Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Меня давно занимает идея о 4-х точках (участках) орбиты Земли, в которых она равноудалена от Солнца. Если дни летнего...Удивительные факт...
  • Иван Иваныч Иванов
    одна судья, чтобы её молодой муж-опер не ходил на лево постоянно по утрам перед работой устраивала ему сексуальные ор...Стало скучно с му...
  • Иван Иваныч Иванов
    Переходите в буддизм, где верят в реинкарнацию.Чего мы на самом ...

Как Николай II разрушил счастье сиятельного князя Барятинского и обворожительной итальянки Лины Кавальери

Оказывается, сто с лишним лет назад в России тоже составлялись рейтинги типа «10 самых популярных людей года». Так, «Петербургская газета» провела своеобразное расследование и выяснила, что сильнее всего горожане сходят с ума по оперной диве Лине Кавальери. Открытки с ее изображением в 1909 году побили все рекорды продаж – такую информацию предоставили сотрудникам газеты фотографы и хозяева магазинов. О романе звезды и сиятельного князя Александра Барятинского судачил тогда весь высший свет северной столицы. Неудивительно, ведь в их отношения вмешался сам император Николай II…

Кавальери и БарятинскийКавальери и Барятинский

Изящное исполнение и обаятельная наружность

Лина Кавальери считалась в Европе красоткой «намбер ван». Выступала знаменитость на открытых сценах парков и летних ресторанов, в кабаре и мюзик-холлах, и все ее концерты проходили при полных аншлагах. Лина никогда не упускала возможности приехать в Петербург: здесь ее просто обожали.

Детство прекрасной итальянки назвать беззаботным сложно. Лина паковала газеты в типографии, помогала модистке, торговала на улицах Рима цветами. Лет в двенадцать она обнаружила у себя способности к пению и стала развлекать прохожих и посетителей небольших уличных ресторанчиков.

В четырнадцатилетнем возрасте Кавальери приняла участие в конкурсе красоты, а еще через шесть лет началась ее сценическая карьера. Причем популярность Лины набирала обороты с космической скоростью.

Лина КавальериЛина Кавальери

Красавица веселила публику зажигательными итальянскими танцами и песнями, исполняемыми под аккомпанемент женского струнного оркестра. Дамы играли на мандолинах и гитарах, а Кавальери очаровывала зрителей не столько вокальным талантом, сколько выдающимися внешними данными. Типографии не успевали печатать огромные тиражи открыток с ее изображением, а европейские женщины изощрялись, чтобы сделать фигуру похожей на песочные часы – в точности как у Лины! Кавальери была нарасхват у рекламщиков.

Российскую столицу Лина впервые почтила своим приездом в 1897-м. Выступление в Крестовском театре имело огромный успех: красота, веселье и задор итальянки просто очаровали публику. Как писала пресса, «свежий симпатичный голосок» двадцатитрехлетней госпожи Кавальери произвел «прекрасное впечатление». На другой день состоялся еще один концерт, и в зрительном зале не было ни одного пустого места. «Изящное исполнение и обаятельная наружность» обеспечивали Лине все больший и больший успех.

Лина КавальериЛина Кавальери

Как Николай II разрушил счастье сиятельного князя Барятинского и обворожительной итальянки Лины Кавальери

Потомок Рюрика и «итальянская звездочка»

Восторженные поклонники не давали Кавальери проходу. Но был среди них один, о котором мечтали самые знатные и перспективные невесты Петербурга. Князь Александр Барятинский говорил о себе, что является потомком самого Рюрика. Этот блестяще образованный и сказочно богатый русский офицер с «обворожительной внешностью» влюбился в «итальянскую звездочку» (так называли Кавальери авторы газетных заметок) не на шутку.

Барятинский выказал свои чувства в тот самый день, когда впервые увидел Лину на светском празднике. Сейчас бы сказали –на светской тусовке. Итальянка, окруженная шумной толпой воздыхателей, веселилась вовсю, а князь сидел у окна и делал вид, что читает журнал. На самом деле Александр исподтишка наблюдал за красавицей Линой. Краем глаза Кавальери тоже все время посматривала на незнакомого представительного офицера. И вдруг произошло неожиданное: Барятинский лишился чувств и упал. К счастью, на празднике присутствовал военный доктор. Как только Барятинский пришел в чувство, он отыскал глазами Лину и именно ей пожаловался: «Мое сердце сыграло со мною злую шутку!». А потом попросил о новой встрече. С тех пор их отношения стали любимым предметом сплетен петербургской светской «тусовки».

