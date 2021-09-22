О чтении Евангелия в вопросах и ответах

Как читать Евангелие: сидя или стоя? Покрывать ли женщинам голову? Можно ли в транспорте? В переводе или только на церковнославянском?..

Отвечая для журнала «Начало» на эти и многие другие вопросы, часто задаваемые священнослужителям в сети, наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский ИОНА отмечает: главное – Евангелие читать. Читать каждый день и стараться по нему жить.

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О феномене, с которым мы сталкиваемся во время чтения Евангелия

– Владыка, первый вопрос о том, почему так тяжело читается Библия. Любой журнал или газета, как правило, «проглатываются» на одном дыхании. Но что касается Евангелия и душеполезных книг, то с этим сложнее. То руки не доходят, то совсем не хочется. Можем ли мы говорить о какой-то особенной лени, которая «нападает» на человека именно тогда, когда ему предстоит сделать что-то для души?

– Мне кажется, что в данном случае речь идет о феномене, реально подтверждающем существование иного мира – мира ангелов и демонов – мира очень тонкого, таинственного.

Действительно, Вы отметили очень интересный момент. Когда у нас в руках или ноутбук, или увлекательный роман, нам спать почему-то не хочется, и мы способны внимать написанному допоздна.

О том, как читать Евангелие дома

Но стоит попасть нам в руки какой-то духовной книге — имеется в виду не духовная беллетристика, которая в изобилии появилась в наше время, а серьезная аскетическая богословская литература и, особенно, Священное Писание — как тут же нас почему-то клонит ко сну. Мысли не удерживаются в нашей черепной коробке, начинают разлетаться в самых различных направлениях, и чтение становится весьма и весьма затруднительным.Всё это показывает, что кому-то в мире темных духов очень не нравится то, что мы делаем. Что есть кто-то, кто таким вот явственным образом противится нам в чтении, которое назидает нас, приближает нас к Богу.Хотелось бы отметить такой момент. Даже если мы полностью не запоминаем все из того, что прочитываем, — вследствие слабости памяти или по каким-то другим причинам — все равно, читать обязательно нужно. Этот вопрос был раскрыт в книге «Отечник» святителя Игнатия Брянчанинова, в которой собраны высказывания египетских преподобных IV-V веков. Некий ученик пришел к старцу и говорит: «Что делать, я сколько ни читаю Священное Писание, другие книги, у меня в голове ничего не остается, ничего не запоминаю. Стоит ли в таком случае читать, может, не нужно?» На что ему было сказано: как грязное белье, помещенное в ручей, даже без стирки очищается, потому что проточная вода вымывает из него всю грязь, так и из нашей головы чтение божественных книг вымывает грязь, сор и просветляет наши мысли евангельским светом.Вот поэтому еще так важно постоянно читать душеполезные книги: даже если мы ничего не запоминаем, все равно, пребывание в ореоле мыслей святых, слов Священного Писания обязательно человека просвещает и задает ему совершенно иной настрой.Обязательно ли читать толкование на Евангелие?– Мне кажется, все зависит от степени организованности человека. Есть люди, которым необходимо все систематизировать, как-то зафиксировать, по пунктам разложить — так они лучше воспримут. Им, действительно, полезно и конспектировать, и делать какие-то выписки.Есть те, кто не отличается подобной системностью, думаю, их большинство. Таким людям нужно регулярно и постоянно читать Священное Писание и, желательно, с толкованием. Понятно, что первые несколько раз его нужно прочитать полностью без отвлечений. Но чем дальше мы будем читать, тем больше будем видеть необходимость в том, чтобы его лучше понять. Своим умом на каких-то этапах многих вещей мы постичь все же не сможем, поэтому стоит обратиться к 20-вековому опыту Церкви.– Вообще всем людям, которые находятся в начале своего духовного пути, которые только воцерковляются, очень рекомендую прочитать книгу протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». Возможно, название наталкивает на мысль, что книга рассчитана на детей в некоем начальном учебном заведении, но на самом деле она достаточно серьезная. На мой взгляд, это блестящий пример того, как можно в одной книге небольшого объема собрать и сформулировать очень емко и четко основные понятия о вере, о Церкви, о Православии. В том числе, там есть и раздел о Священном Писании, об истории Церкви, чтобы человек мог получить системное представление о том, что такое Церковь и какое место занимает она в нашей жизни. Эту книгу нужно обязательно прочитать каждому воцерковляющемуся человеку.Что касается толкования Священного Писания, то есть достаточно много замечательных изданий. Классикой является толкование святителя Иоанна Златоуста. Но для новоначального оно может показаться несколько сложным и не во всем понятным. На мой взгляд, если человек только собирается начать изучать Священное Писание, то лучше всего воспользоваться толкованием архиепископа Аверкия (Таушева). Оно наверняка будет понятно и ясно каждому.

