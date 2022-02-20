Природный ядерный реактор в Африке

В 1972 году разработчики алмазного месторождения в Африке засекли приборами излучение изотопного состава элементов. После тщательного изучения уже физики пришли к выводу, что имеют дело с настоящим ядерным реактором.

Проблема оказалась в его возрасте: реактор действовал не менее 2 миллиардов лет назад. Ученые предположили, что реактор появился естественным образом, однако за 2 миллиарда лет он выключался минимум три раза. Об этом пишет Trendymen.

Габонский реактор в Окло состоит из нескольких минерализованных зон. В них нашли пониженное содержание изотопа уран-235 — то есть именно такое, какое получается после отработки урановой руды. Похожий процесс применяется для получения оружейного плутония.

В 2004 году британский ученый Алекс Мешик опубликовал подробные расчеты по предположительной эффективности «природного реактора». Цифры показали, что реактор действовал не менее 150 тысяч лет и успел выработать 5×1017 Джоулей энергии. Реактор как минимум три раза выключался и снова возвращался к работе, об этом говорит характер отложений вокруг выработки.

Мешке предположил теоретическую управляемость реактора. Ученый не видел возможности «автономного запуска» у природного явления. К тому же, залежей урановой руды на Земле хватает — так почему же «природный реактор» появился только в одном месте?

Теорию природного зарождения подобного феномена оспаривал и бывший глава Комиссии по атомной энергетике США Гленн Сиборг. К слову, лауреат Нобелевской премии.

Сиборг обратил внимание исследователей на плотный гранитный саркофаг вокруг реактора в Окло. Слой породы не дал высвободиться радиации и поразить излучением окружающую природу. Получается, что «природный реактор» был настолько умен, что и работал сам, и все следы своего существования затем постарался скрыть.

В 1991 году экспедиция российских геологов Александра Беспалова и Вячеслава Почеткина обнаружила на территории Сибири отчасти похожее сооружение — гигантский гранитный саркофаг. Плиты в Шории уложены словно как основание гигантских башен, они перекрывают вход в пещеру. Поверхность некоторых плит оплавлена сверху, что официальная наука торопливо объяснила ударами молнии.

Беспалов и Почеткин имели другую теорию. Согласно версии российских ученых, постройка в Шории возводилась как саркофаг, то есть похожей на структуру в Окло. Оплавление верхних плит, по их мнению, также мало напоминает следы от молний.

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