В каких случаях русские солдаты ходили в атаку голыми

Храбрость русских воинов всегда удивляла их врагов. Нередко, неприятель был обескуражен странным поведением наших солдат. К примеру, когда те шли в атаку почти полностью раздетыми.

Воинские обычаи

Знаменитой традицией было бежать в атаку без верхней одежды в одном белье. Это означало, что солдаты идут на смерть. Попав в безвыходную ситуацию, они сбрасывали одежду, показывая презрение к смерти, да и просто для удобства.

Этот своеобразный обычай уходит корнями в древнюю Германию и Скандинавию, в которых отважные викинги шли в бой с оголенным торсом в полном исступлении. Такая модель поведения у них на родине забылась, а у нас прижилась.

Другой известный обычай русского воинства — оставлять последнюю пулю для себя. Эта мера предназначалась на случай, когда солдат оказывался в окружении противников и не имел никаких средств сопротивления. Часто побег или спасение оказывались недоступными. Тогда боец решал взорвать гранату в руке или застрелиться с целью не попасть в плен.

Особое распространение такой героический конец получил во время Афганской войны. Солдаты принимали это решение, чтобы не подвергаться мучительным пыткам, так как к русским в плену относились очень жестоко. Таким же образом солдаты лишали «духов» возможности просить за себя выкуп у семьи и родных.

«Тяжело в ученье — легко в бою»

Суперсовременная техника не всегда может прийти на помощь пехотинцам. Часто собственные ноги — последнее средство передвижения, остающееся в распоряжении бойца. На них и приходится основная нагрузка. Ф. Заруцкий и А. Тарасов пишут в своей книге «Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ», что диверсантам необходимо уметь быстро и долго перемещаться во вражеском тылу. После выполнения боевой задачи им требуется незамедлительно покинуть место действия. Несколько часов бега должны быть достаточными для преодоления свыше 50 км.

Существуют особые методы, которыми русские улучшали свои физические способности при экстремальных боевых задачах. Речь идет не о стимулирующих медицинских препаратах, а о простых народных средствах и хитростях, реально используемых в бою.

В упомянутой выше книге говорится, что когда боец чувствует усталость, он кладет под язык припасенный кусочек сахара или шоколадки. Такой прием обеспечивает солдата кратковременной, но быстрой прибавкой сил из-за тонизирующих свойств глюкозы.

Как ни странно, схожий прием можно использовать для временного приглушения чувства жажды. Положив камешек на язык, можно обмануть рецепторы, которые временно создадут в мозгу ощущение, что человек пьет воду. Этим нехитрым «ноу-хау» пользовались русские солдаты во время изнурительных походов в условиях отсутствия запасов питьевой воды.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/159455-v-kakikh-sluchayakh-r...

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