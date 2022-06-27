«Баиловка»: за что на самом деле Сталин сидел в тюрьме

Есть один анекдот, суть которого заключается в том, что две женщины, встретившись на рынке, хвастаются достижениями своих сыновей. Одна с гордостью заявляет: - А у меня сын прям как Ленин!

- Книги пишет? Марксист?

- Да нет, все по тюрьмам да по ссылкам.

Шутки шутками, однако все деятели партии большевиков имели за плечами внушительную тюремную биографию. Первое заключение уже упомянутого Ильича состоялось в 1897 году, после чего будущего вождя пролетариата отправили в знаменитую шушенскую ссылку. В том же году аналогичная судьба постигла и «железного Феликса». Был свой ссыльно-тюремный послужной список и у Иосифа Джугашвили, на тот момент одного из членов Кавказского союзного комитета РСДРП. Однако, как и в случае со многими другими фактами биографии вождя, здесь мы сталкиваемся с чередой белых пятен и несостыковок.

Экспроприации на нужды революции

1906-1907 годы в Закавказье можно рассматривать как период активной экспроприации государственных денег для нужд революции. Социал-демократическое подполье региона не имело источников финансирования (миф о «германских деньгах» будет растиражирован уже в более поздний период), что вкупе с горячим кавказским темпераментом не раз толкало местных борцов с царизмом на рискованные авантюры. Одним из таких событий стала знаменитая Тифлисская экспроприация 1907 года. В ходе санкционированной руководством большевиков операции в руки подполья попала колоссальная сумма, отбитая у хорошо охраняемого конвоя. Заголовки мировых газет пестрили сообщениями о всплеске насилия в охваченной волнениями России.

Широчайший резонанс требовал незамедлительной реакции царского правительства. Начался очередной виток репрессий, в ходе которого был арестован и Джугашвили, хотя взгляды историков на участие революционера в Тифлисской экспроприации значительно разнятся. Тем не менее в марте 1909 года Сталин был заключен в Баиловскую тюрьму, находившуюся в пригороде Баку.

Сама тюрьма была создана в 1885 году на основе бывших казарм Каспийского военного судоходства. Изначально рассчитанная на 400 человек, тюрьма продолжала расширяться и обрастать новыми корпусами и хозяйственными постройками. Спустя некоторое время вместимость тюрьмы была увеличена более чем в 3 раза, чему способствовала неспокойная внутренняя обстановка в Российской Империи.

Сталин провел в Баиловской тюрьме 8 месяцев, все это время ведя оживленные дискуссии с другими политическими заключенными, эсерами и меньшевиками, а также отправляя статьи в революционные газеты. Далее, 9 ноября 1908 года, Кобу этапировали в город Сольвычегодск, тогда находившийся в Вологодской губернии (ныне — Архангельская область). Здесь он должен был жить под пристальным надзором полиции. Однако вскоре пламенный революционер совершил побег из-под носа охранки и вновь оказался в бурлящем страстями Баку.

Однако Кобу вновь арестовывают в марте 1910 года, когда он пытается организовать работу нелегальной типографии. После семи месяцев в Баиловке его ждет еще одна ссылка в Сольвычегодск, которая, разумеется, опять оканчивается побегом и жизнью на нелегальном положении.

Был ли побег?

Существует расхожее мнение о том, что «ходки» Сталина в Баиловскую тюрьму не ограничиваются двумя сроками, о которых нам сообщает официальная биография вождя. Дескать, кроме этих двух заключений по сугубо политическим мотивам, Коба еще четыре раза оказывался в Баиловке за разбой. А поскольку такая статья вовсе не красит образ революционера, подобные факты сначала замалчивались, а потом, вообще, были «затерты» из всех документов той эпохи.

Также можно встретить легенду о том, что Сталин был едва ли не единственным человеком, совершившим побег из Баиловской тюрьмы. Однако, судя по официальной биографии, оба раза Коба покидал стены казенного дома под конвоем для дальнейшей ссылки в Сольвычегодске. В этом смысле весьма неоднозначны и заявления Анри Барбюса, французского писателя и биографа Иосифа Сталина о том, что будущий вождь народов находился в Баиловской тюрьме в 1903 году.

Как мы видим, в официальной биографии ничего подобного нет. Более того, Анри Барбюс, знаменитый своим восторженным отношением к Сталину (взять хотя бы его афоризм: «Сталин — это Ленин сегодня»), вряд ли бы стал использовать в своих работах непроверенные факты. Так что, если побег молодого Кобы и имел место, то это скорее всего произошло во время отсидок по менее благородным статьям. Тем не менее один побег из Баиловской тюрьмы все же фактически подтвержден.

Это случилось в 1994 году, в период, когда все страны постсоветского пространства оправлялись от последствий Перестройки, а власть во многих из них вообще носила номинальный характер. К тому времени за тюрьмой, а особенно за «Пятым корпусом», где содержались смертники, закрепилась недобрая слава. Однако благодаря царившему даже в стенах тюрьмы беспределу заключенные смогли подкупить надзирателей и целых 3 недели долбили бетонную стену, чтобы сделать подкоп.

Тогда на свободу удалось вырваться 10 смертникам. Однако участь половины была незавидна. Их быстро нашли, вернули в тюрьму, где подвергли избиениям и издевательствам, которые они не пережили. Остальные пятеро хоть и смогли немного пожить на свободе, однако все равно вскоре получили новые сроки. История печально известной Баиловки закончилась в 2009 году, когда здание тюрьмы снесли во время создания Площади государственного флага.

Игорь Кончаковский

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве! Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.

Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе. Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом умер, на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала! И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей!

Придя же к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..

Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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