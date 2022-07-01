Икона "Экономисса": о чем молятся

Современный мир кризисов и противоречий системы, как ни странно, в большей степени способствует возрождению духовности и православия в христианском мире. О Боге чаще всего вспоминают в критические моменты, бедность и разорение для многих равносильны гибели.

Вот тогда и узнаёт человек, что есть православная святыня, помощь которой по молитвенным обращениям верующих спасает от нищеты и разорения. Божья Матерь «Экономисса» - редкая икона горы Афон, спасительница православных от банкротства.

Домостроительница Святой горы

Икона «Экономисса» ведёт свою историю ещё с 10 века, уникальность этого образа в том, что он никогда не покидал Святой Афонской горы, постоянно находился там. Такое впечатление, что хранительница Афонской неугасимой лампады ни на миг не покидает свой пост. Последний экономический кризис привлёк туда тысячи паломников, желающих поклониться и обратиться с молитвенными просьбами к образу Пресвятой Девы. Несмотря на многочисленные просьбы верующих о том, чтобы икона временно покинула Афонскую обитель и тем самым предоставила возможность поклониться ей всем желающим, в том числе и женщинам, «Экономисса» продолжает оставаться на своём месте. А чудеса творят уже списки с этого чудотворного образа, помогая от духовных и физических затруднений.

Предание об Афонской хранительнице

Икона Богородицы «Экономисса» имеет интересную и необычную, немного мистическую историю. Согласно преданию, история началась, когда на горе Афон разразился страшный голод. Монахи покинули обитель, старец Афанасий последним решился уйти из монастыря. По дороге ему встретилась женщина, которая вопрошала его о том, куда он путь держит. Удивившийся появлению женщины на этой земле, Афанасий, в свою очередь, поинтересовался у незнакомки о ней. На что женщина ответила, что знает горе Афанасия и может помочь ему. А на вопрос о себе ответила, что она - та, чьим именем он назвал свою Обитель.

Неверящий Афанасий попросил доказательств, на что получил ответ: «Ударь жезлом в этот камень и всё поймёшь». В месте удара показалась вода, открылся святой источник, а Богородица при этом заметила, что теперь она постоянно будет домостроительницей (экономиссой) обители и горы Афон. По велению Пресвятой и старца Афанасия с тех пор в Лавре на Афоне нет эконома, есть только помощник экономиссы. В память о чудесном явлении и написана икона «Экономисса».

Второе чудесное явление утешительницы рода человеческого

Второе предание гласит, что ещё при жизни Афанасия произошло ещё одно чудесное явление Пресвятой Богородицы. Во второй раз Пречистую Деву увидел монах Матфей, известный среди братии в Лавре своим усердием и благочестием. Во время службы он вдруг увидел образ Девы Марии в сопровождении двух ангелов. Она приближалась к каждому иноку и одаривала их монетами, в зависимости от степени усердия при молитве. Несколько монет досталось и Матфею. Так домостроительница Святой горы ещё раз показала своё покровительство и заботу над святой обителью. С той поры одной из наиболее почитаемых святынь Святой Афонской горы стала «Экономисса» - икона Божьей Матери.

По молитвам нашим дано нам будет…

Как любой другой святой образ, «Экономисса» прославилась чудесами и исполнением просьб молящих её. Этому уникальному образу молятся: «…О сладчайшая наша Мати Игумение! Собери ны, рассеянное стадо Христово во едино и спаси всех православных христиан, сподоби райския жизни со Ангелы и всеми святыми во Царствии Христа Бога нашего, Ему же честь и слава со Безначальным Его Отцем и со Пресвятым и Благим и Животворящим Духом во веки веков. Аминь».

Молитва иконе «Экономисса» преисполнена просьбы о ходатайстве за грешный мир и заступничестве перед Господом за грешный люд, о единении и мире меж людьми, что особенно актуально в современное время смуты и войны. Сама икона и слова молитвы к ней как будто напоминают людям о бренности всего земного, о том, что Господь Всемилостив по просьбам нашим управит и разрешит проблемы мира сего.

Паломники в греческий монастырь Великая Лавра

Афонский образ Игуменьи Афонской горы стал особенно популярен во время экономического кризиса, копии и списки чудотворного образа стали расходиться по всему миру. Представителей всех религиозных конфессий привлекла на полуостров Афон икона «Экономисса». О чём молятся святому образу сильные мира сего, догадаться несложно. Этот образ Господь послал монаху в момент голода и лишений, следовательно, и молить надо от избавления от нищеты и разорения.

Несмотря на то что в Библии сказано, что «легче каравану верблюдов пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай», эта икона действительно помогает миллионерам и богатым мира сего. Происходит это потому, что от разорения имущих страдают в первую очередь неимущие, так как с остановкой работы фабрик, предприятий люди остаются безработными, без средств к существованию. Мудрость Господня нескончаема, чудеса, происходящие по просьбам верующих, произносимых у такого образа, как икона «Экономисса», тому очередное свидетельство.

