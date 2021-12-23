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Загадка для разгрузки мозга

Подобные загадки полезны по многим причинам.

Во-первых, разгадывать их - весело. Во-вторых, они учат нас мыслить шире и более абстрактно.

К примеру, ответ этой загадки на первый взгляд кажется очевидным. Давайте попробуем ее отгадать!

Загадка для разгрузки мозга

Сколько дырок на этой футболке? Подумайте над ответом как следует!

Загадка для разгрузки мозга

Большая часть людей, не думая, отвечает - 2. Но все не так просто!

Загадка для разгрузки мозга

Сквозь дырки на футболке мы видим задний фон. А слоев у футболки два. Соответственно, дырок на ней - четыре!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2372185491554175161/

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