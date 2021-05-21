Каких умерших в России хоронили в гробах красного цвета

В повести «Невский проспект» Николай Васильевич Гоголь упоминает факт, что в Санкт-Петербурге некоторых умерших хоронят в красных гробах. Что на самом деле писатель имел ввиду? И как по цвету домовины можно было определить статус покойного?
Бедные и богатые
Как утверждает Т.К. Щеглова, автор сборника научных материалов «Этнография Алтая», в стародавние времена на Руси повсеместно хоронили умерших в долбленых деревянных гробах, которые делали из цельного куска дерева. В прошлом, если верить упомянутому изданию, гробы не окрашивали. Поэтому сказать что-либо о покойном на основании внешнего вида гроба было попросту невозможно. Да и по внутреннему «убранству» последней «обители» тоже нельзя было ничего определить. Изнутри гроб ничем не обивали. Дно устилали сухими листьями (часто от березового веника) или стружкой, оставшейся после изготовления гроба.
Позже гробы начали изготавливать из досок. И в этом плане гробы также ничем не отличались друг от друга. Как пишет Николай Костомаров в своей книге «Обычаи и нравы народов государства Российского», даже у представителей различных слоев общества гробы были одинаковыми — деревянными. Однако, по словам Костомарова, определить достаток покойного и его семьи стало возможным благодаря появившейся традиции обивать гроб тканью.Обеспеченные люди могли позволить себе обить разными материями внешнюю и внутреннюю поверхности гроба. Например, внутри гроб мог быть червчатым, а снаружи обтянут вишневым бархатом.
Революционная «мода»
Как правило, бархат был темно-вишневого цвета, поэтому неудивительно, что, когда после революции появилась мода хоронить умерших в гробах ярко-красного цвета, многих она шокировала. Так, Александр Куляпин и Ольга Скубач в своей книге «Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи» отмечают, как возмутили писателя Ивана Бунина красные гробы. «Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых!» — писал Бунин, имея в виду устройство кладбища в центре города.
Не понимал погребение мертвых в гробах красного цвета и другой писатель, Михаил Пришвин. В своей книге «Цвет и крест. О трагической истории революционной эпохи» Пришвин писал: «Я спрашивал, почему хоронят в красных гробах и откуда это взялось, и для чего это нужно. Мне отвечали, что во время Французской революции хоронили убитых, завертывая в красную материю, и, значит, нам непременно нужно хоронить человека в красном гробу». Несмотря на негодование некоторых «приверженцев старого режима», как утверждают Куляпин и Скубач, красные гробы в советском быту прижились. Их используют на похоронах до сих пор.
Красный и другие цвета
Примечательно, что о красных гробах упоминал в своих произведениях и драматург Николай Гоголь, который, как известно, скончался в 1852 году и революцию не застал. Так, в повести Гоголя «Невский проспект» есть такие строки: «… извозчик тащит красный… гроб бедняка». Именно благодаря подобным описаниям некоторые переводчики считали, что в Петербурге действительно существовал некий обычай, согласно которому людей, не имевших достатка, хоронили в гробах красного цвета. По крайней мере этот факт отмечал в издании «Русское еврейство в зарубежье» Михаил Пархомовский. Однако в данном контексте слово «красный» обозначает не цвет. Под «красным» Гоголь понимал неокрашенный сосновый гроб.
Впрочем, Гоголь в каком-то смысле оказался пророком. Красные гробы, как уже было сказано выше, действительно вошли в «моду». Вообще впоследствии в России зародился настоящий траурный этикет, касающийся цвета гробовой обивки. По цвету материи и сегодня можно узнать возраст покойного. Как утверждает Л.И. Брудина, автор издания «Энциклопедия обрядов и обычаев», людей, ушедших из жизни в пожилом возрасте, хоронят в гробах, обитых красной тканью с черной каймой. Для погребения молодых людей используются гробы, которые обивают белой материей, но с такой же черной каймой. Если же по той или иной причине умер ребенок, то для него приобретают гроб, обтянутый розовой тканью.
Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/159160-kakikh-umershikh-v-ro...
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