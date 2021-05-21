Каких умерших в России хоронили в гробах красного цвета

В повести «Невский проспект» Николай Васильевич Гоголь упоминает факт, что в Санкт-Петербурге некоторых умерших хоронят в красных гробах. Что на самом деле писатель имел ввиду? И как по цвету домовины можно было определить статус покойного?

Бедные и богатые

Как утверждает Т.К. Щеглова, автор сборника научных материалов «Этнография Алтая», в стародавние времена на Руси повсеместно хоронили умерших в долбленых деревянных гробах, которые делали из цельного куска дерева. В прошлом, если верить упомянутому изданию, гробы не окрашивали. Поэтому сказать что-либо о покойном на основании внешнего вида гроба было попросту невозможно. Да и по внутреннему «убранству» последней «обители» тоже нельзя было ничего определить. Изнутри гроб ничем не обивали. Дно устилали сухими листьями (часто от березового веника) или стружкой, оставшейся после изготовления гроба.

Позже гробы начали изготавливать из досок. И в этом плане гробы также ничем не отличались друг от друга. Как пишет Николай Костомаров в своей книге «Обычаи и нравы народов государства Российского», даже у представителей различных слоев общества гробы были одинаковыми — деревянными. Однако, по словам Костомарова, определить достаток покойного и его семьи стало возможным благодаря появившейся традиции обивать гроб тканью.

Революционная «мода»

Обеспеченные люди могли позволить себе обить разными материями внешнюю и внутреннюю поверхности гроба. Например, внутри гроб мог быть червчатым, а снаружи обтянут вишневым бархатом.

Как правило, бархат был темно-вишневого цвета, поэтому неудивительно, что, когда после революции появилась мода хоронить умерших в гробах ярко-красного цвета, многих она шокировала. Так, Александр Куляпин и Ольга Скубач в своей книге «Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи» отмечают, как возмутили писателя Ивана Бунина красные гробы. «Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых!» — писал Бунин, имея в виду устройство кладбища в центре города.