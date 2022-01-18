25 июля 1826 года пятеро участников восстания декабристов были казнены. Декабристов принято считать героями, погибшими за Россию, однако причины и последствия их восстания далеко не однозначны. 7 пагубных последствий восстания декабристов.

1 Удар по принципам Священного союза

Восстание декабристов было частью международного революционного процесса, охватившего Европу в 20-е годы XIX века. Выступая против царизма, который, как считали бунтовщики, стал жандармом Европы, декабристы тем самым нанесли удар по принципам Священного союза , и это отчасти привело к Крымской войне, в которой Россия потерпела поражение.



2 Английское влияние

Есть версия, не лишенная логики, о том, что восстание декабристов готовилось при содействии британской разведки. В манифесте декабристов, найденном у Муравьёва, открытым текстом говорилось о том, что России необходим роспуск постоянной армии. Распустить вооруженные силы хотят капитан Никита Михайлович Муравьев и командир Вятского пехотного полка полковник Павел Иванович Пестель. Такого же мнения придерживается прапорщик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и поручик Петр Григорьевич Каховский. Довольно удивительное положение, учитывая непрекращающиеся войны, в которых Россия участвовала в начале XIX века.Зададим вопрос: кому это выгодно? Не секрет, что восстание декабристов не было подготовлено за один день. Большинство из восставших состояли в различных тайных обществах, корни которых были далеко не в русских крестьянских общинах.

3 За что боролись

Декабристы имели определенный шанс ускорить развитие страны по пути создания государственности западного образца. Корни восстания, несомненно, лежали за пределами России. Неудача восстания надолго отодвинула перспективу таких изменений. Поражение декабристов и исключение из активной политической жизни лучших, честнейших, преданнейших людей России явилось национальной трагедией.



5 Дворянство начинает и проигрывает

В ходе восстания декабристы оказались разобщены. Кроме того, что это стало причиной неудачи их бунта, это также показало, что дворянство и офицерство в России не способно к слаженным действиям. «Лучшая» часть общества проявила себя не с лучшей стороны, большевистская революция, в которой упор делался на совсем другие слои населения доказала, что опора на интеллигенцию и дворянство – неверная политика. Мотивы восстания декабристов до сих пор вызывают споры и их «близость народу» очень сомнительна.

5 Корни террора

Декабристы были далеко не однородным движением. Внутренние противоречия привели к тому, что восстание было обречено на поражение. Последствия расслоения сказались и позднее. Часть декабристов воспринимала народ исключительно как инструмент для осуществления своих интересов. В дальнейшем это породило «нечаевщину» и «Народную волю», которые исповедовали лозунг «Цель любыми средствами» и практиковали террористические методы воздействия на политику, убийство Александра II. Пестель говорил: «Сначала разрушим всё, потом будем строить». В итоге, именно эта линия декабристского движения привела к большевизму и тем методам, которыми они пользовались. Неудивительно, что в Советской историографии декабристы воспринимались исключительно в положительном ключе, и во всех учебниках истории о них писали с преувеличенным пиететом



6 Усиление реакции

Неудача восстания декабристов усилила реакционную политику российского самодержавия. Неприятие значительной частью дворянства и народом движения декабристов только помогло борьбе царизма с либеральными революционными движениями. Надежды на освобождение крестьян по-прежнему возлагались на царя, тогда как роль дворян-бунтовщиков и их мотивы по части отмены крепостного права, уже в то время расценивались большей частью общества далеко неоднозначно.

7 Власть vs дворянство

Декабристы были первыми революционерами-дворянами в России, открыто выступившими против самодержавия. Одним из тяжёлых последствий их неудачного восстания стало ещё более сильное размежевание между властью и дворянской интеллигенцией. Восстание дворян-декабристов не было понято крестьянством, и их поражение многими воспринималось как справедливая кара дворянам.



Источник : https://russian7.ru/post/7-pagubnyx-posledstvij-vosstaniya-d...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов, основной причиной которого было незаконное престолонаследие. Как известно, принятый еще Павлом I Акт о престолонаследии 1797 года, гласил, что после смерти монарха трон доставался его старшему сыну, а если тот оставался бездетным — то его брату. Поскольку детей Александр I не оставил, поэтому после него корона по закону переходила следующему по старшинству брату Константину Павловичу.

Но ситуация осложнялась тем, что сам Константин мог наследовать престол, а его дети — уже нет. Кроме того, Константин был женат дважды: сначала на немецкой принцессе Юлианне-Генриетте-Ульрике (после принятия православия — Анне Федоровне), с которой не имел детей, а после развода с ней — на польской графине Жанетте Грудзинской. Но по закону претендовать на российский престол могли только дети, рожденные от двух особ императорской фамилии. Поэтому сам Константин право на престол имел, а его дети — не имели. Кроме того, он сам не особенно стремился царствовать.

