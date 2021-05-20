Иеромонах Фотий: Народ тебя увидел, полюбил, и нужно отрабатывать это доверие

Можно ли на гастролях сохранить свой ум в монастырской келье, какие люди живут в российской провинции и что советуют отцу Фотию известные священнослужители.

С иеромонахом Фотием (Мочаловым) мы познакомились в Пафнутьев-Боровском монастыре и стали друзьями не потому, что кто-то хорошо пел, или хорошо писал, а потому что мы пришли в монастырь к Богу, хотя и разными путями.

Отец Фотий регентовал в монастырском хоре, я работал ответственным редактором монастырского издательства, а по вечерам мы встречались и говорили о Боге и жизни по вере. С тех пор многое изменилось: он стал известным исполнителем, у меня вышла новая книга, но, как и раньше, я каждый день молюсь о своем друге, как и он, надеюсь, поминает меня.

В номере отеля я молюсь, как в своей келье

– Отец Фотий, уже два года вы регулярно бываете на гастролях, часто уезжая из родного монастыря. Как вам удается держать настрой и ритм той духовной жизни, которой вы жили в обители? Многие писали и пишут мне, чтобы я вас об этом спросил. Расскажите, пожалуйста!

– Конечно, после участия в проекте «Голос» моя жизнь сильно изменилась. Я думаю, этого стоило ожидать. Потому что, побывав на Олимпе, потом нельзя взять и закрыться в своей келье.

Народ тебя увидел, полюбил, и хочет услышать тебя не только по телевизору, но и вживую. И ты должен отрабатывать эту любовь и доверие людей. Это не только монолог со сцены – это диалог после концерта в живом общении, глаза в глаза, тет-а-тет, когда тебе задают вопросы, а ты как монах и священник на них отвечаешь.

Конечно, в ритме гастрольной жизни, главное – это сохранить тот душевный мир и благодать, что я стяжал в родном монастыре. Это дается нелегко, но есть ряд духовных упражнений и правил, которые мне в этом помогают.

Например, чтобы не рассеиваться, я всегда держу ум внутри, в своей келье. И в каком городе я бы не находился, в какой бы гостинице не ночевал, мой ум всегда в родной келье. В любом номере отеля я веду себя как вечером в своей келье: перевожу дух, успокаиваюсь, прихожу в себя, читаю свое обычное монашеское правило. Я думаю, что при определенном душевном настрое, внимании, можно молиться где угодно, оставаясь внутренне отстраненным от окружающей суеты.

Ты можешь молиться и на гастролях, и за кулисами, и прямо на сцене, когда поешь, или в перерывах между песнями. Без помощи Божией невозможно было бы нести этот крест, что Господь мне дал. Поэтому в первую очередь, я всегда прошу помощи у Бога.

– Вы стали медийным лицом, вас узнают на улицах, для кого-то вы, может, стали кумиром. А как для вас прошло испытание славой, что делаете, чтобы не впасть в гордыню?

– Я не знаю, как с этим борются настоящие эстрадные звезды, чья популярность несравнимо больше моей. Если говорить обо мне, я отношусь к себе достаточно трезво, звездой себя не считаю. Прекрасно понимаю, где мои слабые как исполнителя профессиональные стороны, которые далеки от совершенства.

Трезвый взгляд на себя дает тебе смирение и хладнокровие в плане тщеславия и гордыни. Хотя чего скрывать, поводов для гордыни предостаточно, нужно постоянно пресекать себя. Думаю, каждый в индивидуальном порядке знает где его заносит, душа-то ведь христианка, и совесть тебе скажет, и сразу же даст сигнал, что у тебя не так.

Любой нормальный адекватный человек прекрасно понимает, где он гордится, а где нет. Нужно быть внимательным к себе и слушать голос своей совести. Не нужно ждать, когда Господь тебя смирит. Потому что если заиграешься в славу, звездную болезнь, Господь, не желая твоей погибели, обязательно тебя остановит и смирит. Просто не нужно до этого доводить. Лучше все-таки смиряться самому и хранить мир с Богом.