– Еще практические вопросы о чтении Евангелия дома. Нужно читать обязательно стоя или можно сидя?

– По обычаю, особое благоговение к Священному Писанию предполагает чтение его стоя.

Но, на мой взгляд, ничто не должно отвлекать от внимания евангельским словам, необходимо максимально погрузиться в чтение. А стояние всё же предполагает некую неустойчивость. И в этом случае любой, особенно молодой человек, обязательно будет иметь мысли о том, что хорошо бы было присесть, или что ему нужно куда-то бежать, или пойти что-то сделать. Поэтому если в храме мы слушаем Священное Писание «прОсти», то есть, стоя прямо, опустив руки, то дома, думаю, его можно читать и сидя, чтобы лучше понимать и не отвлекаться мыслями от внимания божественным словесам.

– Вопрос о форме одежды для женщин: должна ли быть покрыта голова?

– На мой взгляд, подобные вопросы — это уже из разряда «отцеживания комара». Получается, если человек окажется в ситуации, когда не сможет покрыть голову, то в этом случае что — и Священное Писание не читай?..

Мы знаем, что женщина во время молитвы — дома ли, в храме ли — обязательно должна покрывать голову. Чтение Священного Писания молитвой не является, поэтому, думаю, вполне допустимо читать его с непокрытой головой.

— Обязательно ли наличие при чтении юбки, или можно в домашней одежде — в спортивных штанах, например?

— Мое мнение — необязательно одевать какую-то специальную одежду для чтения или молитвенного правила. Если это любимая пижама и тапочки в виде мишек, то вполне можно и так. Главное, чтобы это была одежда, а не, скажем, нижнее белье.

Но это касается ситуации, когда человек молится сам. Если речь идет о христианской семье, особенно, когда есть дети, то нужно стараться одеваться в то, что более соответствует молитве. На женщине должна быть юбка и косынка, мужчина тоже должен быть в более-менее приличной одежде — чтобы подчеркнуть важность момента предстояния семьи перед Богом. Особенно это важно для воспитания детей — этим мы показываем, что молитва совершается не на ходу, а является важнейшим общим делом.

– Во время дней естественного очищения у женщин им нельзя прикладываться к иконам, подходить под благословение и ко кресту. А как быть с Евангелием? Считается, что прикладываться к нему тоже нельзя. Соответственно — и читать?

– Евангелие в таком случае нужно читать с iPаd…

Это шутка, конечно. Но, действительно, на мой взгляд, подобные предписания — это полная нелепица. Указания относительно чистоты женщин, прежде всего, касаются таинств — исповеди, причастия, соборования и прочих. В определенные дни женщина в них участвовать не может. Все остальные ограничения являются уже традицией той или иной местности, того или иного прихода. То есть, в Церкви нет четкого предписания, что нельзя делать в этот период.

Традиционно считается, что кроме неучастия в таинствах, женщина также должна воздерживаться от вкушения просфоры и святой воды, не прикладываться к иконам, и теоретически не берется благословение у священника.

Но опять же, нужно понимать, что кроме теоретической есть еще и практическая сторона жизни: если просфорку скушать или к иконе приложиться — целиком в нашей воле, то столкнувшись нос к носу со священником, объяснять батюшке, по какой причине вы прячете руки за спину, думаю, будет неуместно.

Опять же, пребывание в таком состоянии не исключает соприкасания с определенными священными предметами. Ведь величайшую святыню — крест Христов, которую мы носим на теле, мы же не снимаем в этот период, он остается на нас. И крестное знамение налагаем на себя. Так же с молитвословом и домашним Евангелием: считаю, что можно и даже нужно не прерывать свое сложившееся молитвенное правило и, соответственно, не переставать читать Священное Писание.

– Читать Евангелие с молитвой или без молитвы?

– Желательно, но не обязательно.

О молитве и чтении Евангелия в дороге

– В продолжение темы благоговейного отношения к Священному Писанию — можно ли читать его в транспорте? Очень много времени современный человек проводит в дороге и совмещает это время с чтением молитв и священных книг. Допустимо ли это?

– Мне кажется, что молитвенное правило нужно читать дома, в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает от собеседования с Богом. Исключением могут быть только форс-мажорные ситуации, когда человек или задержался на работе допоздна, или произошел какой-то сбой сложившегося графика, и человек точно знает, что он приедет домой и в силу объективных причин уже будет не в силах вычитать все молитвы. В таком случае допускается читать в транспорте. Но это не должно войти в привычку и стать постоянной практикой. Всегда нужно прислушиваться к своей совести и оценивать, насколько необходимость молиться в дороге является реальной и обоснованной.

