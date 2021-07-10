Человек исцеляется только любовью

Жизнь в Церкви, во Христе – это непрерывное чудо. И не только в том смысле, что в Церкви совершаются исцеления. Одно из главных чудес нашей Церкви состоит в том, что в ней может обрести спасение любой человек. Кто бы ни пришёл в Церковь, ко Христу – разбойник, язычник, бесчестный человек, грешник, – он может обрести новую жизнь, стать святым, апостолом, драгоценным членом тела Христова. Церковь принимает всех в своё лоно и всех освящает и спасает.

А что значит, что Церковь принимает всех? В первую очередь, это значит, что Сам Христос принимает в Свои объятия всех, каждого человека, пришедшего к Нему, даже самого немощного или опустившегося. И Церковь – это также и все мы. Христос действует вместе с нами и через нас. И то, что Церковь принимает всех, означает, что мы принимаем всех людей, такими, какие они есть. От нас, то есть от нашей любви, расположения, чуткости зависит спасение других людей. Как говорит владыка Афанасий Лимассольский:

«Церковь – это объятия. Церковь тебя согреет, а не ударит кулаком. И сердце христианина – как сад. Христианин может принять и утешить каждого человека, приблизившегося к нему».

Вот чем отличается Церковь Христова – в ней каждый человек находит утешение, поддержку, каждый в любви других черпает силы для того, чтобы шествовать по пути спасения.

Каждая из нас несёт своё служение в Церкви. Кто-то пишет иконы, кто-то строит храмы, кто-то поёт, кто-то следит за чистотой и порядком в храмах. Всё это имеет великую цену. Но у каждой из нас есть ещё одно служение – принимать с любовью всякого человека, помогать ему на духовном пути. В первую очередь мы несём это служение внутри нашего сестринства. Господь собрал нас всех вместе, чтобы мы были друг для друга Церковью. И для каждой из нас очень важна любовь и поддержка других – это помогает нам вести духовную жизнь, идти к Богу. Жизненно важно, чтобы мы постоянно были чутки, внимательны друг ко другу и стремились каждой сестре протянуть руку помощи, согреть словом или взглядом. И самое главное – чтобы каждая из нас принимала всех вокруг такими, какие они есть. Это для нас, можно сказать, вопрос жизни и смерти, вопрос вечного спасения!



Каждая из нас пришла в Церковь с какими-либо немощами, страстями, внутренними трудностями. И представьте, что могло бы быть, если бы все окружающие относились к нам по всей строгости? Никто бы из нас не спасся! Потому что человека ободряет и даёт ему силы для духовной жизни не строгость, не так называемая справедливость, не упрёки, даже самые как будто бы правильные. Человека ободряет любовь, снисхождение.

И я хочу вам рассказать об одном сербском подвижнике, как любовь братий помогла ему стать святым. Речь идёт об известном духовнике, старце Фаддее. У него было очень трудное детство, с ним плохо обращались в семье, и он вырос боязливым и очень ранимым. И как он сам потом рассказывал: «Оттого что я очень боялся людей, я долго не мог духовно расти». Так было до того, как он поступил в монастырь Мильково. В монастыре с ним случались разные искушения из-за его телесных немощей, боязливости и рассеянности. Но братия монастыря всё покрывали своей любовью. Вот как он сам рассказывает:

«В миру меня звали Фомислав. Когда я пришёл в монастырь Мильково, первое моё послушание было на винограднике, я должен был его охранять. Меня мучила сонливость; случилось, что я задремал и не заметил, как воры украли виноград. Просыпаюсь, вижу – нет винограда. Испугался я и в страхе ждал прихода эконома; тот пришёл, всё увидел, но мне ни слова. Ничего не сказал! Весь виноград украден, а он ни слова. На следующий день приходит ко мне и говорит: “Фомушка, батюшка благословил дать тебе новое послушание. Будешь пасти овец и коз на лугу вдоль Моравы”. И так я стал пастухом. Но и тут натворил бед. Мне дали Часослов, чтобы я научился его читать, пока пасу коз и овец. И, читая Часослов, я опять начал засыпать, а когда проснулся, смотрю: где овцы? Осталась только одна старая коза, все остальные куда-то ушли. Вскакиваю, иду искать. А они ушли в поле, проломили ограду и съели всю фасоль у хозяина. Коза, увидев, что я бегу к овцам, бросилась за мной и чуть полностью не развалила забор. Когда хозяин увидел, что наделали овцы и козы, то пошёл в монастырь жаловаться отцу архимандриту. Отец Амвросий попросил эконома возместить ущерб, и на этом всё закончилось. А чтобы кто-то из братии мне что-то сказал? Никто, ничего! Такой была братия нашего монастыря. Всепрощающей любовью стяжалось Небо в земной обители».

