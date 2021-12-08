Лучшая молитва Иосифу Волоцкому

Бизнесмены, да и простые продавцы тоже – люди суеверные. Вероятно, ни в одном другом занятии нет такого количества всевозможных примет, ритуалов и обрядов, как в торговле.

Несмотря на эту особенность, далеко не каждый человек, занимающийся торговлей, знает о том, кому и как нужно молиться для успешного ведения бизнеса. Между тем молитва святым способствует хорошей торговле не меньше, чем различные обряды. Например, успеху в делах поможет молитва Иосифу Волоцкому.

Кто такой Иосиф Волоцкий?

Иосиф Волоцкий не какой-то там чужеземный святой, покровительствовавший заморскому купечеству в стародавние времена. Это русский человек, живший на рубеже XV-XVI веков и занимавшийся просветительством в рамках монашеского сана.

Родился святой Иосиф в семье Саниных, относящейся к дворянскому сословию и состоящей на службе у удельных князей Волоцка. В миру мальчика нарекли Иваном. Семья святого владела небольшим селом Язвище и была вполне состоятельна.

Однако жизнь сложилась таким образом, что вслед за Иосифом постриг принял его отец, а впоследствии и родные братья, а за ними в монастырь пришли и племянники. Таким образом, Господу служила почти вся семья Иосифа.

Сам же святой прославился своей просветительской работой.

Он является автором многих книг и посланий, но кроме писательства, Иосиф активно занимался общими церковными вопросами, особенно теми, которые относились к землевладению и в целом к монастырскому хозяйству.

Канонизирован Иосиф был в конце XVI столетия, а его вериги и святые мощи поныне покоятся в Иосифо-Волоцком монастыре, в Успенском соборе. На подворье установлен и памятник святому, что является большой редкостью для православных храмов.

Как давно молятся о торговле Иосифу Волоцкому?

Первая молитва на успешную торговлю этому святому была произнесена вероятно еще до его канонизации. Точно ответить на вопрос о том, когда купечество стало молиться Иосифу, невозможно. Торговый люд исстари считал Иосифа своим покровителем и заступником.

Официальный же статус «покровителя торговли» Иосиф приобрел только в нашем столетии. Небесным покровителем православного предпринимательства и хозяйствования святой Иосиф был объявлен зимой 2009 года патриархом Кириллом.

Где молиться Иосифу Волоцкому?

Конечно, можно посетить монастырь и храм Иосифа Волоцкого, поклониться мощам и заказать молебен. Однако это совсем необязательно. Как и все просьбы к высшим силам, мольба к этому святому имеет лишь одно правило – искренность и наличие веры.

Молитва Иосифу Волоцкому об успехе в торговых делах, согласно традиции, не должна быть продиктована чувством корысти или желанием наживы. Это означает, что торгующий должен нести в своем сердце твердое намерение истратить прибыль на благие дела. Это не означает, что бизнесмен должен отдать всю прибыль приюту для бездомных или же сделать что-либо в этом роде. Но поддерживать в меру своих сил детский дом или же местную поликлинику, жертвовать на благие дела – нужно. Но это должно быть искренне, по велению души, а не «для галочки». Только в таком случае молитва на успешную торговлю будет услышана. Молиться же можно в любом месте, как в церкви, так и на работе или дома.

Как молиться Иосифу Волоцкому?

Лучшая молитва – свои собственные слова, возникшие в сердце и произнесенные от всей души. Молитва Иосифу Волоцкому исключением не является, лучшим ее текстом станет свой собственный. Но не все люди могут выразить собственные мысли, чаяния, надежды и просьбы самостоятельно. Некоторым это неудобно и поиск нужных слов сбивает, отвлекает от моления.

В этом случае могут помочь строки из церковного тропаря или же готовые варианты текстов для молитвы.

Молитва на процветание бизнеса может прозвучать так: «Приснославный преподобный отец Иосиф! Благословен хлеб, дарованный Господом. И благословен тот, кому дано вкусить хлеба того. Прими, отец преподобный, мольбу о даровании благ мирских и преумножения благосостояния. Господь свидетель, нет в сердце корысти, а в мыслях дерзости. Нет ради наживы и набивания кошеля, а для благого помысла, на осуществление добрых дел и начинаний, даруй средства добыть и не растерять. Не оставь в трудный час, просвети разум, приснославный отец Иосиф, направь на верные решения и даруй достаток и сытный стол всем служащим, честно и ответственно, без лености и небрежности. Избавь от работников, хлеб не добывающих, работу не выполняющих и другим разум смущающих праздностью. Даруй здоровье крепкое и соратников верных, единомышленников. Избавь от недругов лживых и методов нечестивых, от обмана и нужды, от беды всяческой и соблазнов, что лукавым посланы. Аминь».

Молитву не только читают, иногда ее вешают в рамочке, как фотографию, на стене в офисе.

Молитва Иосифу Волоцкому на рабочем месте может прозвучать так: «Отче наш Иосиф, покровитель небесный! Даруй день прибыльный, дай уйти в дом с достатком. Не наживы ради, а для сытости детей моих и благополучия дома моего. Аминь».