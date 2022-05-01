Восковые короли: традиции похорон во Франции, чуждые для русских

Придворная челядь иронично посмеивалась. К усопшему королю выстраивалась очередь, дабы отдать ему дань уважения. Всем приходилось играть этот странный спектакль перед восковой фигурой. Ведь король бы ненастоящим!

Такая традиция зародилась ещё в Древнем Риме. Когда император испускал дух, то изготавливали его копию из воска и и клали на одр из слоновой кости. Почившего императора часто раскрашивали в цвет его болезни.

Сенаторы надевали траурные одежды, а лекари толпились у воскового императора, вынося ему неутешительный вердикт — состояние пациента ухудшается. На седьмой день странного спектакля оглашали о кончине императора. Следом уже начинались настоящие похороны, превознося бывшего правителя на уровень Бога.

"Каракалла" Лоуренс Альма Тадем

Французским королям идея понравилась. Многие монархи вообще были не против брать какие-то традиции со временем Древнего Рима и Византии. Приведу пример: французы у Византийских императоров позаимствовали красный каблук — символ статуса, а Русь — смотр невест. На этом настояла византийская принцесса Софья Палеолог, жена русского царя, для своего сына.

У французов "спектакль" продолжался не 7 дней, а 40. Слуги приносили в комнату воскового короля еду.

Принцы крови по старшинству предлагали Его Величество салфетку. Король вежливо отказывал. По крайней мере так трактовали молчание воскового монарха.

Во времена Людовика XIII принцы крови: Конде и Конти, поругались насчёт того, кто должен подать королю салфетку. Вопрос был крайне важным для титула. Как по мне, принцы Конде были более приближены к трону и вполне могли претендовать на первенство. Решено было, что салфетку Людовику XIII подаст его младший брат Гастон Орлеанский.

Людовик XVIII

Сам восковой король был одет в настоящую одежду, корону и держал в руке скипетр. Ему отдавали почести, будто живому. Сие действие продолжалось ровно 40 дней, когда все придворные могли блеснуть своим титулом, и показать остальным, насколько они приближены к королевской персоне.

Процедура поклонения восковому королю продолжалась и после Людовика XVIII. Однако, трапезу в его опочивальне отменили. Король Франции славился своим аппетитом, и придворные подумали, что сдержать смех в этот скорбный момент будет попросту невыносимо.

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