А что касается Евангелия, духовной литературы, то, я считаю, можно и нужно читать в транспорте. Ведь через глаза в человека входит большая часть информации, так лучше пусть они будут заняты восприятием слова Божия, чем рассеиваются на окружающих людей, на рекламу и на другие, не приносящие никакого плода и даже вредящие вещи.

О протестантских изданиях Священного Писания и опасностях некоторых переводов

– Можно ли пользоваться изданиями Нового Завета, которые бесплатно раздают представители протестантских конфессий? Или приобретать Евангелие в храмах других конфессий?

– В протестантских изданиях всегда нужно смотреть, чей это перевод. Если значится, что перепечатано с синодального издания (выпускалось до революции по благословению Святейшего правительствующего синода – органа, управлявшего в то время церковной жизнью), то читать можно смело.

Если же нет этого указания или сказано, что это перевод какого-то общества, или новый перевод, или адаптированный, или еще что, то, конечно, лучше воздержаться. Зачастую многие деноминации, переводя заново Священное Писание, адаптируют его под свое вероучение. Как, например, иеговисты существенно исказили Евангелие своим псевдопереводом по той причине, что не признают божества Иисуса Христа. Все места, где говорится о божестве Спасителя, они переделали под себя. Такими изданиями пользоваться не следует и при первом удобном случае их нужно утилизировать — так, как любую святыню, пришедшую в негодность. Обычно святыня сжигается, а пепел либо закапывается в непопираемом месте, то есть, там, где не ходят, либо вметается в проточную воду – в речку, например.

– Многие верующие сомневаются, можно ли пользоваться изданиями Евангелия, которые выпускает Всемирное библейское общество, и доверяют только тому, что продается в церковных лавках и магазинах. Как, по-Вашему?

– Священное Писание, как я уже сказал, желательно использовать только то, что перепечатано с синодального перевода, который был в свое время сделан еще в XIX веке в Русской Православной Церкви.

Библейское общество может издавать и адаптированные переводы. В них наверняка нет тех искажений, которые присутствуют в различных переводах протестантских деноминаций, но, мне кажется, лучше пользоваться традиционным синодальным переводом.

Кроме того, еще нужно понимать, что приобретая Священное Писание именно в православном храме, вы, таким образом, вносите свою лепту на храм. Хотя книги могут быть и несколько дороже, чем в Библейском обществе или у протестантов.

– Нужно ли освящать приобретенные издания Библии или Нового Завета?

– Мне кажется, что, во-первых, Священное Писание само по себе уже является святыней, поэтому его освящать не нужно. Во-вторых, нет чина освящения Священного Писания.

Следует сказать, что раньше крестики и иконы приносились в храм не для освящения, а для благословения. В Греции сохранилась традиция, что ни крестики, ни иконы не освящаются, а только благословляются в храме.

Что значит благословляются? Священник, как цензор, смотрит, насколько данное изображение соответствует канонам Православной Церкви, и благословляет или не благословляет его использование.

Собственно, сам чин освящения — как нательного креста, так и икон — попал к нам из католических требников со времен Петра Могилы и является не совсем православным по духу.

– То же Библейское общество издает множество детских книг – адаптированные новозаветные истории, например. Есть такие издания, где все герои Евангельских событий изображены, можно сказать, мультяшными героями. Нет ли предубеждений со стороны Церкви к изображению Христа и святых в таком виде?

– Я большой противник профанации всего священного, в том числе, если это священное в каком-то неподобающем виде доносится до детей.

Что касается того, пользоваться ли такими изданиями, то об этом можно было говорить лет 10-15 назад, когда у православных не было никаких аналогов. Сейчас в России издается огромное количество детских книг с замечательными иллюстрациями, которые выполнены в духе Православной Церкви. Есть даже замечательные детские книги с каноническими иконами. И все это сделано ярко и качественно. Таким образом, ребенок с детства учится воспринимать Христа, Богородицу в том образе, который сохранила для нас Православная Церковь.

Нужно понимать, что в каком образе мы первый раз познакомимся с каким-либо персонажем, тот зачастую и останется в нашем сознании. Штирлиц — главный герой книги Юлиана Семенова — предстает исключительно в образе актера Вячеслава Тихонова. Александр Невский — в виде актера Николая Черкасова, который сыграл его в одноименном фильме.

