Загадка для разгрузки мозга

Подобные загадки полезны по многим причинам.
Во-первых, разгадывать их - весело. Во-вторых, они учат нас мыслить шире и более абстрактно.
К примеру, ответ этой загадки на первый взгляд кажется очевидным. Давайте попробуем ее отгадать!
Сколько дырок на этой футболке? Подумайте над ответом как следует!
Большая часть людей, не думая, отвечает - 2. Но все не так просто!
Сквозь дырки на футболке мы видим задний фон. А слоев у футболки два. Соответственно, дырок на ней - четыре!
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2372185491554175161/
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