Как себя вести в церкви: принципы и правила

Даже неверующие люди знают: церковь – место, где соблюдаются определенные нормы поведения. Как себя вести в церкви?

Правил много, но есть и общие принципы, которые вам помогут разобраться в незнакомой ситуации: не мешать другим прихожанам, не привлекать внимание, внимательно слушать чтеца и хор во время песнопений.

Каковы же правила поведения в православной церкви?

Цвет праздника

Одеваться верующей женщине нужно максимально закрыто, то есть юбка (а не брюки) должна быть длинной, рукава тоже желательны до запястий. Само собой, необходим платок. Постоянные прихожанки носят платки определенного цвета: зеленые на Троицу, голубые – на богородичные праздники, черные – в великий пост. Эти же черные сменяются красными ночью на Пасху. В церковь следует приходить в красивой одежде, это праздник, а не «ярмарка смирения», преимущественно показного. Как себя вести в церкви сильному полу? Мужчинам тоже нужно одеваться скромно, головные уборы перед входом надо снять. Крест обязателен, без него нельзя участвовать в обрядах.

На пути

По дороге в храм хорошо прочитывать про себя покаянный псалом Давида (50-й) и Иисусову молитву. Есть и специальная молитва человека, который направляется в церковь.

Но это не для начинающих прихожан, поэтому ограничьтесь псалмом и молитвой Иисуса Христа. Оба эти текста можно найти в любом молитвослове, в частности, среди утренних молитв. При входе в церковь принято три раза перекреститься с поясным поклоном.

Успеть все

В храм нужно прийти минут за 15 минут до начала богослужения. Вы спокойно подадите записки на проскомидию или закажете обедню, помолитесь перед ликами святых. К какой иконе подходить в церкви? Здесь нет особых правил. Желательно обойти все, висящие доступно. Сначала вы креститесь два раза с поясным поклоном, затем третий раз делаете знамение, целуете икону и кланяетесь в третий раз. Как себя вести в церкви, если вы уже приняли Тело и Кровь? Причастившимся нельзя совершать поясные поклоны, а до литургии – можно.

Особое время

Есть моменты, когда от прихожан требуется особенно внимательная молитва (в церкви говорят – «сугубая»). Это касается времени чтения Евангелия, Шестопсалмия, так называемой Херувимской песни и Евхаристического канона. Как себя вести в церкви правильно? В эти моменты нельзя двигаться, нужно молчать и слушать. Если вы опоздали, не входите в храм из притвора в момент чтения таких молитв. Дождитесь, пока они закончатся. Некрещеные люди традиционно не могут находиться на «литургии верных», поэтому после фразы священника «Оглашенные, изыдите!» они должны выйти из храма, служба для них закончена.

Трудности обрядов

Крестные знамения и поклоны во время литургии – вопрос сложный. Относительно каждой читаемой молитвы есть правила. Если вы неопытны, просто делайте все, как делают окружающие. В церкви не принято становиться на колени, когда этого хочется вам. Но если все преклонили колени, то и вы можете присоединиться. В этот момент православные склоняют голову.

Когда служба закончилась, священник дает для целования крест, подойдите, осените себя знамением и прикоснитесь к святыне губами. Обычно после этого целуют руку священника. На выходе из храма следует три раза перекреститься, каждый раз с поясным поклоном.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459655301245438095/

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