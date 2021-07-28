10 прелюбопытнейших околотехнологических фактов для расширения кругозора

Сегодня вы узнаете, какое игровое устройство побывало в космосе и как технологии влияют на выбор имени ребёнка!



1. Вы можете написать свой адрес электронной почты азбукой Морзе



В 2004 году символ "@" стал первым новым знаком, добавленным в азбуку Морзе впервые за многие десятилетия.

Этот символ называется «commercial at», сокращённо «at» (мы его называем «собака») и состоит из кодов букв «a» и «c» без паузы между ними (• — — • — •).

2. Первоначальное название Yahoo было труднопроизносимым



Первоначальный URL-адрес Yahoo был akebono.standford.edu.

Название «Yahoo» было взято из романа «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта: так в этом произведении назывались вымышленные человекоподобные существа (рус. «еху»).

Бонусный факт:

«Amazon» тоже не всегда был «Amazon». Первоначальное название было “Cadabra.com”, и тогда это был только книжный онлайн-магазин.

Генеральный директор Джефф Безос в 1990-х годах пробовал и другие варианты названий, и некоторые из них до сих пор перенаправляются на Amazon (как, например, Relentless.com).



Компания Amazon была зарегистрирована в 1994 году и превратилась в гиганта, которым является сегодня.

Ещё один бонусный факт:

Когда в 2011 году впервые был запущен Snapchat, он назывался «Пикабу» (Picaboo).

3. Все используют Google для проверки правописания

Он был переименован в то, каким мы его знаем сегодня, лишь в 2012 году.



Во всяком случае, почти все. 97% пользователей вводят слова в Google, чтобы проверить, правильно ли они написали.

4. Первым словом, исправленным с помощью автокоррекции, было «teh»



Когда-то автокоррекция была не такой эффективной, как сейчас.

Чтобы автоматически исправить «teh» на английский определённый артикль «the», нужно было нажать стрелку влево и F3.

5. Игровое устройство Game Boy от Nintendo побывало в космосе



В 1993 году российский космонавт взял Nintendo Game Boy с собой в космос во время полёта «Союза ТМ-17».

Говорят, игрушка совершила 3000 витков вокруг Земли и позже была продана на аукционе за 1220 долларов.

6. «Андроид» имеет определённый пол



Слово «Android» буквально означает «человекоподобный робот с внешностью мужчины».

Женский эквивалент этого слова — «Гиноид» («Gynoid»).

7. Поисковые запросы Google исчисляются миллиардами каждый месяц



Каждый месяц в поисковой системе Google выполняется более 35 миллиардов запросов.

В мае 2019 года в тройке самых популярных слов в поиске Google были: «Facebook» с 233 млн поисковых запросов, «Youtube» со 194 млн запросов и «Amazon» со 103 млн запросов.

8. У явления, когда вы чувствуете, что ваш телефон вибрирует, но он на самом деле не вибрирует, есть название



Синдром фантомных вибраций. Так называется явление, когда вы думаете, что ваш телефон вибрирует, но на самом деле это не так.

Исследования показывают, что причина подобного заключается в чрезмерном увлечении своим телефоном.

9. Курение приведёт к аннулированию гарантии Apple



Компания Apple ввела запрет на курение у своих компьютеров, а это означает, что если вы курите, используя какой-либо компьютер Apple, то гарантия на него аннулируется.

10. Технологии влияют на выбор имени для ребёнка



В 2012 году по крайней мере шестерых девочек назвали «Эпл» (Apple), 49 мальчиков назвали «Мак» (Mac) и по крайней мере 17 девочек назвали «Сири» (Siri).

Однако количество младенцев, которым дали имя «Алекса» (Alexa), в США упало с 6050 в 2015 году (когда появился сервис Alexa от «Амазон») до 3053 в 2018 году.

Алекса — 32-е по популярности имя для девочек, родившихся в 2015 году, которое в 2018 году опустилось на 90-е место.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2266527191048653196/

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