Загадка для разгрузки мозга

Подобные загадки полезны по многим причинам.

Во-первых, разгадывать их - весело. Во-вторых, они учат нас мыслить шире и более абстрактно.

К примеру, ответ этой загадки на первый взгляд кажется очевидным. Давайте попробуем ее отгадать!

Сколько дырок на этой футболке? Подумайте над ответом как следует!

Большая часть людей, не думая, отвечает - 2. Но все не так просто!

Сквозь дырки на футболке мы видим задний фон. А слоев у футболки два. Соответственно, дырок на ней - четыре!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2372185491554175161/

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