Лина КавальериЛина Кавальери

Теперь Лина Кавальери постоянно курсировала между двумя городами – Парижем и Санкт-Петербургом. Никакой тайны из своего романа эти двое не делали. Князь осыпал возлюбленную подарками, среди которых были ювелирные украшения от Фаберже, стоившие баснословных денег. Один из репортеров, описывавший открытие нового ресторана, заметил, что Кавальери была буквально увешана бриллиантами – на пару сотен тысяч, не меньше!

Заботился русский князь и о карьере своей пассии. В течение трех лет она брала уроки у лучших оперных исполнителей Санкт-Петербурга, в том числе у знаменитой Маддалены Марини.

Лина КавальериЛина Кавальери

Табу, наложенное императором

Спустя два года после начала романа Петербург взорвала новость: Барятинский и Кавальери тайно обвенчались в домашней церкви князя! Увы, новость оказалась «уткой». Если бы даже венчание состоялось, его пришлось бы аннулировать. Прежде чем вступить в законный брак с «певичкой» или «актриской» (даже самой знаменитой!) офицер должен был распрощаться с карьерой.

Родители Александра Барятинского не одобряли увлечения сына. А уж его желание связать себя узами брака со звездой кафешантанов и вовсе восприняли в штыки. По их мнению, итальянку интересовали лишь деньги да княжеский титул. Кроме всего прочего, у Кавальери подрастал незаконнорожденный ребенок, которому на тот момент исполнилось семь лет. Кстати, сиятельное семейство Барятинских уже «пострадало» от мезальянса: Владимир, младший брат Александра, взял в жены «актриску» Лидию Яворскую.

Лина КавальериЛина Кавальери

Александру Владимировичу не оставалось ничего, как только обратиться с прошением к императору Николаю II. Лишь государь мог устроить так, чтобы женитьба на «безродной» итальянке не стоила князю карьеры и репутации… Однако Николай отклонил просьбу Барятинского. Возможно, император так и не смог забыть, что самому ему пришлось оборвать отношения с балериной Матильдой Кшесинской именно в угоду репутации.

Барятинский подчинился воле государя, но горевал в одиночестве недолго. Осенью 1891 года, объявив помолвку со светлейшей княжной Екатериной Юрьевской, дочерью Александра II, князь уехал отдыхать на атлантическое побережье Франции. Интересно, что Екатерина имела поразительное внешнее сходство с Кавальери. Вскоре состоялась свадьба, после которой Барятинские поселились во Флоренции. Совместная жизнь Александра и Екатерины длилась девять лет: князь скончался от инсульта, не дожив двух с половиной месяцев до своего сорокалетия.

Лина КавальериЛина Кавальери

Лина Кавальери вышла замуж лишь после того, как ее любимый князь ушел из жизни. Итальянке предложил руку и сердце миллиардер из США. Примерно в то же время Кавальери завершила свою певческую карьеру, открыла в Париже салон красоты и издала книгу о секретах женской привлекательности, став кумиром светских модниц. А в 1915-м Лина заинтересовалась кинематографом и занялась созданием немых фильмов сначала в Италии, а затем в США.

Последним мужем Кавальери стал итальянский литератор Паоло д,Арванни. Похоронив его в 1933 году, Лина осталась во Флоренции навсегда. Мемуары, которые она написала и издала, имели успех. В годы Второй мировой войны экс-звезда по собственной инициативе пошла работать в военный госпиталь.

Лина КавальериЛина Кавальери

Заключение

Зимой 1944 года, когда Флоренция подвергалась бомбежкам, в дом певицы попал снаряд союзников. Так нелепо оборвалась жизнь «итальянской звездочки». Имена сотен знаменитостей, на выступления которых в свое время ломилась публика, забыты навсегда. А вот Лина Кавальери интересна потомкам до сих пор. Семь лет назад в Санкт-Петербурге был поставлен спектакль, главные персонажи которого – Лина и княжна Екатерина Юрьевская.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть:       

Королевский геморрой: необычная мечта придворных Версаля https://otari.mirtesen.ru/blog/43706414524/

Что такое еврейская война языков? https://otari.mirtesen.ru/blog/43729381447/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

 


Обсудить

Картина дня

наверх