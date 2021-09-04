По смерти святого Дионисия Бог явил преславное чудо. Тело святого, будучи обезглавленным, по действию силы Божией, встало на ноги и, взявши в руки свою главу, прошло с нею около шести километров до поселения, которое впоследствии стало носить имя Сен-Дени (Париж). Там, отдав главу одной благочестивой женщине по имени Катулла, из римской знати, оно пало на землю, указывая тем самым место, где должны быть погребены святые останки.

Отрубание головы Святому Дионисию. Задний портал аббатства Сен-Дени. Париж

Мрак исчезает при свете, и особенно при великом свете; неведение прогоняют познания, и особенно великие познания. Принимая это в смысле превосходства, а не лишения, утверждай непреложно, что неведение Бога сокрыто от тех, которые имеют свет и познание о вещах; что этот высочайший мрак Его скрывается при всяком свете, равно как и при Нем скрывается всякое познание. Если кто, увидев Бога, уразумел то, что видел, – это значит, что не Его он видел, а что-нибудь из существующего и познаваемого. Сам Он, будучи выше ума и выше бытия, по тому самому, что не принадлежит к числу познаваемых и случайно существующих предметов, существует сверхсущностно и познается превыше ума. И это в преимущественном смысле совершенное неведение есть познание Того, Который выше всего познаваемого.

Священномученик Дионисий Ареопагит

Ученик Апостола Павла

Память священномученику Дионисию Ареопагиту совершается 16 октября. Святой Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом г. Афины. В 95 г. он был послан святым папой Климентом во главе миссии на проповедь в Галлию, где и погиб в гонение Домициана около 96 г.

Дионисий жил в Афинах. Там же он получил классическое эллинское образование. Следуя примеру Пифагора и Платона, он отправился в Египет, в город Гелиополь, изучать астрономию. Там, вместе со своим другом философом Аполлофаном, молодые люди стали свидетелями солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа. Дионисий воскликнул:

«Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается»

Распятие. Паоло Веронезе. 1580г Венеция

По возвращении в Афины за свою мудрость Дионисий был избран членом Ареопага. Во время пребывания в Афинах Апостола Павла пригласили в Ареопаг для разъяснения нового учения. На проповеди присутствовал и Дионисий. После принятия крещения Дионисий три года провёл возле Апостола Павла, после чего был рукоположен в епископа Афинского.

Похороны Богородицы. Фреска. Италия

В 57 году Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии в Иерусалиме. В конце 60-х годов I века Ареопагит посещает Рим для свидания с апостолами Петром и Павлом, схваченными императором Нероном. После казни Апостолов Дионисий, вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием отправляются с проповедями в Рим, Германию, Испанию и Францию, продолжать дело Апостола Павла. В Лютеции Галлийской (Париж) проповедники были схвачены и казнены.

Святители Дионисий Ареопагит и Игнатий Богоносец

Книги святого Дионисия

Святой священномученик Дионисий был членом Ареопага (Совета холма Ареса) и превосходил всех своими богатством, славой, благоразумием и мудростью. Святой оставил нам после себя свои дивные и необычные книги. Ниже мы приведем в качестве примера небольшой отрывок только из одной из них:

«Пришлось мне при посещении острова Крита остановиться в доме священника Карпа – мужа вельми добродетельного и с такою чистотою ума, что по благодати Божией обладал он большою способностью к боговидениям. Сей иерей даже никогда не начинал служить Божественную Литургию, прежде чем не сподобиться ему вначале – то есть во время приготовления к ней и чтения соответствующих молитв – явления с неба священного и доброго видения.

И вот поведал мне сей иерей, что некогда сильно опечалил его один из неверующих, ибо совратил он от Церкви одного из христиан и увлек его в свое безбожие.

И вот, находясь в такой печали, не молился он, как надлежало бы ему делать, о двух сих людях и не просил помощи Божией, дабы суметь и совратившегося к нечестию возвратить в лоно Церкви, и неверующего привести в веру Христову, и не принял он решения увещевать их непрестанно и всю жизнь, дабы привести их к ведению Божию. Но, по словам его, как никогда прежде в жизни своей, пошел он спать, чувствуя в душе своей сильное негодование и глубокую печаль. О том же, как накопилась в душе его сия досада и скорбь, мне неведомо.

