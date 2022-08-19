Святая Александра: икона, храм День святой Александры

День святой Александры празднуется по церковному календарю одновременно с праздником великомученика Георгия - 23 апреля.

Эта дата известна ещё с Х века, она была записана в Типиконе Великой церкви.

Дата связана с кончиной святой 21 апреля 303 г., однако поминание стало проводиться двумя днями позже.

Житие святой мученицы Александры

Православная святая Александра упоминается в житии великомученика Георгия Победоносца как царица и жена римского императора Диоклетиана (303 год) - ярого последователя идолослужения и гонителя христианства, согласно распоряжениям которого все церкви подлежали уничтожению, церковные книги - сожжению, а церковное имущество отходило государству. Каждый христианин должен был принести жертвы императору и языческим богам. За отказ подвергали пыткам, тюремному заключению и смертной казни.

На совещании царя и князей об убиении неповинных христиан святой Георгий не побоялся выступить против этого бесчинства. Копья, которыми изгоняли с собрания святого, стали мягкими, как олово, и не причинили вреда мученику. Георгий был приговорён к колесованию. После исполнения приговора Ангел Господень исцелил его раны. Каждый раз после изощренных пыток и мучений, которые придумывал Диоклитиан для Георгия Победоносца в отместку за его твердую христианскую веру, великомученик исцелялся чудесным образом, взывая в молитве к Богу.

С помощью Божией он воскрешал мёртвых и изгонял бесов из идолов. Наблюдая за подвигами Георгия Победоносца, святая Александра уверовала во Христа и стала открыто исповедовать свою веру. У ног мученика она смело высмеивала языческих богов, чем навлекла на себя гнев своего супруга.

За отказ служить идолам Диоклетиан вынес исповедникам Христовым смертный приговор в виде усечения мечом. Святая Александра кротко последовала за Георгием, читая про себя молитвы и взирая на небо. По дороге она попросила отдыха и, облокотившись на здание, тихо умерла. Это случилось 21 апреля 303 года в Никомидии.

Покровительница русских монархов

Святая Александра особо почиталась в семье российских монархов как покровительница двух императриц: Александры Фёдоровны - супруги Николая I, Александры Фёдоровны - супруги Николая II. За время их правления в Москве был построен и освящен целый ряд храмов во имя царицы Александры.

Храм в честь великомученицы в Петергофе

В 1854 году начала строиться церковь святой Александры на Бабьем гоне. При торжественной закладке 11 августа при участии императора Николая I был положен камень со святых берегов Иордана. В дальнейшем этот храм станет излюбленным местом для молитвы императорской семьи. Пятиглавая каменная церковь отличалась неповторимой красотой. В архитектуре храма был использован один из красивейших элементов древнерусской архитектуры - «кокошники».

Резной деревянный иконостас - подарок императора Николая I - явился настоящим украшением церкви. На строительство храма потрачено было немало денег. Доставка материалов в гору потребовала значительных затрат. На торжественном освящении церкви святой мученицы Александры присутствовали Николай I и члены царской семьи. В своей речи по окончании Божественной службы император поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве.

Храм Святой Александры на Бабигонских высотах был рассчитан примерно на 500 человек молящихся. В церкви имелась дарохранительница из красной сибирской яшмы, утварь из драгоценных камней, золота и серебра.

Разрушение храма

Божественные службы в церкви во имя святой Александры проходили вплоть до 1940 года, пока не поступило предложение превратить это святое место в развлекательный клуб. Но война не позволила осуществить намеченные планы. Храм неоднократно подвергался обстрелам, а бомбовые удары нанесли церкви значительные повреждения.

После войны храм передали совхозной мастерской, подвал же приспособили под овощехранилище. Только в 1991 году здание было возвращено епархии. К началу реставрации церковь святой мученицы Александры представляла собой печальное зрелище: пятиглавое завершение было утрачено, отсутствовала глава большого купола и малых главок, снесён шатер колокольни с главкой, исчезло живописное убранство храма и резной иконостас, разрушена винтовая лестница, не было ни окон, ни дверей.

Восстановление храма

В 1998 году впервые после столь продолжительного перерыва в церкви святой мученицы Александры была совершена Божественная служба. Это знаменательное событие произошло на престольный праздник. А через год, с апреля 1999 года, богослужения в храме стали совершаться регулярно. До сих пор проводятся работы по восстановлению его первоначального облика.

Другие храмы во имя святой Александры

В Санкт-Петербурге есть также Путиловский храм, построенный во имя святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры. В 1925 году он был закрыт, снесены купола и кресты. В дальнейшем церковь превратили в клуб, в 1940 году передали областной автотранспортной школе, а после войны - галантерейному предприятию.

В 90-х годах начался процесс возвращения здания Русской православной церкви. В 2006 году отмечалось 100-летие Путиловской церкви. В этом же году прошла первая после 80-летнего перерыва служба. Сейчас в храме святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры богослужения проходят регулярно.

В честь святой мученицы были освящены до революции многие столичные военные училища. На Знаменке раньше находилось Александровское военное училище. Церковь его была построена в честь святой Александры. В 1833 году был освящён храм при Александринском дворце в Нескучном саду во имя Александры Римской. В 1895-1899 годах возведена церковь святой мученицы царицы Александры в пос. Муромцево Владимирской области. Храмы, освящённые в её честь, есть и за рубежом. Например, в Армении, Украине, Германии, Финляндии, Венгрии.

Иконы

Святая Александра, икона которой находится в Санкт-Петербурге в Петергофе, в соборе Владимирской иконы Божией Матери, в храме Воскресения Христова (Спас на Крови), Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, в Государственной Третьяковской галерее, в Свято-Никольском мужском монастыре в Саратове и в других храмах России и за её пределами, являла собой пример любви к Богу и благочестия. Великомученица изображена обычно на иконах в царской одежде и венце, часто с крестом в руке. Существует много единоличных изображений.

Лик царицы Александры мы видим также на других иконах и росписях храмов. Так, мученица запечатлена на иконе «Избранные святые», которая находится в Центральном музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева. Икона Святителя Николая Чудотворца и святой царицы Александры расположена в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Изображение мученицы есть в мозаике Брюллова в главном иконостасе Исаакиевского собора, в соборе Воскресения Христова (Спаса на крови) и в других местах.

В чем помогает святая

Императрице Александре Римской молятся о спасении души и избавлении от всякого зла, укреплении веры. Великомученица поможет всем страждущим, ищущим ответа на сложные жизненные вопросы, и защитит от предательства. Сильно брачное действие икон с изображением святой, которая помогает укрепить узы брака, сохранить добрые отношения в семье.

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А вы знали об этом?

В Древней Греции место женщины определялось границами женской половины – гинекеи. А также теми свободами, которые нужны были для выполнения хозяйственных обязанностей. Медицина же была областью высоких знаний и власти над человеческим телом, душой и поэтому женщинам запрещалось заниматься медициной, особенно гинекологией и акушерством ! Мужчины увидели в акушерках угрозу своей безусловной власти по признаку пола. Те знания и возможности, которые предполагало развитие акушерства и контроля репродуктивных возможностей давало женщине свободу, чтобы было крайне нежелательно в Древней Греции.Делая открытия в области медицины, греки препятствовали развитию акушерства и гинекологии. Врачами стали признавать только мужчин, а акушерство стало наказуемым занятием, вплоть до смертной казни.

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