Так же и младенец: если первый раз он соприкасается с Христом, с Богородицей, с апостолами на каких-то комиксах, есть большая вероятность того, что этот примитивизированный образ и запечатлеется в его детской голове.

О том, есть ли разница, на каком языке читать Евангелие и молиться

– Есть ли какие-то предписания к тому, на каком языке должна быть Библия? Многие считают, что Евангелие, Псалтирь нужно читать только на церковнославянском — как это делается в храмах во время богослужения. Но поскольку мы все уже оторваны от традиции, когда церковнославянский изучался в начальных школах, то не всё прочитанное понимаем правильно и не полностью постигаем смысл слов. В таком случае логично и естественно было бы читать на том языке, на котором говорим, как Вы считаете?

– В силу того, что Священное Писание не является каким-то легким чтивом, то, на мой взгляд, его лучше все-таки читать в переводе – на русском, украинском или любом другом языке — том, который человеку понятен.

Это же касается и Псалтири — если человек хочет внимательно читать псалмы, а не просто барабанить языком, произнося красивые церковнославянские фразы. Можно читать попеременно: например, один раз все псалмы на церковнославянском, в следующий раз — на русском языке. В идеале, чтение Псалтири должно быть частью ежедневного молитвенного правила. Хоть понемногу, но читать ее нужно, потому что псалмы используются в круге богослужений Православной Церкви. И находясь на службе, если мы читали Псалтирь в переводе, то сможем понять те аллюзии и отсылы к ней, звучащие на службе в храме.

Кроме того, есть заповедь: пойте Богу разумно. Это к тому, что псалмы — а это, в сущности, духовные песни, нужно понимать, петь разумно. Как старец Паисий Афонский сказал — если мы не понимаем, о чем молимся, то как сможем договориться с Богом?

Но молиться, я глубоко убежден, следует на церковнославянском языке. Все-таки молитвы разговорной речью лишены той возвышенности, которая присутствует в тексте не просто на ином языке, а на ЦЕРКОВНОславянском.

А ссылки на то, что не всегда все понятно при чтении молитв, считаю совершенно несостоятельными и даже глупыми. Сейчас есть курсы, где люди за месяц-два изучают иностранный язык, поэтому, думаю, выучить 20-30 непонятных церковнославянских слов из молитвенных последований сможет любой человек.

О том, почему в храмах читаются одни и те же Евангельские отрывки

– Во время каждой Божественной литургии в храме читается Евангелие, и, как правило, в определенные воскресенья мы слышим одни и те же отрывки, предписанные уставом. Почему для чтения в храме избраны только отдельные эпизоды?

– Нельзя сказать, что избраны только отдельные эпизоды. За календарный год на ежедневных богослужениях в храме Евангелие прочитывается полностью.

Откуда пошла традиция читать Евангелие на службах? Мы знаем, что 100-процентная грамотность населения стала возможна только благодаря (во всяком случае, в нашей стране) усилиям дедушки Ленина. До революции, а тем более, еще в более древние времена, не все люди были грамотные. А те, кто умел читать, не имели возможности иметь Священное Писание, поскольку книги были редкостью. Мы знаем, насколько дорого стоили списки, рукописные книги — они ценились, в буквальном смысле слова, на вес золота. Когда продавали такую книгу, то часто на противоположную чашу весов клали что-то из драгоценностей. Поэтому редко кто имел у себя текст Священного Писания.

В то время, когда, собственно, формировалось богослужение Христианской Церкви, все христиане практически ежедневно присутствовали на общей молитве, ежедневно собирались для Евхаристии в храме. И во время этих собраний прочитывалась какая-то часть из Евангелия. И поскольку люди регулярно были на службах, жили духом Священного Писания, то и знали его, потому что в течение года оно прочитывалось все полностью.

И сейчас, если мы откроем богослужебный календарь, то там на каждый день указаны евангельские отрывки. А на воскресные дни Церковь установила чтение наиболее назидательных фрагментов.

Я думаю, если человек хочет жить во Христе, то для него любая возможность услышать Священное Писание — всегда радостна и отрадна для его души. Тем более, нужно понимать, что евангельские чтения имеют годичный круг. Думаю, вряд ли кто-то может вспомнить, что читалось год назад. Каждый раз, даже если человек читает дома Евангелие, тот маленький отрывок, который читается в воскресный день, для него является маленьким открытием, напоминанием наиболее значимых притчей и наиболее значимых событий в жизни Христа.

– Православным христианам довольно часто приходится слышать упреки от людей нецерковных, что у нас каждый день одно и то же — одинаковые молитвы, похожие друг на друга службы, одна книга для ежедневного прочтения — Евангелие. Если попробовать ответить на этот упрек, то зачем нужно это ежедневное повторение?