Мое творчество – это проповедь через музыку

– Вы объездили множество городов, встретили множество людей. Что вы скажете о стране в которой мы живем, и о людях, которые ее населяют?

– Думаю, каждый видит в меру своей испорченности, и если вокруг все беспросветно и мрачно, может быть стоит обратиться к своей душе и посмотреть внимательно на себя. Если человек никого не любит, никому не доверяет, во всем видит какой-то подвох, очень сложно такому человеку найти что-то доброе в этом мире.

По мне, отъезжая от Москвы, встречаешь людей более радушные, гостеприимных, приветливый и открытых. На примере моего родного Нижнего Новгорода, где я вырос, скажу: там люди совершенно другие, чем в Москве. В столице люди более меркантильные, у них больше суеты, больше забот о хлебе насущном.

В Москве большинство заняты зарабатыванием денег. Редко у кого остается время и силы на душевное общение. Достаточно спуститься в московское метро и проехать несколько остановок, чтобы увидеть, как люди оторваны и разобщены. В Москве люди друг для друга больше – предмет какой-то корысти, какого-то своего интереса. Просто так никто в гости не ходит – некогда.

А когда ездишь по России, видишь в провинции совсем другой мир: там люди открытые, доверчивые и добрые. Они готовы все для тебя сделать не потому, что ты какая-то там звезда, а потому что они так к жизни относятся. Нигде не встретишь столько теплоты, искренности, душевного участия и искренней заботы, как в русской провинции. И публика там самая благодарная.

Я вижу с каким благоговением, с какой теплотой и радостью люди слушают песни на концерте. И только ради этого стоит работать.

С духовным отцом, схиархимандритом Власием Перегонцевым

– Считаете ли вы свое творчество миссионерством, нужным для Церкви, или это просто песни для хорошего времяпрепровождения?

– Конечно, это не самодеятельность. Я хочу расти как профессиональный исполнитель. Несмотря на то, что большинство песен не мной написаны, я пытаюсь, пропустив их через себя, сделать своими. Не в том смысле чтобы присвоить себе, а в том, чтобы они были пропеты, пережиты из опыта моего сердца. Уже сам факт того, что песню поет священник и монах, накладывает на нее отпечаток, на ее смысл и то, как она повлияет на слушателя.

В том, что я делаю, думаю, есть церковная миссия, мое творчество – это проповедь через музыку. И потом я много общаюсь с людьми в неформальной обстановке: в живом общении после концертов, где люди могут задавать мне любые волнующие их вопросы, через социальные сети.

– Вы знаете примеры того, что ваше творчество помогло людям найти дорогу к храму? Сталкивались ли вы с подобным или ваше дело сеять, а остальное – как Бог даст?

– Да, были такие отзывы, что после моих песен люди по-новому смотрели на Церковь и на духовенство, и на духовную жизнь. Некоторые в принципе пересматривали свое отношение к Церкви, и в глаза мне говорили, что им захотелось пойти в храм.

– Не секрет, что многие известные и уважаемые в Церкви люди, например, отец Артемий Владимиров, вас поддерживают. Как вы общаетесь с людьми духовной жизни, они что-то вам говорят, что-то советуют, может, предостерегают?

– Скорее это дружеское теплое общение без каких-то наставлений. Отцы прекрасно понимают, что у меня есть замечательный духовник, отец Власий, который наставляет меня во всех вопросах. По большей части с известными отцами у нас сердечное доброе искреннее общение. Их поддержка для меня очень дорога и стоит многих мудрых советов.

– Какой самый главный совет в жизни вы получали, и от кого?

– Сложно сказать. Мне довелось общаться со многими уважаемыми духовными людьми, от каждого из которых я что-то вынес для своей души. С миру по нитке – голому рубаха! В народе об этом так говорят. Я беру для себя те советы, что подходят ситуации, проверены временем и подкреплены вескими аргументами. Эта та духовная кольчуга и рубашка, которую я невидимо на себе ношу, и которая меня сохраняет от многих искушений и бед.

