Мужская логика: что на самом деле означают странные поступки вашего партнера

Практически каждая женщина сталкивалась с различными ситуациями в отношениях, которые были ей непонятны — попробуем разобраться в них вместе с экспертом.

Почему мужчина проявляет активность только в соцсетях?

Социальные сети для многих мужчин ничего не значат. Если он лайкает фотографии и просматривает сторис, но не инициирует дальнейшее общение, это не говорит о том, что мужчина настроен на флирт и явно заинтересован. Важно помнить, что если бы потенциальный партнер хотел продолжения, он бы написал и предложил познакомиться.

В психологии существует такое понятие как «бенчинг» — партнер проявляет внимание через соцсети, но раз за разом оставляет девушку на скамейке «запасных». Да, он интересуется ее жизнью, наблюдает, но никуда не зовет, потому что понимает, что объект его интереса позиционирует себя как личность, которой нужны не разовые встречи, а серьезные отношения, а мужчина на данный момент не может этого предложить. Вероятно, у него есть женщина, за которой он ухаживает, а может, он просто наслаждается своей холостяцкой жизнью и выжидает момент, когда ему захочется выстроить прочную связь. Регулярное внимание к вашей странице — способ напоминать о себе, чтобы не начинать все с нуля в случае необходимости.

Почему мужчина предлагает только определенный вид встреч?

Когда ему захочется серьезных изменений в личной жизни, вероятно, он проявит активность. Если вы готовы ждать — прекрасно, если нет — переключитесь на другого мужчину.

Скорее всего, ваши желания не соответствуют трансляции предпочтений во внешний мир. Вероятно, вы транслируете те качества, которыми привлекаете к себе определенных кандидатов. Проанализируйте, как, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с мужчиной?

Предположим, вы познакомились с мужчиной на сайте знакомств. Обратите внимание на свою анкету. Визуал вашей страницы должен отражать уровень интеллектуального развития и предпочтения в общении. В случае несоответствия женщина будет постоянно сталкиваться с мужчинами, с которыми последующее общение будет некомфортным.

Почему мужчина не звонит после второго свидания?

Многие женщины задаются вопросом, почему после нескольких свиданий мужчина им не перезванивает. Учитывая то, что встречи прошли хорошо, разговоры были интересными, и казалось, вы понравились друг другу. Тут возможен следующий вариант: девушка попросту не понравилась еще на первом свидании, но мужчина пытался разглядеть в ней что-то интересное для себя на втором, однако этого не произошло. В этом случае не стоит питать иллюзий, а двигаться дальше.

Второй вариант может быть таким: мужчина чувствует себя недостойным девушки. Возможно, не слишком симпатичным, общительным или обеспеченным — не таким, какой нужен вам. В этом случае наладить коммуникацию также будет непросто, поскольку изначально вы с партнером находитесь на разных психоэмоциональных уровнях.

Почему мужчина не знакомит с родителями?

Когда партнер долгое время не стремится познакомить вас с родителями, стоит задуматься, почему так происходит. Возможно, вы не соответствуете статусу семьи, и он этого стесняется. Или у него есть какая-то тайна — семья, жена, ребенок. Еще одна причина, по которой мужчина не знакомит женщину с родителями — он считает, что из отношений не получится ничего серьезного. В любом случае, если такое происходит, стоит быть осторожной. Если мужчина воспринимает свою партнершу всерьез и планирует длительные и крепкие отношения, он обязательно познакомит ее с родителями (или близкими друзьями, если отношения с семьей у него не сложились).

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484798179659221046/

А вы знали об этом?

В 1947 году влюбленный Филипп, принц Греческий и Датский собирался сделать предложение британской принцессе Елизавете. Но несмотря на титул принца, у принца не было денег на красивое кольцо, он получал небольшую зарплату как офицер флота. Филипп сильно переживал, что не может подарить невесте кольцо, достойное будущей королевы Великобритании. И тогда мать Филиппа, немецкая принцесса Алиса Баттенберг, отдала ему свою любимую бриллиантовую тиару, чтобы ювелиры из нее сделали кольцо для невесты.Эта роскошная тиара была подарена принцессе Алисе в день ее свадьбы с греческим принцем Андреем ее родственниками русским императором Николаем II и его женой Александрой Федоровной. Последняя русская императрица была родной тетей принцессы Алисы. Кстати, сам принц Филипп тоже на ¼ русский по крови, его бабушка была великая русская княжна Ольга Константиновна Романова. С помощью ювелиров фирмы Philip Antrobus из тиары принцессы Алисы были извлечены лучшие бриллианты, из которых были сделали кольцо и браслет.Обе эти драгоценности Филипп подарил невесте на помолвку. Филипп лично принимал участие в дизайне обручального кольца.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43656336090)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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