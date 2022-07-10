Кого не брали в плен бойцы Красной армии во время Великой Отечественной войны

Почему же, некоторых солдат из определенных родов войск не брали в плен во время войны? Зачастую такие пленные погибали при попытке к бегству, если вы понимаете о чем я. Само собой бывают исключения.

Огнеметчики

Огне смесь выбрасываемая из огнемета била на расстояние 25-30 метров, а пламя достигать температуры в 1500 градусов.При попадании горючего вещества ее было крайне тяжело потушить. Самая болезненная смерть это сгореть заживо, а если остаться в живых, то несомненно калекой.

Огнеметчики это понимали, и всегда носили с собой пистолет, не только чтобы совершить самоубийство когда грозил плен, ведь зачастую их смерть делали мучительной враги, но и если в их огнемет попадет осколок или пуля, тогда они сами будут охвачены горячим пламенем.

Огнеметчик ведет бой в развалинах Сталинграда. Фотоматериалы из открытых источников

Медики и санитары

Медсестер, связисток, попавших в плен, ждали мучительные пытки и смерть.Из слов немецкого офицера: — " чем больше умрёт санитаров у русских, тем быстрее мы выиграем войну". Проще говоря меньше медиков, больше погибших раненых. Подобная подлость больше связана с фашистами чем с русскими.



Снайперы

Обычные стрелки и пехота, была вынужденная убивать врага в атаке или обороне, выбора у них было не много, - или ты или тебя. Снайперское дело подразумевало ждать в засаде, выжидать цель чтобы произвести выстрел и убить, на войне это считалось подлым поступком. Даже дружественная пехота недолюбливала снайперов, ведь они подставляли себя идя в атаку, пока снайпер сидя в укрытие уничтожал жертву которая даже не видела его.

Немецкие снайперы плененные в городе Кобленц, 1945. Фотоматериалы из открытых источников

Вычислить снайпера среди общей массы пленных довольно трудно, но вполне реально, из-за нашивок, знаков различия, особой формы с элементами маскировки, также оружие могло выдать снайпера. У снайперских винтовок зачастую имелся оптический прицел, такие не поступали обычным стрелкам. Ежели снайпер попадался в плен с такой винтовкой, то его пускали в расход.

Специальные подразделения

С советской стороны ним можно причислить воздушно-десантные войска, морскую пехоту, разведчиков и диверсантов. У немцев же спец войсками считались части SS и подразделения воздушного десантирования.

Такие войска имели отличную подготовку, вооружение и идеологическую стойкость, оказывали максимальное сопротивление. Большинство отказывались сдаваться в плен, особенно учитывая войска SS. За их преступления в СССР их ждала суровая участь.

Морская пехота идет в атаку, Крым. Фотоматериалы из открытых источников

Партизаны и подпольщики

Не малый вклад в победу внесли партизаны. Находясь в тылу противника устраивали диверсионные вылазки, чем доставили кучу проблем немцам. Этим и заслужили ненависть фашистов, поэтому в плен их не брали.

Комиссары и политруки

Вторжение в СССР был не только военным походом, большую роль уделяли идеологии, тут под раздачу попадали комиссары и политработники, которые в условиях плена могли вести подрывную идеологическую работу. Поэтому немецкое командование не считало, что все состоящие в партии, политруки и комиссары не относятся к военнопленным и международные нормы не относятся к ним.

Немецкие офицеры допрашивают советского политрука, попавшего в плен в районе Виштитис, Литва. 22-23 июня 1941 г. Фотоматериалы из открытых источников

Евреи, венгры, РОА

Из-за фашисткой теории о расовом превосходстве массово истребили евреев, если пленный или гражданский оказывался евреем, его ждала незавидная участь в концлагерях или расстрел на месте.

Бойцы красной армии ненавидели венгров, за их зверства на советской земле. Расстрел при попытке к бегству, самая лучшая их участь. Об этом можно написать отдельную статью, также можете найти материал в интернете.

РОА — Русская освободительная армия, антисоветские части и подразделения русских коллаборационистов находившиеся в составе Вермахта, а попросту предатели.