Следующий претендент на корону был Николай, третий сын Павла I, который к тому времени сам уже имел сына (будущего царя Александра II). Поэтому в 1823 году Александр I своим тайным манифестом именно его назначил своим наследником.Однако при жизни Александра I манифест так и не обнародовали, а его экземпляры были скрыты от общественности.

Почему Александр I так поступил и сразу не объявил наследником Николая, тем самым фактически заложив мину под будущее страны после своего ухода, до сих пор неизвестно. Видимо, он стремился до последнего момента отложить окончательное решение о своем наследнике, чтобы в случае чего иметь возможность все переиграть. Многие историки говорят и о том, что к 1823 году император не расстался и с мечтой когда-нибудь ввести в России конституционное правление.

Однако Александр I не учел одного важного обстоятельства — в России мертвые властители воли не имеют. Когда в ноябре 1825 года он внезапно умер в Таганроге, возникла очень опасная ситуация, когда огромная империя вдруг оказалась без управления. В стране возник коллапс власти — император скоропостижно скончался, а его законный наследник не был известен. Подтвердив же , что не желает царствовать, Константин так и не прислал из Варшавы официального отречения, хотя вся страна к тому времени уже успела ему присягнуть как новому государю. Переписка между Константином и Николаем длилась несколько недель, внеся смятение в умы подданных, и в итоге привела к крови на Сенатской площади.

Трудно сказать, чего добивался тогда Константин, но, по мнению многих наблюдателей, вплоть до его смерти в 1831 году Николай I опасался своего старшего брата и крайне неуютно себя чувствовал на троне. И боялся не зря, ведь он стал правителем России абсолютно незаконно, вопреки павловскому акту о престолонаследии. Поэтому формально декабристы были правы, когда объявили его узурпатором.

После того как провалилась попытка решить дело миром, Николай I подавил выступление мятежников. Позднее усилиями западников-либералов, социал-демократов, а затем советской историографии был создан миф о «рыцарях без страха и упрека», которые решили уничтожить «царскую тиранию» и построить общество на принципах свободы, равенства и братства. В современной России о декабристах также приято говорить с положительной точки зрения. Мол, лучшая часть русского общества, дворянства бросила вызов «мрачному самодержавию», но потерпела поражение.

Однако в реальности дело обстояло иначе. Восшествие на престол Николая I было омрачено попыткой тайного масонского общества так называемых «декабристов» захватить власть над Россией. Декабристы, прикрываясь вполне гуманными и понятными большинству лозунгами, уже тогда объективно работали на Запад и в первую очередь подчинялись масонским ложам Франции. По сути, это были предтечи «февралистов» образца 1917 г., разрушивших Великую Российскую империю. Они планировали полное физическое уничтожение династии российских монархов Романовых, членов их семей и вплоть до дальних родственников.

Собственно, объективных причин для мятежа дворян-офицеров не было, поскольку Россия была на взлёте своего военно-политического могущества. Русская армия была самой могучей силой на планете и недавно победила одного из лучших полководцев в истории человечества — Наполеона Бонапарта, триумфально войдя в Париж!

Декабристы думали, что если пересадить передовой опыт западных держав , дать народу России «свободу», то страну ждёт взлёт и процветание. В итоге искренние надежды декабристов на форсированное изменение сложившегося строя, на правовой порядок, как на панацею от всех бед, в итоге вели к смуте и разрушению империи.

Понятно, что если бы Николай проявил слабость и такие люди захватили власть, то Французская революция и её последствия могли стать «цветочками». Как и во Франции немедленно бы произошёл раскол на умеренных и радикалов (якобинцев). Началась бы борьба уже внутри движения декабристов, что усугубляло общую смуту в стране. В этом отношении дворяне-заговорщики очень сильно походили на «февралистов» в 1917 г. и современных либералов.

К сожалению, в 1917 году ситуация сложилась иначе и власть захватили «февралисты», а затем и кровожадные нехристи большевики, в результате чего Матушку- Россию охватила кровавая гражданская война, хаос, разрушенная экономика, проигранная война, потеря огромных территорий, миллионы погибших и бежавших из страны, покалеченные судьбы десятков миллионов людей.

Главную легенду о декабристах создал Герцен, который нарисовал фактически виртуальный образ революции — богатыри-декабристы убивают дракона-самодержавие, как Георгий-Победоносец — Змия. Лишь благодаря Герцену эта легенда стала технологическим оружием борьбы с недемократической властью. На этом основании Ленин упомянул его в своей работе «Памяти Герцена», написав, что именно декабристы «разбудили» его. Сталин считал декабристов патриотами и борцами с самодержавием. Вообще же, тема декабристов была особенно популярна в советское время.Лфживые и подлые советские историки писали о декабристах больше, чем о реформах Петра I, Екатерины II и Александра II и т. д.. Образно говоря, декабристы — это метафора мятежа русской культуры, и потому власть ее всегда боится!

Таким образом ,декабристы — один из величайших мифов русской интеллигенции , «ахиллесовой пятой» которой всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. К сожалению, русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к лживым западным ценностям !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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