– Мне кажется, подобные упреки — это некая нелепица. Если следовать буквально Священному Писанию, то Господь Иисус Христос оставил нам только одну молитву — «Отче наш». Но если бы мы читали только ее одну, то наверняка укоров было бы еще больше.

Для меня вопрос никогда таким образом не стоял, мне довольно странно его слышать. Если человека смущает однообразие, то стань святым, достигни святости, и тогда у тебя будет дар молитвы, и ты будешь знать, о чем молиться.

Но если кого-то смущают ежедневные утренние и вечерние молитвы, то можно предложить: хорошо, молитесь своими словами. Большинство что станет просить? — Господи, дай здоровья. Господи, сделай так, чтобы на работе было хорошо. Господи, пусть мои дети вырастут хорошими людьми. И все в таком духе.

То есть, большинство из нас имеют к молитве потребительское отношение, хотя Господь сказал: «Ищите прежде Царствия Божьего, остальное все приложится вам». И молитвы утренние и вечерние как раз и направлены на то, чтобы человек научился молиться. Это можно назвать некой духовной гимнастикой. Когда мы делаем утром и вечером гимнастику, то повторяем в принципе однообразные движения. Для чего? Для того, чтобы эти движения вошли в привычку, чтобы мы приобрели какие-то физические качества, навыки, нужные нам для жизни.

Вот так же утренние и вечерние молитвы являются гимнастикой для нашего молитвенного сознания. Чтобы мы привыкли молиться, знали, о чем нам просить: о возвышенном, о горнем, о смирении, о чистоте, о тех вещах, которые ведут к Царствию Божьему. Обратите внимание, что в утренних и вечерних молитвах, которые были составлены святыми, нет никакой «бытовухи», а только исключительно то, что способствует приближению нас к Царствию Божьему. В таком направлении нужно привыкать молиться.

Конечно, если человек ведет духовную жизнь, если у него есть духовник, который знает его душевное и сердечное устроение, и этот человек устанет от чтения утренних и вечерних молитв, то духовник может благословить ему читать, например, Псалтирь. Но это не может быть всеобщей практикой, а только по благословению священника, который знает обратившегося к нему человека.

В этой связи можно также вспомнить и подготовку к причастию. Те, кто причащается сравнительно редко, с большим трудом вычитывают и ропщут на сложившееся в Церкви правило ко Святому Причащению, состоящему из трех канонов и последования. Практикуется такой подход: если человек причащается не на каждой воскресной Литургии, то в таком случае правило ко Причастию можно «растянуть» на неделю: в один день читать покаянный канон, на следующий – канон Богородице, затем – Ангелу Хранителю и так далее, чтобы перед самим причастием оставить только молитвы ко Святому Причащению. Таким образом, у человека на несколько дней прибавится молитвенное делание, создастся определенный молитвенный настрой, и перед самим причастием уже не будет такого утомления от чтения большого количества молитвословий.

Но хочу подчеркнуть, что все делать всегда нужно только по благословению своего духовника. Нельзя применять в жизни все советы, которые где-то вычитали или услышали, пусть даже у самых авторитетных людей. Это весьма опасно в духовном отношении, потому что сказанное для конкретного человека не всегда может быть полезно для других. Устроение каждого знает его духовник, поэтому если есть желание что-то изменить в своем молитвенном правиле, то делать это нужно, только посоветовавшись с духовником.

— А если нет духовника?

— Если нет духовника, значит, духовное состояние такого христианина оставляет желать лучшего. Ведь получается, что в деле спасения он руководствуется только своим видением Писания и Предания, выбирая исключительно по своему произволению, что для него спасительно, а что нет.

Отсюда, кстати, — и большое количество микроересей («ересь» — значит выбор) в жизни многих излишне свободолюбивых прихожан или тех приходов, где священник ограничивается совершением богослужений, не работает с паствой, не является для нее настоящим духовным отцом.

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В завершение нашей беседы хотелось бы отметить, что вещи, о которых мы говорили, являются всё же второстепенными и далеко не самыми важными в жизни православного христианина. Если человек стремится жить по Евангелию, если он любит Бога, любит ближнего, то все внешние действия будет исполнять с естественным благоговением, ему не нужно будет загонять себя в искусственные рамки.

Самое главное — это помнить и исполнять слова Господа. Христос сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь». И Священное Писание — это книга, в которой изложен этот путь. Поэтому читая Евангелие, нужно думать не о том, когда перекреститься или где сесть в данный момент, а то, как исполнить его в своей жизни.

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