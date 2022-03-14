Сусанна Печуро: за что советскую школьницу приговорили к 25 годам лагерей

Сусанна Печуро была арестована в 1951 году. В тот момент она еще училась в 10 классе одной из московских школ. Приговор оказался суровым – 25 лет исправительно-трудовых лагерей. За что же получила такое наказание молодая девушка? И как сложилась ее дальнейшая судьба?

Антисталинская группа

Сусанна Соломоновна Печуро родилась в 1933 году в Москве. Сусанна училась в московской школе № 79. В 1949 году она, еще будучи школьницей, вместе с друзьями организовала в Доме пионеров литературный кружок, который скоро превратился в подпольную группу «Союз борьбы за дело революции». Как рассказывала сама Сусанна Соломоновна: «Это была антисталинская группа, возглавлял ее организационный комитет, в состав которого, кроме меня, входили московские студенты: историк — первокурсник Борис Слуцкий, 18 лет, и второкурсник — медик Владлен Фурман».

Члены организации считали, что государственная политика того времени не имела ничего общего с ленинизмом, а являлась ярким примером «бонапартизма». Сусанна Печуро и ее товарищи были уверены в том, что в стране были задушены демократические свободы, а выборы были всего лишь фикцией. Свои задачи учащиеся формулировали так: «разъяснять людям, замороченным пропагандой, запуганным террором, чем является система в действительности, в чем конкретно выражаются наиболее вопиющие отступления от марксизма – ленинизма» и т.д.

Приговор для школьницы

Однако «Союз борьбы за дело революции» просуществовал недолго. Уже в 1951 году подпольная организация была вскрыта сотрудниками госбезопасности, а ее члены, включая Сусанну Печуро, которая в тот момент училась в 10 классе, были арестованы. В тексте обвинительного заключения, который приведен в книге Елены Прудниковой «1953 год. Смертельные игры», говорится о том, что участники «кружка» ратовали за свержение существовавшего строя, готовили террористические акты, направленные против руководителей партии.

Поэтому упомянутые ранее Слуцкий и Фурман, а также студент московского института Евгений Гуревич были приговорены к смертной казни. Сусанну Печуро приговорили к 25 годам лагерей и поражению в правах с конфискацией имущества за контрреволюционную деятельность, измену Родине, а также за подготовку убийств видных партийных деятелей. За период отбытия наказания Печуро подверглась многочисленным пересылкам и этапам, она сменила 11 тюрем и 7 лагерей, в том числе Минлаг (Инта, Абезь), Дубравлаг (Мордовия), Владимирская тюрьма.

После освобождения

Впрочем, Сусанне Печуро, можно сказать, повезло, так как в 1956 году ее дело было пересмотрено. Сусанна Соломоновна была освобождена и поступила в Московский историко-архивный институт. Однако Печуро продолжала придерживаться прежних идей. Даже в вузе она занималась исследованием репрессий, правда, тех, что относились к периоду правления Ивана Грозного. Вместе с мужем в 1960-х годах Сусанна Печуро, уже работая в Архиве древних актов, а после и в институте Африки, распространяла материалы самиздата.



Источник : https://russian7.ru/post/susanna-pechuro-za-chto-sovetskuyu-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Подобное в то время мог сделать только палач народов и тиран Средневековья Сталин! Диктаторский режим этого изувера стремился вовлечь в политические игры представителей всех слоёв населения, не исключая даже детей , которые, как и взрослые, также подвергались репрессиям. Разве это не варварство , когда постановлением от 7 апреля 1935 года Сталин узаконил акт о применении смертной казни в отношении несовершеннолетних с 12-летнего возраста, считая это не репрессивной, а воспитательной мерой (именно так он оправдывал это, по сути, варварское постановление в беседе с известным писателем Ромен Ролланом)?

Один из самых вопиющих случаев произошёл в 1944 году в Саратове, где по 58-й статье судили шестерых школьников, в т. ч. 11-летнего Венедикта Егорова. К сожалению, Егоров, не был самым юным осуждённым за «контрреволюционную деятельность»! По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало!

Как не парадоксально, но по сведениям Александра Солженицына этот «рекорд» побил 6-летней мальчик, сидевшего в колонии по 58-й статье ! Популярный советский лозунг «Все лучшее – детям» по-своему воспринимался работниками НКВД. Дети, как и взрослые, уже с 12 лет попадали в ГУЛАГ, а многие из них рождались за решеткой и умирали там же.

Уровень смертности был настолько высок, что «деткомбинат» в лагере, как пишет мемуаристка Хава Волович, можно было называть «Домом Смерти Младенца».Правда, детей в возрасте от 12 до 15 лет заставляли работать 4 часа в день, однако по достижении 16 лет они переводились на 8-часовой рабочий день, такой же, как у взрослых. Ничего не скажешь – «гуманное» отношение Сталина к детям!

Однозначно тоталитарный строй советского режима был одним из самых лживых, кровавых и беспринципных режимов в новой истории.Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи! Вот какую "великую" страну построили большевистские нехристи и кровопийцы!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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