Почему во время войны из газет исчез главный лозунг СССР

Зимой 1941 года, во время фашистского наступления на Москву, коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» внезапно пропал со страниц военных газет. Чем же он перестал устраивать советское командование?



Директива Мехлиса

Девиз международного рабочего движения «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» долгие годы в обязательном порядке печатался рядом с названиями советских газет, в том числе армейских. Но 10 декабря 1941 года начальник главного политуправления Красной армии Лев Мехлис в директиве № 278 приказал проставить на всей печатной продукции более злободневный лозунг – «Смерть немецким оккупантам!». Прежнюю фразу оставили только для брошюр и листовок, подкидываемых солдатам вермахта.

Изменения в пропагандистской политике коснулись не только прессы. Соответствующие указания были разосланы во все партийные организации. Например, Новосибирский облисполком 31 декабря 1941 года приказал местным органам учитывать директиву главпура при изготовлении знамён формирующихся воинских частей. «Под боевыми знамёнами с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Красная армия приняла на себя первый удар фашистских войск в июне 1941 года.

На смену им пришли боевые знамёна с лозунгами Великой Отечественной войны – «За нашу Советскую Родину!» и «Смерть немецким захватчикам!», – отмечал ветеран, общественный деятель Виктор Азаров в сборнике воспоминаний «От солдата до генерала».



«Лозунг может неправильно ориентировать»

Чего же опасались власти, решив сменить многолетний лозунг коммунистов? Сам Лев Мехлис сформулировал причину так: «В условиях войны с немецко-гитлеровскими империалистами, когда стоит задача истребить всех немецких оккупантов, этот лозунг может неправильно ориентировать некоторые прослойки военнослужащих». Очевидно, напоминать солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий, как и он сам, значило возбуждать ненужную симпатию к врагу. Одна «дрогнувшая» во время перестрелки рука могла оказать решающее влияние на исход боя.

Примечательно, что первоначально лозунг появился именно на немецком языке, и звучал следующим образом: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Маркс и Энгельс вынесли эти слова в концовку «Манифеста коммунистической партии» в 1848 году, однако настоящим автором лозунга может быть Карл Шаппер, один из первых немецких социалистов, употребивший фразу о «пролетариях всех стран» годом ранее. В эпоху Гражданской войны казалось, что мировая революция действительно вот-вот начнётся. Но уже в 1930-е годы лозунг превратился в идеологическое клише, за которым скрывалось гораздо меньше реального содержания, чем даже в славословиях «отцу народов». А в тревожном 1941 году фразеология интернационализма вступила в противоречие с возрождённым властями русским патриотизмом.

Доктор исторических наук Александр Вдовин называет новую сталинскую политику эпохи войны «националистическим НЭПом». Исследователь приводит следующие слова Сталина, высказанные им во время беседы с американским дипломатом Авереллом Гарриманом в сентябре 1941 года: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за советскую власть... Может быть, будет сражаться за Россию». Таким образом, призывать пролетариев к объединению стало неактуально.

Кроме того, суровая реальность говорила о том, что никто никогда ни с кем не объединится. Рабочий класс европейских стран не только не поднимал восстания против фашистов, но и сам записывался в национал-социалисты, а детей отдавал в «Гитлерюгенд». Пролетарии из Франции, Бельгии, Нидерландов, Норвегии шли в ваффен-СС, чтобы воевать на Востоке. Деятельность Коминтерна, малоэффективная и раньше, в условиях нацистского «нового порядка» в Европе стала совершенно бесполезной.

Поэтому Сталин официально распустил эту организацию 15 мая 1943 года, что положительно оценили союзники по антигитлеровской коалиции. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» вернулся на страницы газет, в том числе и военных, уже после победы. Окончательно пресса отказалась от него только в 1991 году, после роспуска КПСС.



Тимур Сагдиев

Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-vo-vremya-voyny-iz-gazet-is...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Когда после сокрушительных поражений и массовой сдачи в плен красноармейцев в 1941 году величайшему злодею и авантюристу палачу народов Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу, в своей знаменитой речи он был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Кроме того, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, изувер Сталин даже принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты.

А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе!

Вот она – двуликая и и ужасающая сущность кровавого тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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