– Если бы нецерковный, неверующий человек попросил вас посоветовать ему по-настоящему христианскую художественную книгу или фильм, что бы вы посоветовали ему в первую очередь?

– Думаю, что для современного невоцерковленного человека нужно что-то такое адаптированное, понятное ему. Не все способны усваивать ту духовную пищу, что была обычной в XVII -XIX веке. Современные люди уже редко могут сразу понимать святителя Игнатия Брянчанинова или Феофана Затворника, которые были настольными книгами у тех, кто приходит в Церковь, еще совсем недавно.

Даже мы с вами не сразу стали напитываться высокодуховной пищей, а начинали все-таки с тепленького молочка. Современному нецерковному человеку для начала я бы посоветовал почитать книги преподобного Паисия Святогорца, он очень доходчиво и ясно пишет о важных духовных вещах. И сборник рассказов владыки Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Эти книги для всех полезны, даже и для церковных людей.

Все мои мечты уже сбылись

– Самое яркое ваше впечатление и воспоминание из детства?

– Самые яркие детские воспоминания – это моя деревня, поселок Васильсурск Нижегородской области, что стоит прямо на берегу Волги, там прошли лучшие годы моего детства. Мы приезжали туда с родителями на лето, и долгие годы потом деревня мне снилась. Совсем недавно я туда снова ездил, это было очень здорово! На рыбалку сходить не довелось, но мы ходили в лес и набрали множество грибов.

– Помните, как по вечерам мы сидели у вас в келье и мечтали накопить денег и оклеить стены звукопоглощающим покрытием, чтобы звук не фонил, и вы могли бы записывать песни прямо в келье. Что исполнилось в ваших мечтах, и о чем вы мечтаете теперь?

– Конечно, помню! Потом я так и сделал – оклеил стены и потолок своей кельи специальным звукопоглощающим материалом и теперь могу петь и записываться, не выходя из кельи.

О чем мечтаю теперь? Даже отвечать неловко – все мои мечты уже сбылись! Наверное, можно мечтать о самореализации не только как исполнителя, но и композитора, если это будет угодно Богу (когда отец Фотий жил с родителями в Германии, то кроме пения, несколько лет учился играть на органе, и даже записал несколько авторских произведений. – прим. ред.)

– Исходя из новых возможностей, как изменился ваш репертуар? Расскажите о вашем первом профессиональном альбоме, который недавно вышел.

– Со звукозаписывающей компанией, которая работает с проектом «Голос» мы записали диск романсов, это русская лирика классических композиторов, таких как Чайковский, Рахманинов, Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков.

Всего в альбом вошли 15 романсов, которые редко кто исполняют даже академические певцы. Хотя я слушаю современную музыку, классика мне ближе, и идея была записать именно классические произведения, дав им новую жизнь через исполнение священника и монаха.

– Чего вы просите у Бога, и чего вам не хватает в вашей сегодняшней жизни?

– В моей жизни мне всего хватает. Слава Богу за все! Думаю, что каждому человеку нужно понимать, что Господь всегда посылает нам только то, что нам нужно именно в этот момент нашей жизни, что Господь тебе дал – того и достаточно.

Не нужно просить чего-то сверх этого. Можно, конечно, желать, но лучше всегда полагаться на волю Божию и доверять Богу. Нужно научиться быть благодарным за то, что имеешь. Господь лучше нас знает, что нам необходимо и чего требуется.

– Что вы посоветуете читателям «Правмира» и чего пожелаете?

– В нашей непростой жизни советую иметь больше терпения к своим близким, стараться не обижаться, не ссориться. Нужно помнить, что главное – это мир в семье и своей душе. Если будет мир в семье, потом он перейдет и на работу, и на отношения вокруг. Он будет и на улице, и в метро, и в магазине, и с соседями по подъезду. Если никого не любить, жизнь будет не в радость. А без любви счастье невозможно. Поэтому любите, терпите и берегите друг друга!

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