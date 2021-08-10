10 правил для удачного заговора

Любые молитвы, заговоры и шепотки сработают только в том случае, если вы правильно проведете эти ритуалы. С уверенностью можно сказать, что каждый из тех, кто пытался хоть раз обратиться к помощи высших сил, сталкивался с множеством вопросов. И ничего странного нет в том, что заговор или молитва могли не сработать.

Мы постараемся рассмотреть главные правила творения заговоров, молитв и шепоток и других вербальных магических действий. Чтобы все получилось, четко определитесь для себя с тем, зачем вам это нужно. Никогда не прибегайте к магии просто так, от скуки, чтобы попробовать.

У вас должны быть четкие и понятные мотивы. Если чувствуете, что сомневаетесь, нужно ли вам все это, лучше не делайте. Сомнения говорят о том, что вы еще не готовы к магическим ритуалам. Либо о том, что вам в принципе не нужно то, ради чего все затевается.

Итак, мы смогли выделить первое правило: отсутствие сомнения в правильности своего поступка.

Никогда ничего не меняйте в обрядах! Ни в коем случае не пересказывайте молитвы и заговоры «близко к тексту», только слово в слово. Если во время магического ритуала используются предметы, берите все точно такого цвета, размера и материала, как указано в источнике.

Итак, правило номер два: в магическом ритуале нет ничего случайного, будьте предельно внимательны, действуйте строго по инструкции.

Любые изменения потянут за собой последствия.

Прежде, чем читать заговоры и другие магические тексты, помолитесь. Так вы поставите защиту. Проводите все ритуалы в полном одиночестве, никому не рассказывайте о них.

Правило номер три: сохраняйте в тайне происходящее.

Эти 3 правила универсальны для любых заговоров и шепоток, молитв и заклинаний, но есть определенные требования к подвидам вербальной магии.

Отворотные обряды следует читать на закате Солнца,

лицом на запад. Вечерняя Заря поможет вам, наделив заговор особенной силой. К таким обрядам относится и заговор от любовницы.

Заговоры на избавление от ссор читаем в середине дня.

Не оставляйте подобные ритуалы на вечер, если обряд очень длинный, то начинайте его в середине одного дня, а заканчивайте в обеденное время следующего.

Для женщин читать заговоры и молитвы рекомендовано в «женские» дни:

в среду, пятницу и субботу. Мужчинам придаст дополнительные силы именно «мужской» день недели. Это понедельник, вторник и четверг.

Все ритуалы необходимо проводить на голодные желудок,

откажитесь от пищи перед магическими действиями на целый день. Если так не получается, то не ешьте как минимум 3 часа до обряда. Это очень важно для удачного результата.

Нельзя использовать косметику перед чтением заговоров.

Лицо должно быть абсолютно чистым. Выбирайте простую одежду одного цвета, без рисунков и принтов.Если в заговоре есть обращение к душам умерших,

проводите его только в комнате с закрытыми окнами.

После свершения обряда сходите в церковь, чтобы раздать милостыню.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2276328184498620463

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