Сюрприз ко Дню святого Валентина: сможете ли вы отыскать спрятанное колечко?

День святого Валентина – самый романтичный праздник в году. И пусть вы ежедневно говорите слова любви своей второй половинке, 14-го февраля делать это еще приятнее, ведь даже в воздухе витает атмосфера тепла, счастья, радости и наконец-то приближающейся весны!
Если вы уже подготовили подарок и придумали, какой завтрак приготовить любимому в этот день, как накрасить ногти к праздничному вечеру и как в целом провести день, предлагаем вам, наконец, выдохнуть и пару минуток уделить себе.
Если же праздник вы будете отмечать без второй половинки, это совсем не повод расстраиваться! Почему бы не посвятить весь день себе, устроить SPA в ванной и приготовить вкуснейший ужин?
В любом случае, помните, к вечеру вы должны быть отдохнувшей, а не загнанной лошадкой! Отвлекитесь от дел хотя бы на минутку!
Внимательно посмотрите на картинку ниже.
А вы видите, где молодой человек припрятал для нее колечко? Поможем ей его найти?
Не торопитесь, загляните в каждый уголок.
Молодой человек выбрал весьма необычный способ сделать сюрприз свой любимой. Он подвесил колечко на ленточку одного из комнатных растений.
А вы сразу обнаружили колечко?
Почему бы вам не поделиться этой загадкой с друзьями или второй половинкой?Пусть и они еще больше почувствуют приближение праздника!
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
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