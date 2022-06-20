Молитвы от злых людей и врагов

Общение в социуме не всегда проходит гладко, а иногда может закончиться очень трагично. Чтобы не допустить развитие негативного сценария, существует молитва от злых людей. Обращение к высшим силам ограждает человека от негативных контактов и вреда, который они могут принести.

Ими со мной поделилась школьная подруга, которая долгое время терпела угрозы и оскорбления в свой адрес от соседа по лестничной площадке. После прочтения молитв человека как будто подменили: он перестал ее замечать, замкнулся в себе и своих собственных мыслях. Возможно, появились проблемы, а возможно, и страх напал.

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

Перед тем как просить защиту высших сил от врагов, нужно привести свой разум и чувства в гармоничное состояние. Иисус учил, что перед любой молитвой Отцу Небесному нужно простить своих обидчиков. Это важное условие, без которого помощи высших сил не будет.

Что можно сделать? Можно пойти в церковь и поставить своим врагам и обидчикам свечи за здравие, помолиться за них и попросить Бога вразумить неразумных. Ни в коем случае нельзя желать им зла и сурового наказания, иначе это наказание может настигнуть просящего.

Также без прощения своих обидчиков невозможно причаститься Тайн Христовых, что очень важно для верующего человека.

Тот, кто держит зло в своем сердце на ближнего, причащается недостойно и в осуждение себе. Потому что Христос учил прощать и любить врагов своих. Об этом следует помнить, приступая к молитвенному обращению. Если вы не в силах простить обидчиков, попросите Бога помочь вам найти мир в своей душе.

Итак, чтобы молитва от злых людей была услышана, нужно соблюдать следующие условия:

простить своих обидчиков и избавиться от злобы в сердце;

искренне верить в помощь Бога и святых;

не использовать проклятия, которые относятся к черной магии.

Черная магия может дать временный эффект, за который впоследствии придется жестоко расплачиваться. Поэтому разумнее выбрать светлый путь и не жаждать мгновенного результата и помощи.

4 СПОСОБА

О ЗАЩИТЕ ОТ ВРАГОВ НА РАБОТЕ

Многие люди терпят нападки и злые козни от врагов на работе. В любом коллективе найдется завистник, который будет всячески пытаться испортить жизнь тому, кому завидует. Завистники могут ловко плести интриги, подставлять человека под удар и распускать самые нелепые слухи. Чтобы защититься от таких людей, нужно обратиться с просьбой к высшим силам.

Обращаться можно к Богородице, Иисусу Христу, Матронушке или своему небесному покровителю-святому. Хорошо защищает от врагов Иоанн Воин, Георгий Победоносец, Спиридон Тримифунтский, Николай Чудотворец. Нужно приобрести иконки перечисленных святых и постоянно держать с ними молитвенную связь.

Существует заблуждение, что однократной просьбы о помощи достаточно. Это не так. Господь желает, чтобы его дети были в постоянном молитвенном контакте с ним и святыми угодниками, поэтому однократной молитвы недостаточно. Чтобы ситуация разрешилась, нужна постоянная духовная работа.

Итак, отправляйтесь в церковь, купите свечи и поставьте перед иконой Иисуса, затем нужно прочитать Иисусову молитву и сказать следующее:

Сколько раз повторять слова молитвы, зависит от внутреннего состояния. Иногда требуется многократное прочтение, чтобы успокоиться и не переживать.

Вернувшись домой, зажгите свечи перед иконой Господь Вседержитель (купите в церковной лавке) и прочитайте следующую молитву:

Эту молитву можно читать каждый раз, когда на душе становится тревожно. Желательно читать ее каждый день, пока ситуация с врагами на работе полностью не разрешится. Чтобы не жечь постоянно свечи, можно приобрести в церковной лавке лампадку, и зажигать ее.

Также можно ежедневно читать или слушать Акафист Иисусу Сладчайшему, читать покаянные каноны и творить Иисусову молитву. Вы увидите, как через некоторое время ситуация на работе станет изменяться: враги либо уволятся, либо перейдут в другой отдел, либо станут мягкими и покладистыми.

