также, его главным качеством была справедливость, ведь прежде чем наказывать любого человека за проступок, государь исследовал вопрос наказания тщательно и внимательно.

Конечно, Николай I был по-настоящему честным человеком, потому что ни раз выходил на бой с противниками, не боялся при этом пораниться или умереть. И даже выходил на усмирение бунтовщиков в Санкт-Петербурге.

У государя было доброе сердце, которым он не мог делать больно остальным людям. Его взгляды были против казни, а многие заключения для стражников он часто пересматривал сам и смягчал наказание.

К огромным заслугам Николая I относится не только упорядочивание всех законов, но и проведение финансовой реформы, смягчение положения рабочих крестьян и большое продвижение в развитии транспорта, промышленности.

Говоря о Николае I, стоит сказать, что он был порядочным и образованным человеком который старался для своей страны и народа. Свои ошибки и неудачи он признавал и видел сам, не виня никого вокруг.

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