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Самые странные вещи, которые когда-либо надевали на себя мужчины

Человек, как принято считать, пришел в мир нагим — и тут же взялся исправлять ситуацию. За первые пробы сил в роли кутюрье его выставили из рая…

Муравейник

Тотемный ритуал у аборигенов Австралии. 1935 г.

Тотемный ритуал у аборигенов Австралии. 1935 г.

Вожди некоторых племен аборигенов Австралии во время боевых действий носили на головах верхушки муравейников, сцементированные липкой грязью. Этнографы считают, что таким образом предполагалось передавать бойцам слаженный стиль действий муравьиной семьи.

Кора

Когда наши предки убедились, что их собственной кожи недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно в бурю, ливень и самум при минус тридцати, они стали думать, с кого бы содрать дополнительную. И выбор пал на деревья. Животные, конечно, обладают более теплыми и мягкими шкурами, зато деревья не бегают со скоростью сто километров в час и не лягаются, когда ты пытаешься вытряхнуть их из костюмов. Одежду из коры вплоть до XIX века носили в глухих уголках Ирландии, Канады, Польши, России (а берестяные лапти ты наверняка и сам хотя бы раз в жизни примерял).

Мужчины из племени чилкат. Слева направо: Человек-обезьяна; знахарь Скан-Ду и известный индийский гид Инд-А-Янек (Сватка). Они держат в руках церемониальные погремушки и покрыты одеялами чилкат, сотканными из крашеной коры кедра и украшенными клановыми гербами. Церемониальные одежды предназначены для церемонии потлача, когда племена дарят своим гостям ценные подарки. 1907 г.

Мужчины из племени чилкат. Слева направо: Человек-обезьяна; знахарь Скан-Ду и известный индийский гид Инд-А-Янек (Сватка). Они держат в руках церемониальные погремушки и покрыты одеялами чилкат, сотканными из крашеной коры кедра и украшенными клановыми гербами.

Церемониальные одежды предназначены для церемонии потлача, когда племена дарят своим гостям ценные подарки. 1907 г.

 

Человеческая кожа

Коренные обитатели Патагонии (Чили, Аргентина) считали: ничто не придает мужчине столь стильного вида, как строгий, хорошо скроенный передник из кожи, содранной с груди врага.

Червяки

Защитники прав животных считают, что носить мех — это преступление. По неизвестной причине против шелка они не возражают — похоже, никого не волнует судьба маленьких беззащитных личинок шелкопряда, которых шпарят кипятком и безжалостно выдирают из уютных шелковых коконов.

Тутовых червей помещают в картонные рамки, где они производят коконы. Центре шелка Пуок, Камбоджа, 2000 г.

Тутовых червей помещают в картонные рамки, где они производят коконы. Центре шелка Пуок, Камбоджа, 2000 г.

Р ы б ь я к о ж а и т ю л е н ь и к и ш к и

Зачем вести раскопки в вечной мерзлоте на Чукотке? Затем, чтобы убедиться: охотников и рыболовов тысячу лет назад там хоронили в их спецодежде — сшитых из тюленьх кишок и рыбьих кож непромокаемых плащах, которые сохранились во льду в практически неповрежденном виде. Правда, картина все равно получилась неполной: запах от одежд, к сожалению, слегка выветрился за истекшие столетия.

Самые странные вещи, которые когда-либо надевали на себя мужчины

 

В современном мире такую одежду делают в одной из самых маленьких этнических групп в Китае — хэчжэ. Диаспора насчитывает около 4000 членов, проживающих на северо-востоке провинции Хэйлунцзян. Они заслужили титул «племя рыбьей кожи» за то, что использовали шкуру лосося и карпа для изготовления одежды. Это умение вымирает, поэтому его охраняют как национальное культурное наследие.

Глина

Наблюдения за несколькими племенами бассейна Амазонки, пребывающими в абсолютно примитивном состоянии, доказали то, что и так подозревали ученые: самой первой одеждой первобытного человека были не шкуры животных и не листья с деревьев, а грязь. Извалявшись в ней, человек обрастал согревающим, защищающим от солнца, а также от мелких заноз и царапин панцирем. Нам остается только молиться, чтобы модельеры, жадно припадающие в своих творческих поисках к ретромоделям, как можно дольше не вспоминали об этом модном хите 40-х — 50-х тысячелетий до нашей эры.

Жестяная банка и тыква

Воин племени дани, покрытый боевой раскраской. Западная Новая Гвинея, Индонезия, август 2016 г.

Воин племени дани, покрытый боевой раскраской. Западная Новая Гвинея, Индонезия, август 2016 г.

Мужчины племени дани (Новая Гвинея) вообще не злоупотребляют одеждой. Но самые уязвимые части своего тела они прячут в высушенные плоды растения, родственного тыкве, и иногда эти футляры, укрепленные вертикально при помощи веревки на талии, достигают подбородка. Впрочем, неумолимый прогресс добрался и сюда: есть свидетельства, что молодежь дани все чаще отказывается от национальных костюмов своих отцов и дедов и использует вместо тыкв банки из-под кока-колы и чипсов.

Французский кавалер середины XVII века (1,5 часа)

Сперва — жесткий корсет. Он делает талию стройной, а темперамент — истерическим: обмороки у кавалеров той эпохи не редкость. Теперь надеваются пышные и широкие нижние панталоны. Снизу — подхваченные подвязками чулки чуть выше колен, у чулок имеются спадающие вниз кружевные отвороты. В панталоны заправляется узкая нижняя рубашка. Поверх рубашки надевается сорочка — широкая, с оборками, кружевами и многослойными манжетами.

