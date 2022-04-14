Как Николай II разрушил счастье сиятельного князя Барятинского и обворожительной итальянки Лины Кавальери

Оказывается, сто с лишним лет назад в России тоже составлялись рейтинги типа «10 самых популярных людей года». Так, «Петербургская газета» провела своеобразное расследование и выяснила, что сильнее всего горожане сходят с ума по оперной диве Лине Кавальери. Открытки с ее изображением в 1909 году побили все рекорды продаж – такую информацию предоставили сотрудникам газеты фотографы и хозяева магазинов. О романе звезды и сиятельного князя Александра Барятинского судачил тогда весь высший свет северной столицы. Неудивительно, ведь в их отношения вмешался сам император Николай II…

Кавальери и Барятинский

Изящное исполнение и обаятельная наружность

Лина Кавальери считалась в Европе красоткой «намбер ван». Выступала знаменитость на открытых сценах парков и летних ресторанов, в кабаре и мюзик-холлах, и все ее концерты проходили при полных аншлагах. Лина никогда не упускала возможности приехать в Петербург: здесь ее просто обожали.

Детство прекрасной итальянки назвать беззаботным сложно. Лина паковала газеты в типографии, помогала модистке, торговала на улицах Рима цветами. Лет в двенадцать она обнаружила у себя способности к пению и стала развлекать прохожих и посетителей небольших уличных ресторанчиков.

В четырнадцатилетнем возрасте Кавальери приняла участие в конкурсе красоты, а еще через шесть лет началась ее сценическая карьера. Причем популярность Лины набирала обороты с космической скоростью.

Лина Кавальери

Красавица веселила публику зажигательными итальянскими танцами и песнями, исполняемыми под аккомпанемент женского струнного оркестра. Дамы играли на мандолинах и гитарах, а Кавальери очаровывала зрителей не столько вокальным талантом, сколько выдающимися внешними данными. Типографии не успевали печатать огромные тиражи открыток с ее изображением, а европейские женщины изощрялись, чтобы сделать фигуру похожей на песочные часы – в точности как у Лины! Кавальери была нарасхват у рекламщиков.

Российскую столицу Лина впервые почтила своим приездом в 1897-м. Выступление в Крестовском театре имело огромный успех: красота, веселье и задор итальянки просто очаровали публику. Как писала пресса, «свежий симпатичный голосок» двадцатитрехлетней госпожи Кавальери произвел «прекрасное впечатление». На другой день состоялся еще один концерт, и в зрительном зале не было ни одного пустого места. «Изящное исполнение и обаятельная наружность» обеспечивали Лине все больший и больший успех.

Лина Кавальери