Продолжая свое повествование, Карп сказал, что заснул он сразу с наступлением ночи. Около полуночи, как обычно, встал он на молитву, дабы пропеть в сей час Божественные песнопения. Однако же и стоя на молитве, не мог он преодолеть в себе чувства сильной скорби и негодования от мысли, что несправедливо остаются жить на земле сии люди безбожные, развращающие святые и правые пути Господни. Размышляя обо всем этом, стал он молить Бога послать с небес молнию и предать разом огню их обоих без сожаления.

Когда же он размышлял об этом, то вдруг увидел, как комната, в которой он стоял, вся сотряслась. Затем расступилась эта комната надвое от крыши до самого пола, и многосветлый огненный пламень, исходящий с неба, спустился посреди комнаты. (Конечно, стало казаться ему, что все это происходит на улице.)

Сошествие во ад

И увидел он отверстые небеса и на них сидящего Иисуса Христа, окруженного бесчисленным множеством Ангелов в человеческом образе. Все сие видел он, направляя взоры вверх, и дивился.

Когда же Карп опустил свой взор вниз, как он поведал мне, то увидел он землю, рассеченную бездонной и темной пропастью. На самом краю этой пропасти увидел он тех двух человек, которых он только что проклинал, стоящих с мольбою во взоре и охваченных страхом, ибо, будучи не в силах устоять на земле, были близки они к падению в бездну. Из глубины же пропасти выползали змеи, которые то обвивались вокруг ног сих двух человек и тянули их вниз, то кусали их зубами своими и слегка ударяли их хвостами, то измышляли другие способы, такие как шипение, толчки снизу и удары, стремясь сбросить их в темную бездну. И казалось, что сии люди уже готовы упасть в бездну, либо сами от отчаяния, либо увлекаемые змеями.

И тогда поведал Карп, что испытал он великую радость, смотря вниз, и смотрел туда больше, чем наверх на небеса, досадуя, что эти два человека еще не упали в бездну. И поскольку все никак не мог дождаться он, когда же они упадут, то стал он вновь скорбеть и проклинать их. В какой-то момент, однако же, он опять возвел очи на небо, и увидел, как и прежде, Иисуса.

И увидел он, что Иисус, встав с Небесного Престола Своего, спустился к сим несчастным людям, смилостивился над ними и подал им руку помощи. И взял Он с Собой и Ангелов, которые помогли тем людям, поддержав одни одного, а другие другого, не дав им упасть в пропасть.

А пока Ангелы подавали руку помощи двум людям, Иисус простер руку вперед и, глядя Карпу в глаза, сказал: «Давай, Карп, порази Меня. Воистину готов Я за спасение людей снова и неединожды пострадать. Однако же и ты смотри и думай, хорошо ли будет тебе пребывать в хаосе со змеями, а не на небесах с Богом и праведными и человеколюбивыми Ангелами Его».

Святой Дионисий Ареопагит. Фреска

Внешне святой Дионисий Ареопагит выглядел следующим образом: был он среднего роста, тщедушный, цвет лица имел бледный, слегка желтоватый, нос несколько широковат, брови «неразделенные» (сросшиеся), глаза ввалившиеся, уши крупные, волосы густые и седые, а борода его, также седая, была длинной, но редкой, имел он также слегка выступающий живот и длинные пальцы рук.

Заслуги святого Дионисия

Крупной заслугой святого Дионисия было также истолкование церковного священноначалия (иерархии). Затем в эпоху царствования Дометиана (81 – 96 гг. после Р.Х.) святой отправился в западные земли, где совершил множество чудес. Добрался он и до галльских Паризий, где принял мученическую смерть через отсечение головы и взошел в мученическом венце в Царство Небесное.

После казни святого произошло великое и пречудное событие: обезглавленное тело святого взяло в свои руки его святую главу и прошло с нею около двух миль, к великому удивлению всех, видевших сие величайшее чудо. Оно так и продолжало идти с головой в руках, пока не встретило одну женщину по имени Катулла, стоявшую там по промыслу Божию, и водрузило ее к ней на ладони, как драгоценное сокровище.

Одновременно с казнью святого Дионисия были обезглавлены и двое его учеников Рустик и Елевферий. Тела этих святых вместе с мученическим телом их учителя святого Дионисия тиран оставил непогребенными на съедение диким зверям и птицам. Однако благочестивые христиане отважились забрать святые тела и спрятать их в тайном месте, боясь палачей. И вот лишь миновала опасность, 16 октября блаженная Катулла взяла тела святых мучеников и погребла их в надземной усыпальнице.