Людовик XIV (1638-1715) в возрасте 22 лет, 1660 г. Рисунок Ланте

Людовик XIV (1638-1715) в возрасте 22 лет, 1660 г. Рисунок Ланте

Теперь самое время взяться за ренгравы, которые представляют собой комбинацию из широких и коротких — до колена — вышитых шаровар и надеваемой сверху юбки. Кавалер уже похож на кулек, прославляющий развитие текстильной промышленности, а процесс еще в самом начале. Пора натягивать весту — короткую куртку с рукавами до локтя. Из-под весты висят оборки сорочки, из-под ренгравов — отвороты чулок, любое свободное место старательно заполнено позументами, рюшами, бантами и лентами. Поверх весты идет перевязь — широкая лента, затканная золотом и украшенная камнями. Вокруг шеи — кружевной воротник с длинными крыльями. На коротко стриженную голову надевается большой парик с кудрявыми локонами — в моде пронзительно-рыжий цвет (волосы парикмахерам ежедневно мешками доставляют из женских тюрем, где как раз имеется обычай остригать всех арестованных проституток).

Треуголка с перьями не снимается даже в помещениях, только в церкви или в присутствии короля дворянин обнажает голову (надо думать, что в жаркие дни появление короля встречалось с неподдельным ликованием). В моде маленькие ноги, поэтому в туфли (с бантами и пряжками, понятное дело, да еще и на высоком каблуке) приходится влезать, поджав пальцы. Лицо густо пудрится, щеки румянятся, брови чернятся, прыщи (обычная реакция кожи на свинцовые белила) заклеиваются кусочками черного бархата — мушками. Теперь нужно взять трость, выпустить поверх перевязи цепочку часов, прицепить шпагу и надеть вышитые золотом перчатки.

Египтянин XIII века до н.э. (1 час)

Одежда в Древнем Египте, Новое царство 1600-1100 гг. до н.э. Слева — царь в головном уборе змеи Урей, ​​слуга или бегун царя, царица 19-й династии, царь в синем парике, диадема со змеей Урей, искусственная борода, воротник, поясное украшение и два кельта, а также принцесса с париком и лентой. Цифровая улучшенная репродукция оригинального принта XIX века

Одежда в Древнем Египте, Новое царство 1600-1100 гг. до н.э. Слева — царь в головном уборе змеи Урей, ​​слуга или бегун царя, царица 19-й династии, царь в синем парике, диадема со змеей Урей, искусственная борода, воротник, поясное украшение и два кельта, а также принцесса с париком и лентой. Цифровая улучшенная репродукция оригинального принта XIX века

 

Собственно одежды — немного. Несколько набедренных драпированных повязок — схенти — надеваются одна на другую, на шею вешается оплечье — широкое ожерелье из металла и смальты, на тщательно выбритую голову надевается парик из овечьей шерсти со множеством косичек. К подбородку привязывается фальшивая борода на тонком шнурке. Гораздо больше хлопот доставляет косметика. Мода требует, чтобы египтянин удалял с тела все волосы — приходилось делать эпиляцию смесью воска с медом. Кожа натирается маслом. Глаза и брови подводят черным цветом, губы — красным. Ногти на руках и ногах красят в зеленый цвет краской из растертого малахита.

Кроме того, принято рисовать синей краской вены на руках и шее, чтобы подчеркнуть тонкость кожи. На голову же поверх парика прикрепляется пирамидка из воска, смешанного с благовониями. На солнце пирамидка подтаивает, и благовония  стекают вниз, заглушая запах пота.

Японец Х века (2 часа)

Сперва нужно надеть парадное хакама — юбку-штаны. Дальше начинается самое интересное. Уважающий себя аристократ эпохи Хэйан (IX–XI век н.э.) наряжался в пять-десять длинных шелковых одеяний, одно поверх другого, — так, чтобы  выступающие по длине полы радовали глаз продуманным цветовым сочетанием. Оттенков существует более трехсот, каждый имеет свое название («опавшая листва», «глициния», «осенняя хризантема», «китайская слива» и т.д.).

При этом одни сочетания годятся только для зимы, другие исключительно весенние, третьи полагается носить осенью не раньше девятого дня девятой луны. Нарушить эти правила — значило расписаться в отсутствии у себя вкуса и душевной тонкости, что в те времена было лучшим способом погубить свою карьеру и личную жизнь.

Фудзивара-но Ёситака, известный поэт и каллиграф X века, медитирует на территории храма Сесон за пределами Киото ФотоGetty Images

Фудзивара-но Ёситака, известный поэт и каллиграф X века, медитирует на территории храма Сесон за пределами Киото ФотоGetty Images

 

Продумав колористику и красиво задрапировавшись, японец принимается за рукава. Мало того, что они такие длинные, что волочатся по полу, так по праздникам их еще нужно украшать (а у хэйанцев почти каждый день какой-нибудь праздник). На рукава прицепляли различные символы — миниатюрные изображения скал со сделанными из ниток водопадами, фигурки горных фазанов, длинные корни водяного аира, ветки сакуры… Все одежды окуривались благовониями.

Волосы стягивали в пучок, сверху водружали высокую шапку с лентами. Парадный пояс с камнями (весом до 10 кг) — завершающий штрих костюма. Еще нужно было прихватить веер с подходящим к случаю рисунком, а также не забыть вручить слуге тушечницу и пачку бумаги: если вдруг приятель, старенькая матушка или незнакомая придворная дама пришлют тебе с нарочным стихи, пришедшие им в голову, нужно будет немедленно написать ответную песню экспромтом. Подобных стихов приходится сочинять в день иногда до двадцати штук, причем записывать их безукоризненно изящными иероглифами и иллюстрировать высокохудожественными рисунками.

Источник : https://www.maximonline.ru/longreads/

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