И постепенно, благодаря любви братий, их вниманию, неосуждению, Фомислав, будущий отец Фаддей, обрёл духовные силы, начал подвизаться, меняться. Из болезненного и боязливого юноши он стал подвижником, наставником для многих людей, к нему приезжали за советом люди со всей Сербии. Он стал человеком святой жизни. И в этом ему помогли любовь и неосуждение, которые проявили к нему братия монастыря.

И для всех христиан жизненно важно принимать каждого ближнего таким, какой он есть: никогда не осуждать ни в мыслях, ни тем более на словах, не упрекать, никаким образом не давать понять другому человеку, что у него есть какой-то недостаток. Будем помнить один духовный закон: чем меньше замечаний, обличений, упрёков, тем больше любви. А где больше любви, там гораздо быстрее исцеляются страсти и стяжеваются добродетели.

И на самом деле, какой бы человек ни был, он может вести духовную жизнь, преуспевать. Даже человек гневливый, немощный, склонный к унынию, или себялюбивый, или малодушный – любой может преуспеть и стать святым. При одном условии – если окружающие принимают его таким, какой он есть, помогают ему, прощают его немощи, даже не замечают их. Тогда он сам забывает о своих недостатках, понемногу успокаивается и начинает преодолевать свои немощи, возвышаться над собою. Он уже не остаётся таким гневливым или малодушным, но видя большую любовь к нему, начинает меняться.

Вот как говорит старец Эмилиан о том, как мы призваны относиться к немощному человеку:

«Не игнорируйте его, как будто у него нет плоти, нервов, сердца, прошлого. Этот человек — ваш брат. Как вы позаботились бы о больном члене вашего тела, так позаботьтесь и о нём, потому что он нуждается в этом больше прочих».

И эти слова сказаны, в общем-то о всех нас. У всех нас есть нервы, сердце, прошлое. И все мы нуждаемся в том, чтобы нас не игнорировали, а любили, терпели, поддерживали и ободряли.

Мне хочется привести вам ещё один пример. В одну школу в наших краях назначили директором верующую, очень мудрую женщину. Её предупредили, что в этой школе много трудных детей, и что ей будет тяжело. Но она спокойно ответила: «Все дети трудные. К каждому нужно искать подход». И первое, что она сделала, – это для каждого ребенка в школе постаралась найти интересное дело, чтобы каждый мог раскрыть свои дарования. Например, в школе был один мальчик из неблагополучной семьи, хулиган и двоечник. Его все непрестанно ругали, делали замечания, и он сам о себе думал, что хуже его нет. И он, конечно, всем противился, забросил учёбу, и вёл себя всё хуже и хуже. И вот директор понаблюдала за этим мальчиком и каким-то образом поняла, что у него есть способности к фотографированию.

Мальчику выдали фотоаппарат и стали поручать разные съёмки, нужные для школы. Он действительно очень хорошо фотографировал. И на одном из школьных праздников его наградили грамотой и при всех похвалили, аплодировали. Для мальчика это была полная неожиданность, потрясение! И после этого он изменился, начал учиться, мирно общаться с другими детьми. И в этой школе так относились к каждому ребенку, и все дети были там радостные, счастливые, каждый чувствовал себя личностью.

