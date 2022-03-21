Что секретного нашли ученые, изучавшие мозг Ленина?

Владимир Ильич Ленин еще не умер, а его мозг уже стал общественным достоянием для науки. Интересно, что ученые нашли в сером веществе Ленина?

Давайте вместе это и узнаем. Садитесь по удобнее, заваривайте чайку и мы начинаем!

Владимир Ильич Ленин до своей кончины выглядел именно так

Мозг среднего человека

Мозг среднестатистического человека составляет 1400 кубических сантиметров. В то время как объем мозга Владимира Ленина составлял 1340 кубических сантиметров, что и есть ниже среднего уровня. Вскрытие показало, что Ленин болел атеросклерозом сосудов головного мозга. Внутренняя сонная артерия была на столько твердой, что ее даже молоток не брал. Вроде нашлось оправдание инсульта.

Но было здесь и еще что-то. Значительная часть мозга была поражена так, словно какой-то вирус или бактерия разъедали мозг вождя. Отсюда и идут разные слухи, что Ленин в свое время болел сифилисом. Но есть более зверский вирус эпштейна-барра.

Он является одной из причин появление такого заболевания, как рассеянный склероз. Поэтому сифилис тут совсем не причем. Да и документального подтверждения, что Ленин болел сифилисом тоже нет. Его даже могли отравить. Но это уже моя догадка.

Ух уж эти экстрасенсы

В преддверии кончины Владимира Ильича его мозг был уже зарегистрирован особым отделом ВЧК заместителям Глеба Бокия Александром Барченко.

Он был лжеученым, который так и не получил высшего образования, прославился он еще в дореволюционной России как экстрасенс и психотерапевт. Александр искал Шамбалу в Гималаях и издал об этом несколько книжек. После революции был взят на работу в Институт мозга профессора Бехтерева в Петрограде, при этом у него не было образования.

Одновременно с этим он был взят на еще одну работу в ВЧК Глебом Бокием. Чекисты того времени увлекались, как сейчас называют альтернативными науками. Желали они таким образом найти мгновенный чудесный способ избавится от всех богатых людей. Одним из таких орудий были овладение тайнами мозга Ленина.

Профессор Фогт

ВЧК не смогли найти то, что они хотели найти. Не чего сверхъестественного в мозгу Ильича не было. Тогда Бокий и Барченко решили вызвать профессора Оскара Фогта из Германии. Тогда они еще не знали что случится потом.

Профессор пробыл в России с 1925 по 1930 год. Возглавляя вновь созданный институт Ленина. Под руководством профессора Фогта было проведено тщательное секвенирование головного мозга Ленина.

Но Фогт понял, что оборудование в СССР не может ему дать должного результата. С этими словами доктор Фогт упаковал нарезки мозга вождя и отправился к себе в Германию.

В печати в то же время вышел слух, что профессор Фогт нашел в мозгу Ленина кое-что интересное. Будто данный ученый обнаружил в головном мозгу Ленина задатки гения со сверхспособностями.

А через три года к власти в Германии пришел Гитлер и вся связь с СССР была запрещена.

Профессор Оскар Фогт, немецкий невролог высшей категории

Секретная тайна

В 1960-е годы бельгийский нейрофизиолог Лидо ван Богарт и журналист Андрэ де Вульф выступили в печати, что советские войска предприняли не верный с военный точки зрения манёвр, захватив Берлин. И это все было проделано только чтобы спасти мозг Ленина и вывести его в СССР.

С 1930 по 1937 год доктор Фогт возглавил свой институт изучение мозга имени кайзера Вильгельма I. Когда его с этого института вышвырнули нацисты, он открыл свой институт в горах Шварцвальда. Однако мозг Ленина оставался в Берлине до 1945 года.

Ни один нынешний Российский чиновник не может сказать точно, удалось ли нашим вывести мозг Ленина из Берлина.

Где находится мозг "вождя мирового пролетариата" и к каким выводам пришли ученые изучавшие мозг - все это до сих пор остается тайной засекреченными спецслужбами. Поэтому мы не когда не узнаем правды. Ведь как они думают: "Обычному человеку это не надо знать".

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