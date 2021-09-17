Как правильно войти в церковь и как вести себя в ней

Каждый день жизни - бесценный подарок от Господа. И в какой же суете, порой, проходят эти дни! Мы так торопимся жить, что забываем о благодарности Богу за данное нам время. Давайте на секунду остановимся, сделаем передышку и сходим в храм. Как правильно войти в церковь и как себя вести в ней, рассказано в статье.

Когда идти в храм?

В церковных кругах ходит шутка: не ждите доставки в храм, идите туда самостоятельно. Под доставкой подразумевается отпевание, а оно, как известно, бывает посмертно. Поэтому стоит задуматься и посетить церковь, пока еще есть силы и возможности прийти туда своими ногами.

Как выбрать время? На самом деле, все элементарно. Есть два варианта посещения храма: вне Богослужения и приход на службу.

Как правильно войти в церковь, если выбран первый вариант?

Узнаем время работы ближайшего храма. Выбираем момент, идем в него.

Буквально раз-два и готово. То же самое касается посещения церковной службы. Сначала выясняем, когда она начинается, а потом просто приходим в храм к положенному времени.

Собираемся в церковь

Вопрос о том, как правильно войти в церковь, может показаться устаревшим. Все мы мало-мальски, но сталкиваемся с христианскими традициями. Женщины знают, что в храм нужно идти в платке.

А мужчинам, наоборот, положено входить под своды церкви без головного убора. Об одежде и прочих дополнениях можно и не знать, мол, в храм идут к Богу, а Он смотрит на наши сердца, а не на джинсы и футболки.

Давайте разбираться в данном вопросе. Господь сказал, что не должно на женщине быть мужской одежды. Излюбленные наши брюки и джинсы, хотя и вошли прочным образом в дамский гардероб, изначально не являлись женской одеждой. Они были предназначены для мужчин. Поэтому собираясь посетить храм, просто следуйте данным правилам:

Женщине необходимо надеть юбку или платье. Причем юбка должна быть достаточно длинной - по колено или ниже.

Стоит одеваться скромно, максимально закрыто. Футболки с короткими рукавами, кофты с декольте, прозрачные блузы оставьте для выхода в свет. Церковь - дом Божий, сюда уместнее надеть закрытую рубашку с длинным рукавом, нежели вызывающую блузку.

Пожалуйста, воздержитесь от использования губной помады. Надумаете приложиться к иконам, а нельзя будет - запачкаете образ. В идеале при посещении храма нежелательно пользоваться косметикой вообще.

Как входить в церковь мужчинам, что надевать? Никаких шорт, маек, борцовок и прочих открытых одежд. Джинсы или брюки, рубашка с длинным рукавом, в холодное время года - свитер или джемпер. Скромно, просто и без особых проблем, ибо перечисленная одежда есть у любого мужчины.

И снова о женщинах. Во время нечистоты (критических дней) нельзя ходить в храм. Выждите неделю, как это положено церковным уставом, а потом смело отправляйтесь в дом Божий.

Собираясь на службу, приходите заранее, минут за 15-20 до начала. Успеете спокойно написать и подать записки, купить свечи, приложиться к иконам. Если опоздали на службу, то тихонько встаньте на одном месте, не надо ходить по храму, прикладываясь к иконам. Это можно сделать после службы.

Учимся заходить в храм

Как входить в церковь женщине, мужчине и ребенку? Правила одинаковые для всех. Подходите к храму и видите купола - трижды перекреститесь и сделайте три поясных поклона. В этот момент необходимо внутренне помолиться или обратиться к Господу своими словами. Например, поблагодарить Его за то, что привел вас в церковь.

Напротив входа в обитель чаще всего находится алтарь. Его сразу можно узнать по красивым вратам и нахождению на возвышении. Снова трижды креститесь, делаете три поясных поклона. После чего можно идти в церковную лавочку за свечами.

Поведение во время богослужения

Как входить в церковь, мы выяснили. Теперь расскажем о том, как же вести себя во время богослужения.

О том, что опаздывать на него - неуважение к Богу, мы уже указали. Приходить стоит заранее, чтобы успеть сделать все необходимое. Когда ставите свечи, то молитесь своими словами. Обращайтесь с просьбами к Богу, Богородице и святым, перед чьими образами ставите свечи.

Кстати, а как их ставить? Сначала слегка опаляете низ свечи, это необходимо, для того чтобы воск немного расплавился, и она ровно стояла в подсвечнике. Затем зажигаете сам фитиль, ставите горящую свечу в подсвечник. Два раза креститесь, делаете два поклона (поясных), целуете образ. Отходите, снова накладываете на себя крестное знамение, делаете один поклон и беседуете со святым.

Как только священник в алтаре произносит слова: "Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков", знайте, что началось богослужение. И перемещаться по храму нельзя до окончания службы. Выберете себе место, стойте, внимайте пению, молитесь Богу вместе с остальными людьми.

Ребенок в храме

Как правильно войти в церковь, мы уже рассказали. Как вести себя на службе, тоже выяснили. А как быть, когда приходишь в храм с ребенком? Если с грудничком все понятно - он спит на руках у мамы или папы, то дошкольник и младший школьник так спокойно вести себя не будет.

В первую очередь необходимо следить за тем, чтобы потомок не бегал по храму, издавая громкие крики. Увы, но это просто бич в современной церкви. Родители молятся - дети бегают и кричат до тех пор, пока кто-то из прихожан или служителей не сделает замечание родителям. Мамы и папы, следите за детками. Если они шалят, не желают слушаться, нарушают величественность службы своими криками и отвлекают молящихся, необходимо вывести их из храма.

Заключение

Мы выяснили, как правильно входить в церковь и выходить из нее - трижды перекрестившись, сделав три поясных поклона. Ничего сложного в этой науке нет.

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