Ни одной женщины нога не ступала на благословенную землю…

Приложиться к чудесному образу прибывают паломники из охваченных кризисом стран. При этом абсолютно не имеет значения, какую веру исповедует прибывший, икона «Экономисса» ("Домостроительница") помогает всем по искренним мольбам и просьбам. Единственное исключение: к иконе не могут попасть женщины, ибо им совсем запрещено посещение горы Афон, чтобы не смущать мир и покой живущих там монахов. Так повелела Богородица много веков назад, когда выбрала Святую гору себе в удел, так и соблюдается этот запрет много лет. Женщины имеют возможность поклониться копиям образа или спискам с него, которые также не лишены чудесной силы. На неоднократные просьбы православных о возможности отпустить икону за пределы монастыря, неизменно поступал отказ, так как «Экономисса» - икона Божьей Матери - является хранительницей всей Святой горы Афон.

Мольбы ваши да услышаны будут…

Чудеса веры по молитвам православных у иконы «Экономисса» известны всему миру. В 19 веке несколько глубоко верующих крестьян из Смоленской губернии отправились на поклон к Афонской горе. Проведя на Святой горе несколько дней, помолившись многим Афонским святыням, ночью легли спать. Приснился одному из паломников сон о том, что в большой беде их родные места, но заступница с небес послала помощь и люди оказались спасены. Рассказав свой сон настоятелю монастыря, крестьяне были посланы в Великую Лавру к образу "Домостроительницы". Помолившись три дня у образа, крестьяне получили знак, что мольбы их услышаны. Вернувшись домой, паломники узнали, что страшное бедствие было отведено от родных мест по молитвам их: предотвращён голод и нищета, гибель всего живого. Услышала молитвенников икона «Экономисса». О чём молятся ей православные, от чего хранит род людской по их молитвам Игуменья Афонской горы? Ответом на эти вопросы являются многочисленные чудеса, творимые образом.

Сила молитвы - в вере

Молитвенное обращение к Великой Заступнице оформляется с искренним посылом, как говорят святые отцы, «от души». Известны случаи, когда Домостроительница горы Афон не только спасала от нужды и лишений, но также исцеляла от немощей и болезней. Так, ещё в 18 веке была исцелена от болезни, голода и нужды благочестивая работящая женщина и её маленькая дочь. Больная и нуждающаяся женщина постоянно молилась чудесному образу и целовала его, чудо свершилось, жизнь семьи наладилась. Так молитвенница земли Русской явила миру ещё раз чудеса своей милости и любви к роду человеческому. Молитва иконе «Экономисса» не один раз выручала нуждающихся и просящих о помощи. Главное условие - это оформить своё молитвенное послание искренне и с любовью.

Святая хранительница от голода и нужды

Несмотря на то что икона «Экономисса» ни разу не покинула место своего обитания и не отправилась по миру, чудесные копии с этого образа оказывали помощь по всему миру, так как списки с этой иконы несут в себе элементы чистоты и святости. Есть свидетельства верующих о том, что в атеистические военные времена в блокадном Ленинграде люди спасались от голодной смерти, вознося молитвы к образу «Экономиссы». Несмотря на то что вокруг господствовали голод, болезнь и смерть, те, кто искренне верил в чудесную Святую, были спасены, находились под защитой, которую им определила «Экономисса» - икона Божьей Матери. От чего помогает ещё уникальная святыня? Спасает она от смерти и болезней, вызванных нищетой и голодом.

Значение образа для православного христианина

Уже много веков эта святыня хранит православный мир от бед, вызванных нищетой, голодом. Современный мир не является исключением, так как финансовые проблемы в эпоху экономического кризиса делают угрозу нищеты и разорения как нельзя более реальной и близкой практически каждой семье. Некоторые священники, ревностно несущие свою службу, раздали в каждый дом верующим маленький список чудесного образа, теперь помогает многим семьям «Экономисса», икона Божьей Матери. От чего помогает? Об этом мы уже говорили. От нищеты и голода.

Финансовый кризис затрагивает каждую семью, как богатых, так и не очень обеспеченных людей, как владельцев фирм и предприятий, так и их работников. Тем важнее для современного христианина становится икона «Экономисса», значение которой для православного человека невозможно переоценить. Святая постоянно приходит на защиту своих земных чад, становится нерушимой стеной между бедами и людьми, особенно там, где возносятся искренние мольбы о помощи. Не столь важно, где обращается человек к этому чудесному образу: на горе Афон или в маленьком деревенском храме, в тишине монастыря или в городской квартире, искренние мольбы и воззвания обязательно будут услышаны, и молящему в очередной раз придёт на помощь уникальная и волшебная икона «Экономисса».

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А вы знали об этом?

Святой Грааль - это чаша, из которой во время Тайной Вечери пил Иисус Христос. А позже Грааль был переправлен дядей Иисуса -- Иосифом Аримафейским на Британские острова, где его охранял легендарный король Артур и его рыцари. Потом Священная Чаша оказалась утерянной. Однако существует версия , согласно которой, Грааль не имеет ничего общего с христианским символом. О Священном Кубке или Чаше было известно еще во времена языческой Британии. А принадлежал этот волшебный сосуд якобы кельтскому богу Брану - богу потустороннего мира, повелевает морями и океанами.Напитки, которые вливались в чашу, могли исцелять больных, воскрешать мертвых и много чего еще. Таким образом, первые легенды о Волшебной Чаше (Святом Граале) появились задолго до распространения христианства на Британских островах.

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