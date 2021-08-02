Почему Мирей Матье дважды сбегала из-под венца и так и не нашла личное счастье

Она покорила весь мир своим голосом и уникальной манерой исполнения, ей рукоплескали миллионы зрителей, а Советский Союз стал для неё любовью с первого взгляда.

Мирей Матье восхищала своим талантом, утончённостью и стилем. У певицы было множество поклонников, ей приписывали романы с самыми известными людьми. Да и вообще, её личная жизнь была овеяна ореолом слухов и домыслов. Она же предпочитала молчать о том, что оставалось вне сцены. Мирей Матье всегда мечтала о большой настоящей любви, но дважды сбегала из-под венца.

Видеть цель

Мирей Матье.



Утончённая француженка не любит говорить о личном, зато с удовольствием и неизменной теплотой рассказывает о своей семье и о трудном детстве. Потому что несмотря на всю бедность, она росла в атмосфере невероятной любви и доброжелательности. Отец её был простым каменотёсом, мама же занималась детьми, которых было 14. Мирей вспоминала, как мама её говорила о том, что отдыхает она только в роддоме.



Мирей была старшей в семье, а потому очень быстро стала помогать маме с ведением домашнего хозяйства. А вот школу она не любила отчаянно. Будущая звезда страдала дислексией, да к тому же была левшой, а учителя даже не собирались вникать в проблемы девочки из бедной семьи.

Её оскорбляли и пытались научить писать правой рукой, а она отчаянно сопротивлялась и каждый раз в классе садилась за заднюю парту, чтобы быть менее заметной и не привлекать к себе внимания.

Мирей Матье.



В 13-летнем возрасте она оставила школу и пошла работать на фабрику, где клеили конверты. В 16 лет она впервые приняла участие в вокальном конкурсе «Песни нашего квартала», который проводился мэрией Авиньона, но выиграть она смогла лишь с третьего раза. И в 19 лет отправилась в оплаченную городскими властями поездку на телевидение в Париж. Она появилась в эфире телешоу «Игра фортуны» семь раз прежде чем её заметил импресарио Джонни Старк. Именно он и сыграл главную роль в её жизни и карьере. Он, как Пигмалион, вылепил из скромной девочки из бедной семьи свою Галатею. В результате родилась восхитительная Мирей Матье. Возможно, его слова и определили её будущее одиночество.

Сбежавшая невеста

Мирей Матье и Пол Анка.



Когда-то Мирей Матье выступила в дуэте с известным канадско-американским певцом Полом Анкой. Сразу же возникли слухи о его романе с талантливой француженкой. Но, как утверждает журналист Виктор Мартынов, который был знаком с Джонни Старком и Мирей Матье лично, импресарио заставил певицу расставить приоритеты в её жизни.



Певица признается позже, что Джонни открыл ей формулу успеха. Он сказал: «Когда человек влюблён, он не ест, не спит и не работает. А чтобы стать лучшим, влюблённости не надо. Надо есть, спать и работать». Это стало для Мирей железным правилом на всю жизнь. Хотя в будущем рядом с певицей будут появляться мужчины. Правда, ни один из них так и не удостоится чести стать мужем великой Мирей Матье.

Мирей Матье и Джонни Старк.



Певицу всегда поражало количество слухов, возникающих на пустом месте. Согласно им, у Матье были романы с принцем Чарльзом и Аленом Делоном, Чарли Чаплином и каким-то врачом, за которого она даже якобы вышла замуж. Её самой большой любовью называли всё того же Джонни Старка, хотя певица во всех своих интервью называла его своим вторым отцом.





Мирей Матье.



На самом деле Мирей Матье назначала дату своего грядущего бракосочетания дважды. В первый раз её избранником стал богатый бизнесмен. Якобы дело уже шло к свадьбе, но мужчина допустил огромную оплошность: надевая помолвочное кольцо на палец возлюбленной, он поинтересовался, оставит ли Мирей пение, когда у них появятся дети. Попытки исполнительницы отстоять своё право на дело всей жизни привели лишь к небольшой уступке. Будущий муж позволил ей петь, но только для него. Мирей к такой жертве готова не была.

Мирей Матье и Оливье Эшодмезон.



Позже, когда несколько раз на светских мероприятиях Матье появилась вместе с Оливье Эшодмезоном, креативным директором Guerlain, стали говорить о предстоящей свадьбе певицы. Инсайдеры утверждали, будто для неё уже даже заказано подвенечное платье. Но в какой-то момент по неясным причинам она снова сбежала из-под венца. Традиционно сохраняя молчание и отказываясь комментировать свою личную жизнь.

Любовь без жертв

Мирей Матье.



Мирей Матье на вопрос о том, была ли в её жизни безответная любовь, говорит о сложной любви. И спешит заверить: она имела счастье любить и быть любимой. И она вовсе не приносила в жертву сцене свою личную жизнь. Она хотела добиться успеха и петь для всего мира.



Она мечтала дать своим близким всё, в чём они нуждались, и сделала это. Фактически Мирей Матье до сих пор обеспечивает всю свою огромную семью, своих братьев, сестёр, племянников и внучатых племянников. Именно она вытащила их всех из бедности, а также подарила своей маме, которая ушла из жизни в 94 года, счастливую беззаботную старость. К сожалению, отец скончался гораздо раньше, но и он в последние годы своей жизни ни в чём не знал нужды.





Мирей Матье.



По словам Мирей Матье, Джонни Старк тоже не имел никакого отношения к тому, что она так и не вышла замуж. Это было её собственное, осознанное и взвешенное решение. Она искренне верит: любовь – это когда два человека смотрят в одном направлении. Ей такой человек просто не встретился…

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2270988781691340917/

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