И подобное отношение нужно каждому человеку – и в миру, и в монастыре. Мы должны так показывать друг другу свою любовь, чтобы ни у кого не было повода думать, будто его не любят, будто он какой-то ущербный. Каждая из нас должна сделать всё, чтобы другие чувствовали душевный комфорт, верили в себя и могли все свои силы устремлять к Богу, к добродетели.

В наши дни это особенно важно. Современный человек не может духовно преуспевать, если не встречает у других поддержки и любви. Каждый знает это по самому себе. И будем всегда помнить: если нуждаюсь в любви я, то, конечно, нуждаются в ней и все мои ближние. Каждый ближний – это мой член, и я должен его трепетно беречь.



И на самом деле поддержать друг друга, проявить любовь – совсем не сложно. Как говорил отец Иоанн (Крестьянкин), цветок не нуждается в том, чтобы ты вылил на него целый океан воды. Достаточно одной кружки. Так и человеку часто бывает достаточно улыбки, внимательного, доброго взгляда, одного слова похвалы и благодарности, чтобы он почувствовал радость и прибавление духовных сил. Святая страстотерпица Александра Феодоровна писала в своём дневнике:

«Милосердие обычно проявляется в мелочах. Маленькие знаки внимания, пустяки; деликатный, не показной уход от всего, что может причинить боль, – это те мелочи, которые создают мир и любовь».

Действительно, мелочи в наших отношениях друг с другом имеют огромное значение. Например, всем нам бывает приятно, когда сестра при каждой встрече с нами приветливо, открыто улыбается, кланяется, говорит что-то доброе. И у нас есть такие сёстры, которые действительно от сердца рады каждой сестре и стараются каждую поприветствовать живо, с любовью. А есть сёстры, которые ни одного дня не пропускают без того, чтобы кого-нибудь не утешить словом или делом. И вот эти сёстры очень сильно влияют на атмосферу в монастыре. Они распространяют мир, покой, освобождают других от печальных помыслов. Каждая наша встреча друг с другом влияет на всю атмосферу в обители.

И нам на самом деле так просто показать друг другу любовь, которая живёт в наших сердцах! Хотя бы просто взглянуть приветливо, сказать одно доброе слово. Все мы можем так поступать. И сколько у нас тогда прибавится сил, внутренней свободы! Нас тогда не будут страшить никакие испытания или труды, или искушения. Чего мне бояться в этой жизни, если вокруг меня люди, которые меня любят и поддерживают? Даже если я упаду, меня поднимут, помогут мне. И когда я сама всех люблю, всех принимаю такими, какие они есть, всем сострадаю, то тогда другие не могут причинить мне боль.

У владыки Афанасия есть такие интересные слова:

«Если у тебя нет великодушного отношения ко всем людям, к их немощам, то ты попадёшь в ту мельницу, где и сам будешь молоть, и тебя перемелют. И ты не сможешь вынести ни одной жизненной трудности, даже со стороны самого любимого человека. Если мы не имеем милостивого сердца, тогда попадаем в эту мельницу, которая перемелет нас жерновами тягот, разочарований, огорчений, потому что сердце наше не научилось тому духовному благородству, которое рождается от сострадания ко всякому человеку».

Любовь, благородство, великодушие, снисхождение к каждому человеку совершают в нашей жизни чудо. Они останавливают эту страшную мельницу тягот, разочарований и огорчений. И все мы обретаем покой и гармонию в нашей повседневной жизни, и твёрдо, уверенно, мирно совершаем свой путь к Небесному Царству. Как говорит об этом святитель Николай Сербский:

«Что такое наша Церковь? Это корабль спасения, который везёт не рабов, а детей Царских в Царство Небесное. Наша Церковь – это совместное путешествие людей свободных и любящих, тех, кто с радостью совершает свой путь вместе с братьями своими. Любящие души радуются спутникам своим, как братьям, как самим себе. Они любят стеснять себя, чтобы дать место другим. Подобно Господу, они горят желанием, чтобы все спаслись. Они смотрят на себя как на малые члены таинственного и великого тела Церкви, глава которой – Христос. И так, в гармонии и радости, путешествуют они, словно стая птиц, в тёплые края – в Царство Божественного света и родительского тепла».

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