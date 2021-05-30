10 способов манипулировать человеческим мозгом 29 мая 2021

Ученые постоянно изучают,как работает человеческий мозг.

И одновременно узнают,каким образом им можно манипулировать — случайно или преднамеренно.

10. Эффект горячего/холодного

Температура может влиять на степень доверия между людьми. В ходе эксперимента под названием « повторяющаяся дилемма заключенного» участников посадили по двое в импровизированные камеры и затем попросили свидетельствовать друг против друга — в обмен на более легкий приговор. Во время опыта одним узникам вручили химические обогреватели, других же попросили держать в руках лед. В итоге первые оказались вдвое больше настроены доверять своему соседу и не наговаривать на него, чем вторые.

9. Дешифровщик мозга

Когда мы читаем про себя, мы слышим голос в своей голове. Одни и те же зоны мозга реагируют на прочитанное, обрабатывают аудиоинформацию и участвуют в мыслительном процессе. Исходя из этого, ученые из Калифорнийского университета в Беркли пытаются расшифровать нейронные сигналы мозга, чтобы создать медицинский протез, который бы позволил «разговаривать» парализованным людям или тем, кто находится в коме.

8. Иллюзия мраморной руки

Необычный эксперимент провела группа европейских нейробиологов. Каждого участника просили положить руку перед собой на стол.

7. Таблетка сочувствия

Затем по руке стучали небольшим молоточком, но при этом раздавался звук молота, бьющегося о мрамор. Через несколько минут подопытный чувствовал, что его рука становитсятвердой и тяжелой, как кусок мрамора. Таким образом мозг постоянно обрабатывает информацию, поступающую из разных органов чувств, обновляя восприятие нашего тела. Хотя само тело остается прежним.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что они могут манипулировать уровнем сочувствия и честности, изменяя химический состав мозга. Участникам эксперимента случайным образом раздавали пустышку-плацебо или толкапон, который усиливает действие «гормона счастья» допамина и используется для лечения болезни Паркинсона. После этого добровольцам предлагали поделиться деньгами с чужаком. Те, кому достался толкапон, были более склонны разделить добро поровну.

6. Длительная изоляция

Для большинства людей длительная социальная изоляция оборачивается серьезными психическими расстройствами. Галлюцинации, искаженное восприятие времени, повышенная внушаемость — вот лишь неполный перечень проблем, с которыми сталкиваются вынужденные отшельники. Установлено, что после длительной изоляции в темноте суточный цикл растягивается до 48 часов: после 36 часов активности следуют 12 часов сна.

5. Эффект Мак-Гурка

Эффект демонстрирует, как то, что мы видим, влияет на то, что мы слышим. Если на видео человек произносит одними губами «ба-ба-ба», а на фонограмме звучит «га-га-га», то участник эксперимента слышит нечто третье, но более близкое к видеоряду — например, «да-да-да». Таким образом мозг пытается сгладить несоответствие между визуальной и аудиоинформацией.

4. Электростимуляция творчества

Ученые Университета Северной Каролины доказали, что творческий потенциал можно подстегнуть электричеством. Добровольцев возрастом от 19 до 30 лет подвергли электростимуляции, чтобы создать так называемые альфа-колебания в лобных долях мозга. Эти колебания связаны с творческим мышлением и возникают, когда человек погружен в дневной сон или глубокую медитацию, решает сложные задачи или генерирует идеи. В результате креативность испытуемых выросла в среднем на 7,4%, что не так уж мало, когда речь идет о такой тонкой материи, как вдохновение.

3. Телепортация

Опыты на крысах показали, что в мозгу есть клетки, которые действуют подобно GPS-навигаторам и определяют положении тела в пространстве. Это открытие было удостоено Нобелевской премии-2014 по физиологии и медицине. Эксперимент — но уже на людях — продолжили ученые Каролинского института в Швеции. Добровольцев помещали в сканер, надевая каждому на голову видеошлем и «телепортируя» его в разные части комнаты. Когда человек видел себя и сканер со стороны, у него возникало ощущение, что он находится в другом месте и в чужом теле.

2. Мозговой самописец

Мозговой самописец, который находится в стадии разработки, позволит людям с ограниченными возможностями записывать свои мысли без нажатия на клавиши или морганий. Используя шлем с электродами для записи мозговой активности, технологию отслеживания движений глаз и бесплатное программное обеспечение, парализованный человек сможет ретранслировать слова и идеи на компьютер, передвигая курсор взглядом.

1. Иллюзия невидимого тела

Еще один эксперимент Каролинского института в Швеции продемонстрировал, как можно создать ощущение бестелесности. Сначала участникам надевали на голову видеошлем, проецирующий изображение манекена. Исследователи дотрагивались различными предметами до тела испытуемого, одновременно проделывая те же манипуляции с манекеном. В результате доброволец чувствовал, что он и есть манекен. Затем опыт повторили, но уже с пустым пространством. Сопоставляя информацию о том, что он видит и чувствует, испытуемый ощущал, что его тело стало невидимым. Эксперты надеются, что результаты этого странного теста помогут в лечении различных фобий.

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