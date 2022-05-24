«Разнузданная безвкусица»: почему так называли яйца Фаберже

Среди всех произведений искусства, изготовленных в царское время, своей роскошью наиболее всего впечатляют яйца Фаберже. Это серия подарков, созданных в интервале между 1885-м и 1917-м годами. Как правило, их вручали женам последних российских императоров, Александра III и Николая II. Будучи избыточно дорогими и композиционно очень сложными изделиями, яйца Фаберже получили широкую известность во всем мире. Число их обожателей велико, но также существует и те, кто критикует эти изделия по ряду художественных свойств.

Яйца Фаберже: история

В 1885 году российский император Александр III вручил своей супруге, Марии Федоровне, богато украшенное пасхальное яйцо, выполненное из матового золота и белой эмали. Помпезность и дороговизна подарка объяснялась тем, что царица заскучала в неродной для нее России и участившиеся покушения на представителей правящего дома заметно усилили ее хандру. Ее царственный муж решил скрасить тревоги и одиночество жены, вручив ей подарок, приблизительно похожий на то, что она видела у себя на родине, в Дании (Мария Федоровна родилась в Копенгагене и до принятия православия звалась Мария София Фредерика Дагмар). Гордостью коллекции ювелирных украшений этой страны считают декоративное пасхальное яйцо XVIII века, вырезанное из слоновой кости. Композиционно и эстетически императорский подарок жене повторяет многие решения датского экземпляра.

Вопреки визуальному сходству подарка и старинного ювелирного изделия, которое она видела у себя на родине, они значительно отличались. В первую очередь тем, что внутри подаренного Александром III яйца крылся сюрприз: внутри желтка, изготовленного из матового золота, находилась небольшая механическая курочка (длиной всего-то 35 мм) с глазами из алого рубина. Это изделие настолько понравилось правящей чете, что в тот же миг император решил сделать автора работы, Карла Фаберже, придворным ювелиром, а традиция вручения богато украшенных яиц укоренилась и стала ежегодной.

С этого началось стремительное возвышение Карла Фаберже и его ювелирной компании. Всего было изготовлено 71 такое яйцо, 54 из которых были сделаны специально для императорского дома Романовых, остальные (значительно, впрочем, уступающие в роскоши) предназначались богатейшим людям того времени. На изготовление одного яйца в среднем уходило около одного года изнурительного и скрупулезного труда.

Прочая продукция компании

Не совсем правильно было бы считать, что все яйца были изготовлены лично обрусевшим немцем французского происхождения Карлом Фаберже. На него работала большая интернациональная команда профессиональных ювелиров. Большей частью его работники отчего-то были выходцами из Финляндии, но правой рукой Карла был русский умелец Михаил Перхин, довольно рано, к несчастью, покинувшего наш мир из-за застарелой хронической болезни.

Также не соответствует действительности устоявшееся мнение, согласно которому мастерская Карла Фаберже делала только лишь декоративные пасхальные яйца. Это не так, ассортимент изготавливаемых изделий был весьма разнообразен. Яйца, кстати, даже не были самыми дорогими изделиями фирмы. Известно, например, что колье, которое Николай II вручил своей жене на свадьбу, стоило 250 тысяч рублей, а самое дорогое из всех сделанных яиц лишь 25 тысяч (что, впрочем, тоже колоссально дорого). Ювелиры Карла Фаберже вообще старались держать руку на пульсе эпохи: в моду вошло курение – получайте серию богато украшенных портсигаров. Стала развиваться фотография – декоративные рамки от компании Фаберже не замедлили занять соответствующую нишу на рынке.

Компания погибла в год крушения царской России. Карл Фаберже, впрочем, ненадолго пережил свое дело: он ушел из жизни в 1920 году на исторической родине своей семьи, во Франции, в возрасте 74 лет.

Критический взгляд на яйца Фаберже

Вопреки тому, что большая часть искусствоведов восхищается изделиями компании, а профессионализм самих ювелиров никогда не ставился под сомнение, все-таки периодически слышны голоса людей, недовольных продукцией компании. В частности, определенное удивление у профессионалов вызвали кичливые электрические дверные звонки в виде черепашек.

Больше всего достается тем самым пасхальным яйцам, которые когда-то вознесли фирму Карла Фаберже на недосягаемую высоту. В первую очередь критики обращают внимание на банальность выбранной формы: подобными яйцами сложно было кого-то удивить в Европе, ведь их начали изготавливать еще в XVI веке, так что идея была не нова.

Самым же ярым и последовательным критиком производства компании был русско-американский писатель Владимир Набоков. В частности, он оставил такое воспоминание о ювелирной фирме: «Мы проходили мимо выставочных окон Фаберже, чьи высоко ценимые царской семьёй минеральные монстры — осыпанные каменьями тройки, красующиеся на мраморном страусовом яйце, и тому подобное — были для нашей семьи эмблемами крикливой безвкусицы».

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А вы знали об этом?

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове.Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи, Мошко Ицкович Бланк. Он обладал обыкновенным жуликом и негодяем и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43299824673)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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