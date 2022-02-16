Сватался ли Иван Грозный к английской королеве?

Как известно, браки заключаются на небесах. Но мы расскажем вам о том возможном браке, который вроде планировали заключить дипломаты Лондона и Посольский приказ в Москве. Расскажем, как Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете I

Знакомство

В середине XVI века Россия, как и Англия, искала новые торговые пути. Все дороги в Новый Свет были заняты испанцами и португальцами, которые нашли для себя источники неиссякаемых богатств и делиться ими ни с кем не собирались. В те времена Англия ещё не была готова с ними соперничать и стала искать обходные пути. Английские «купцы-авантюристы» решили поискать северо-восточный морской проход в Индию и Китай. Россия в этих планах не значилась. Английские корабли были загружены образцами товаров и получили грамоты от короля Эдуарда VI. Англичане были бы не англичанами, если бы не подготовили эти грамоты так, что они при случае могли быть вручены любому правителю, до которого они бы добрались. В далёкое плавание отправились три корабля. Два корабля погибли в Баренцевом море, а один – под названием «Bonaventure» («Благое предприятие») и под командованием Ричарда Ченслера – оказался в устье Северной Двины и попал к поморам. Корабль был задержан, а местный воевода доложил обо всём случившемся в Москву.

По приказу Ивана Грозного Ченслера доставили в Москву.

Елизавета I неизвестного автора

Но Россия тоже искала новые торговые пути. Дороги на Запад проходили через Польшу и Литву, а они добрых чувств к Русскому государству не испытывали. Прибытие англичан было очень кстати. Правда, Иван Грозный сразу ехидно заметил, что королевские грамоты «составлены неведомо кому».

Торговля – двигатель прогресса

Все сомнения насчёт помыслов англичан искупили товары, привезённые ими, а это было олово, оружие, сукно. Русский царь проникся к иностранным купцам определённым доверием. Он даже предоставил им право беспошлинной торговли. Англичанам было выделено отдельное подворье на Варварке, но они видели в России лишь торгового партнёра, а вот Иван Грозный надеялся приобрести военного и политического союзника.

Еще одно изображение Елизаветы

Источник: pinterest.ru

В 1555 году была создана привилегированная Московская компания. Московские купцы тоже получили право беспошлинной торговли с Англией. Русские товары (лес, пенька, дёготь, ворвань) помогли Англии стать «владычицей морей». Отношения складывались с переменным успехом, но Иван Васильевич всё пытался добиться военно-политического союза с Англией, который дополнил бы экономические отношения. Лучшей гарантией прочности такого союза в тот период считался брачный альянс. Но дело это было непростое и хлопотное. До сих пор в ходу версии, что в это время у русского царя появились идеи жениться на английской королеве Елизавете. Факт сватовства вызывает большие сомнения и основан только на сообщении англичанина Джерома Горсея, который и в те времена отличался недобросовестностью.

У вас товар, у нас купец

Тем не менее вопрос этот довольно интересен. Известно, что Иван Васильевич состоял с английской королевой в переписке. Они обсуждали разные вопросы, вплоть до предоставления политического убежища русскому царю в случае необходимости. Конечно, если бы ставился и брачный вопрос, он бы не остался незамеченным и современниками, и последующими исследователями. А уж писатели, поэты и другие творческие романтики не остались бы в долгу. Но наши читатели помнят, что у истории нет сослагательного наклонения.

И ещё одно

Источник: pinterest.ru

Русский царь никогда монахом не был, в современных глянцевых журналах его назвали бы ловеласом, ведь он четырежды состоял в законном браке и три раза вступал, как нынче говорят, в отношения без спроса у церкви. Да, к женщинам Грозный был неравнодушен и выбирал себе избранниц из достойных семей. Естественно, как было не обратить внимание на девушку из далёкого королевства, которая была, между прочим, не замужем и имела солидное приданое в виде Туманного Альбиона. Кому-то даже кажется, что это был не только мужской интерес, а крупный проект, в результате которого можно было получить титул монарха от Урала до Англии. Вспомним знаменитую советскую песню: «И от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». И вот такой расклад мог бы произойти ещё в XVI веке, правда, вместо Красной Армии выступала бы русская.

Елизавета действительно замужем не была. Её папа, Генрих VIII, с самого начала привил дочке неприятие к браку, так как был женат шесть раз, и четыре жены его умерли. И уже став королевой, она дала всем понять, что не желает делить свою власть с мужчинами, а своим придворным заявила, что она вообще «замужем за Англией».

Потенциальная невеста женщиной была деспотичной, что во многом позволяло ей продвигать свою страну вперёд. У неё и без Ивана Васильевича женихов было достаточно, и все понимали, что союз с ней кардинально изменит расстановку сил в Европе.

«Почтовый роман»

Действительно, оба властителя состояли в дружеской переписке. Всего Елизавете было отправлено 11 писем. И ещё один важный момент: с другими женщинами Иван Васильевич в переписке не состоял.

Так могла бы выглядеть наша пара

Источник: a.kras.cc

Особенно примечательно письмо царя от 24 октября 1570 года. Там затрагиваются торговые проблемы и неоднократно упоминаются некие «тайные дела великого значения», которые Грозный передал королеве через её посланника Дженкинсона. Вот под этими «тайными делами» многие понимают предложения о браке и о предоставлении взаимного политического убежища в случае необходимости. Поверенного в сердечных делах коронованных особ давно нет в живых и спросить нам не у кого. Вероятно, сердечное предложение было отклонено королевой, а убежище было обещано при условии, что царь сам будет себя содержать.

Отвергнутый жених написал Елизавете гневное письмо. Он назвал её «пошлой девицей», не имеющей никакой власти и политического веса в стране. А ещё он ей пообещал, что в одностороннем порядке аннулирует все ранние договорённости, вплоть до торговых…

История не имеет сослагательного наклонения, но повторяется с завидным постоянством. Похожим образом мы и сейчас общаемся с Англией, вполне оправдывающей свою репутацию пошлой девицы.

Обложка: russiapost.su

Источник : https://histrf.ru/read/articles/svatalsia-li-ivan-groznyi-k-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья ! Когда в 1570-м году Елизавета I отправила русскому царю Ивану Грозному письмо, в котором дипломатично объяснила, почему политический союз невозможен без одобрения британского парламента,тот вспылил и отправил ей такое послание : «Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не только люди, но мужики торговые… А ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица!»!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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