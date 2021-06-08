Эти люди стали знаменитыми актёрами не смотря на свою инвалидность

Знаете какое любимое занятие многих людей? Это жаловаться и сетовать на злую судьбу и обвинять всех и вся в своих несбывшихся мечтах, жизненных неурядицах, нехватке денег и неустроенной личной жизни. Всём им жизнь чего-то не додала! Родились они не в то время, не в той стране, не в той семье, родители не туда отправили учится! А вот если бы было всё по другому - то они бы ого-го! Покорили бы этот мир своей гениальностью и талантом! Но это статья совершенно про других людях! Она о тех, кто стали успешным и знаменитыми вопреки всему!

Красавчик Том Круз

Да, да! Голливудский красавец болен дислексией. У этого парня с детства были серьёзные проблемы с чтением, письмом, речью и усвоением информации. Учителя в школе открещивались от этого странного и тормознутого мальчика (дислектика), который не мог научиться читать. Этот ребёнок не видел разницу между буквами, не умел складывать их в слова, не понимал смысл прочитанного, и вполне тянул на умственно отсталого. Одноклассники обзывали Тома тупицей. НО, не смотря на всё, из тупого мальчика получился прекрасный актёр, режиссёр, продюсер, и сценарист! Интересно, а кем стали его полноценные одноклассники?)

Супер мужчина Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Этот знаменитый актер и режиссер — инвалид детства.

В результате родовой травмы у него неподвижна нижней челюстью. А при таких условиях, ну какая тут уж актёрская карьера! Но этот парень сумел превратить свой недостаток в достоинство. Ведь именно этот «дефект» позволил Сталлоне сыграть целую галерею образов настоящих мужчин-героев. Неподвижный подбородок, почти онемевшие губы и язык - в детстве и юности Сталлоне были постоянным поводом для насмешек ровесников. Интересно, а ржали они потом, когда выдели своего "ущербного" бывшего одноклассника в знаменитых фильмах?

Французский трагик и комик Жамель Деббуз

Жамель Деббуз

От рождения Жамель был полноценным ребёнком, но в 13 лет с ним произошел несчастный случай. Однажды они с другом переходили через железнодорожные пути на станции Траппе и за разговорами не заметили быстро несущийся поезд. В результате друг Жармеля погиб на месте, а он сам лишился правой руки. Родители Жамеля были эмигрантами из Марокко. Но ни африканское происхождение, ни полученное в детстве увечье не помешало этому харизматичному парню стать знаменитым актёром, режиссером и продюсером!

Одноногая индийской танцовщица Судха Чандран покорившая мир

С 3 лет Судха занималась танцами и росла настоящей умницей и красавицей. Закончив школу она поступила в колледж Мумбаи, где училась на степень бакалавра. В 1981 году девушка попала в аварию, после чего ей ампутировали ногу. Но она решила не сдаваться и, во что бы то не стало, продолжить танцевать. И девушка стала танцевать на протезе. После двух лет репетиций и тренировок на протезе, исполнительница классических танцев Судха Чандран объявила о своем возвращении на сцену. Ее шоу прошли с аншлагом в Европе, Канаде и на Ближнем Востоке. Это был её триумфальный танец, её настоящая победа над судьбой и над злым роком. Судха танцевала на протезе и весь мир ей рукоплескал, она стала легендой! И о ней сняли фильм!

В этом же году на экраны кинотеатров выходит фильм "Маюри", основанный на реальных событиях. В главной роли играет сама Судха. Фильм имел ошеломляющий успех.

Аристократичная и утонченная Марли Мэтлин

Марли Мэтлин

Что касается Марли Мэтлин - то это, конечно, уникальный случай! Эта актриса стала первой и единственной глухой актрисой, получившей премию «Оскар». Работа в кино и на телевидении принесла Марли Мэтлин премии «Золотой глобус» и «Эмми», а за карьерные достижения Мэтлин была удостоена собственной звезды на Голливудской «Аллее славы». Вот уж, действительно, заслужила!

Интеллигент Зиновий Герд

Зиновий Герд

Многоуважаемого мной Зиновий Герт во время Великой Отечественной войны был командиром саперной роты. В 1943 году он получил тяжелейшие ранение в ногу. Ногу врачи спасли от ампутации, но после операции одна нога стала короче другой на несколько сантиметров, в результате чего Зиновий Ефимович всю жизнь прихрамывал и всегда шутил: «Инвалидность не уродство, а особенность человека!». Да, и ещё хочется добавить, что это был очень мудрый и интеллигентный человек.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/eti-lyudi-stali-znamenitymi-ak...

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