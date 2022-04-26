Как ревность испортила жизнь Алиеноре Аквитанской

Алиенора одна из самых известных женщин Средневековья (она жила в 13 веке). Ей посчастливилось прожить долгую жизнь, побывать замужем за двумя королями и стать матерью десятерых детей. Но ее жизнь не была безоблачной.

Первый раз она вышла замуж в 15 лет за наследника французского престола Людовика VII. Франция в то время была совсем небольшой и приданное Алиеноры, в виде Аквитанского герцогства, было очень кстати.

Алиенора Аквитанская. Художник неизвестен.

Но жизнь с мужем не заладилась. Отчасти из-за того, что за 13 лет брака она родила ему лишь пару дочерей и ни одного сына. Отчасти из-за предубежденности французов о жителях Аквитании — их считали легкомысленными и распущенными. Поэтому ходила куча слухов о ее романах на стороне. Так что муж дико ревновал Алиенору. Что в конечном итоге и привело к разводу.

И вот Алиенора снова завидная невеста (так как Аквитания могла стать наследством только сына, а сына как раз и не было).

Вторым ее мужем стал будущий король Англии — Генрих Анжуйский (будущий Генрих II). И этот брак, по крайней мере с ее стороны, был по любви - Генрих был молод (на 11 лет младше жены), красив и очень темпераментен - то, чего так не хватало Алиеноре в первом браке. Целых пять мальчиков рождается в этом счастливом, до поры до времени, браке.

Генрих II

Но всему приходит конец. Генрих заводит себе любовницу — Розамунду. Причем не просто любовницу (такие были у него и раньше), а женщину, ради которой он готов развестись с женой. Алиенора, конечно, ревновала.

Возможно, не так сильно, чем ей приписывали — её обвиняли в отравлении Розамунды. Но все-таки это чувство не улучшало, и без того непростые к тому времени отношения с мужем.

Раз развода не вышло — муж заточил ее в замке, где она провела целых 16 лет. И вышла на свободу только после смерти Генриха.

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