Даже когда ситуация разрешится, молитва от врагов на работе станет надежным щитом от других подобных случаев. Не пускайте ситуацию на самотек, потому что это добром не заканчивается.

ПСАЛОМ ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ

Псалом №90 Живый в помощи является сильным и надежным оберегом от козней врагов. Это самая сильная молитва от злых людей на работе, соседей и любых других недоброжелателей. Если читать этот псалом ежедневно по 3 раза в течение сорока дней, снимается самое сильное колдовское заклятье, порча и приворот. Вместе с псалмом следует читать и одну главу из евангелия.

Если вы будете ежедневно читать псалом по утрам либо перед отходом ко сну, то он станет мощным оберегом от любого зла, не только от врагов и недоброжелателей. Эти святые слова могут уберечь от несчастных случаев и страшных болезней. Выучите слова наизусть, и пусть они станут для вас защитой от зла.

Текст псалма:

Можно читать на церковнославянском и современном русском языке, разницы в этом нет. Также практикуется прослушивание псалма в записи: 40 раз подряд. Этот метод хорошо помогает при сильной атаке врагов, когда мысли постоянно крутятся вокруг негативной ситуации. Прослушивание псалма успокаивает душу, гармонизирует мысли и вселяет уверенность в помощь Божью.

К ИКОНЕ СЕМИСТРЕЛЬНАЯ

Если вам не дают житья на работе или соседи замучили претензиями, хорошо помогает сильная молитва от злых людей и врагов к иконе Семистрельная. На ней изображена Богородица, пронзенная стрелами. Также эту икону называют «Умягчение злых сердец». Мечи и стрелы, которыми пронзена Богородица, являются символом печали за всех людей, которую пронесла через свою жизнь Богоматерь.

Чтобы молитва была услышана, нужно прийти в храм и поставить свечи перед образом Иисуса Христа и Богородицы. Молиться можно своими словами, но можно прочитать текст молитвы, написанной для Семистрельной.

Важно помнить, что если желание человека противоречит Заповедям Божьим, оно не исполнится. В худшем случае просящий будет наказан высшими силами.

ОТ КОЛДОВСТВА СВЯТОМУ КИПРИАНУ

В наше время все чаще стало встречаться черное колдовство, которое заказывают злые люди от зависти к своим коллегам, соседям и просто знакомым. Существует специальная молитва от злых людей и защита от черного колдовства к Киприану и Иустинии. Киприан был сильным волшебником и магом, но вера Иустинии в помощь Бога заставила его изменить свои взгляды и ощутить силу и мощь православной молитвы. Бывший маг и чародей стал священником, а после и священномучеником, погибшим за веру вместе с Иустинией.

Молитва Киприану помогает освободиться от колдовского заклятья и любой порчи. Также можно слушать Акафист Киприану и Иустинии в записи либо заказать Акафист в монастыре или церкви.

Если у вас на работе появился человек, который открыто выражает свою ненависть, нужно срочно принимать меры. Но следует знать, что враг может действовать скрытно, поэтому нужно следить за своим самочувствием. Если вы заметили, что дела стали не клеиться, а здоровье резко ухудшилось, вероятнее всего на вас навели порчу. Молитва Киприану и псалом №90 помогут освободиться от черной воли злого человека.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2501693412696655884/

А вы знали об этом?

В истории сохранились сотни примеров предсказаний того, что Иисус Христос обязательно должен вернуться на Землю. Практически все христианские церкви ожидали и до сих пор ожидают это событие. Но все предсказания оказывались неудачными, по крайней мере, в прошлом.Некоторые полагали, что Христос должен непременно придти через 1000 лет после своей смерти в 1033-м году. В 19-м веке секта «Общество исследователей Библии» растолковали пророчества Библии таким образом, что конец света должен был наступить в 1874-м году, тогда же ожидалось и возвращение Христа.

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