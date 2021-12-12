Молитва Богородице старца Гавриила (Ургебадзе)

Святой преподобный Гавриил (Ургебадзе) завещал всем читать данную молитву ко Пресвятой Богородице в защиту от всякого зла, а страждущим и болящим — для исцеления.

Молитва преподобного Гавриила

— Радуйся, благодатная и всемилостивая Матерь Божия, Ходатаице христиан, яко радуется тебе Собор Ангелов и служат тебе Архангелы на Небесах;

— Радуйся, печальных утешительнице, слепых жезле спасительный, притекающих с верою к тебе несумненная пособнице и ходатаице;

— Радуйся, святости горней трапезо;

— Радуйся, Владычняя палато пресветлая;

— Радуйся, кадило златое Создателя твоего;

— Радуйся, столпе златотканный;

— Радуйся, Дево Пресвятая и непорочная, Креста Солнечного подательнице Престолу Небесному. Покрый мя честным твоим омофором, о, неустанная молитвеннице наша. Имея оружием молитву сию, предаю в пречистыя руки твои душу мою. Настави стопы мои на стезю праведности и сподоби меня победы над злом, дабы войти в Царствие Небесное по милости Господа Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа;

— Радуйся, Пречистая Дева, Марие, Столпе непорочный и крепосте духовная;

— Радуйся, Невесто Неневестная;

— Радуйся, Матерь неискусобрачная и непорочная, что держала на пречистых руках твоих взявшего на себя все тяготы мира.

Буди подмогой и ходатаицей недостойного раба твоего, защити мя во все дни живота моего от бед и искушений, даруй долголетие мне во благо, благослови мя пройти путь жизненный с почитанием и величанием имени твоего, дабы пети тебе в нынешнем веке и во веки веков. Аминь!— Радуйся, Ангелов Царице, Госпоже Правосудия.— Радуйся, Господь с тобою, Святая Святых, честнейшая Херувим и Серафим;— Радуйся, Святая Дево, пособнице исправления грешних;— Радуйся, мучеников цвете и отцев наших упование. О, Мария, Пречистая Дево, которой Христос Бог наш очеловечился и с человеки поживе, помилуй меня, раба твоего, укрепи меня силою Честнаго и Животворящего Креста Сына Твоего и направь мя на путь истины.

О, Святые Ангелы и Архангелы, о, покровители души моей, Архангелы Михаиле и Гаврииле, помилуйте меня грешного!

О, Пречистая Отроковице, матерь Бога Вышнего и Царице Всеблагая, Солнце правды и Славы, Превышняя Небес и светлейшая солнца, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, предков наших упование, Величие мучеников и праведных всех радость и опоро; Авраама, Исаака и Яковля веселие и Гедеона руно орошенное; Моисеево, Аароново и всех святых отцев Украшение, кадильнице златая, подсвечнице прекрасная Небесного сияния, Манны Небесной ковчеже златой, Сосуде всечестный Духа Святаго, Царице моя Всепетая, Трапезо Пречистая, Скорбящих утешение, Христиан предводительнице, Пречистая Отроковице, Купино Неопалимая, необъятный и невместимый прозябший жезле Ааронов. Воистину жезлом нам явишеся ты и цветоком твоим сыне Твой, Иисусе Христе, Спасителю наш, Владыко и Творче, Властителю Неба и земли и всея твари Содетелю. Ты, рождшая Бога Слово плотию человеческою, до и после рождества Его Приснодева была еси, и ключ непорочности твоей Христос Божественным Своим знамением осенил, безсеменно воплотившийся от чрева твоего.

О, примирительнице наша с Богом Всевышним, ходатаице беспомощных и грешных, в волнениях житейского моря пребывающих пристанище и утешение, в темницах сущих свободительнице, покровительнице сирот, вдовиц защито и покрове, плененных грехом избавительнице, недугующих целительнице, в житии иноческом опоро и утешение, крепосте и упование наше.

О, Пресвятая Дево, венец победы Владычный, Пресвятая отроковице, Матерь моя и Царице моя Преблагая, покрый мя честным твоим омофором и защити мя от глумления сатаны, губителя человеческого рода, злого хулителя и врага моего. Помилуй меня, обнищавшего и немощного, бесчисленными злодеяниями прогневавшего Творца Моего и Судию Праведного. Притекаю под твой покров, в тебе токмо надежду и пристанище имаше, о Всепетая, и яко раб недостойный взываю тебе, Царице моя, со слезами многими, дабы Сладчайший Иисусе, Жизнеподателю, твоим заступлением за грехи мои не отторгнул меня, недостойного и непотребного раба своего. Молю тебя, Пречистая Владычице, приведи мя ко Христу и умоли Сына твоего, дабы удостоил мя деснаго стояния и Царствия Своего, где нет ни слез, ни скорби, ни вечного наказания, ниже страданий и мучений, а только радость нескончаемая и свет лица Господа моего, бытие вечное и светлое, и безграничное единение со святыми и со ангелы Его. Удостой, Царице, непотребного раба твоего, избавления от грехов моих и страстей и исполни уста моя и язык мой услади хвалениями и молитвами, радостными и духовными, горячими и сердечными яко ангельскими, со святым Гавриилом вкупе взывающе:

— Радуйся, солнце Божественное и сладость нетварного света;

— Радуйся, Царице благовествования;

— Радуйся, средь матерей Дево всеблаженная;

— Радуйся, Источниче света всем породившая;

— Радуйся, Свет правосудия во тьме высветившая;

— Радуйся, Царице превышняя;

— Радуйся, умиротворение, радосте и житие непорочное;

— Радуйся, верных веселие;

— Радуйся, пророческое прозрение;

— Радуйся, апостолов славо и иноков венче, победительный мирови;

— Радуйся, благодатная, священнослужителей украшение;

— Радуйся, поющих и просящих тебе упование;

— Радуйся, избавительнице наша от греховных страстей;

— Радуйся, сладосте и красото всех рождённых;

— Радуйся, крепости источниче;

— Радуйся, прибежище и избавление страждущих;

— Радуйся, радосте рабов твоих;

— Радуйся, гонимых пристанище и величие горних селений;

— Радуйся, всепетая, покров и ходатаица наша;

— Радуйся, священства славо и веселие;

— Радуйся, райские двери отверзающая;

— Радуйся, радость нам подающая;

— Радуйся, от скорбей нас избавляющая;

— Радуйся, Владычества Небесного ключ;

— Радуйся, Матерь Христа Бога моего;

— Радуйся, чревом своим приявшая Утешителя смертных, Поправшего смерти державу;

— Радуйся, Невместимого вместилище;

— Радуйся, млеком возрастившая Христа нашего, Живодавца и Бога;

Господи, даруй мне кончину благую, напиши мое имя в Книге жизни Твоея и даруй мне благодать Твою! Помяни меня Господи, когда приидеши со славою в силе, яко Ты благословен еси во веки веков. Аминь.



Из книги «Юродивый. Преподобный Гавриил (Ургебадзе)»



Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Самая маленькая кошка в мире - кто же она? https://otari.mirtesen.ru/blog/43832847672/

“Просто подруга!” 5 признаков эмоциональной измены, даже если мужчина все отрицает https://otari.mirtesen.ru/blog/43186596048/

Увлекательная задача на логику и внимательность: где здесь демон? https://otari.mirtesen.ru/blog/43324927216/