Как распространяется «культура смерти»?

Вне зависимости от нашего желания, смерть прямо или косвенно влияет на нас. И неважно, где мы живем - там, где идет военный конфликт, или в стране с относительной стабильностью. Признаками «культуры смерти» являются многочисленные случаи депрессии, распространение общей тревоги и страха, наркомании, пагубного поведения, абортов, самоубийств и массовых убийств. Профессор Майкл Керл с факультета социологии и антропологии университета Тринити в Сан-Антонио (Техас, США) объясняет, как манипулируют темой смерти:

«С перспективы конца двадцатого столетия [то есть в 1999 году] мы видим, что ... смерть стали признавать основной движущей силой жизни, жизнеспособности и структуры общественного строя. Смерть - муза религии, философии, политических идеологий, искусства и медицины. Благодаря ей распродаются газеты и страховки, она предоставляет остроты телепередачам и ... даже стимулирует развитие промышленности».

Рассмотрим на некоторых примерах, как это явление - «культура смерти», проявляется в наше время.

Продажа оружия

Ежедневным проявлением «культуры смерти» является продажа оружия. Хотя основное предназначение оружия приходится на военое время, но в основном от оружия погибают гражданские, среди них ни в чем не виноватые женщины и дети.

На войне жизнь человека обесценивается.

Доступность оружия в некоторых странах привела к угрожающему и постояннму росту количества убийств как отдельных лиц, так и целых групп людей. После того как в литтлтонський школе произошла трагедия, зазвучали протесты по поводу повсеместного продажи оружия и доступности его для подростков. Количество убитых в США молодых людей вызывает огромное беспокойство: по данным журнала «Ньюсуик», в среднем за неделю погибает 40 человек. Почти в 90 процентах случаев их убивают из огнестрельного оружия. То есть жертв столько, сколько погибало бы ежегодно в 150 Литтлтонских бойнях!

Мир развлечений

Тему смерти часто используют в фильмах. Например, иногда разврат, насилие, наркоторговлю и организованную преступность изображают как нечто приятное и таким образом умаляют ценность жизни и моральных принципов. В некоторых фильмах изображается миф о жизни после смерти и способность мертвых посещать живых. Поэтому смерть возникает даже в романтическом свете и создается впечатление, что это что-то обыденное и незначительное.

То же касается некоторых телепрограмм и музыки. По сообщениям в новостях, юные убийцы с Литтлтона были горячими поклонниками рок-певца, который получил славу «за своe бисексуальноe поведение, сатанинский сценический образ» и песнe «о бунте и смерти».

В США изменили систему рейтинга телепрограмм, чтобы подростки не смотрели то, что могло бы им навредить. Но результат был противоположен ожидаемому. Джонатан Олтер написал в журнале «Ньюсуик», что это «еще больше стимулировало интерес детей к запрещенному». Автор статьи также добавил - чтобы пристыдить и обязать ответственных лиц предоставлять меньше места насилию в средствах массовой информации, президенту Клинтону пришлось бы «публично перечислить названия всех крупных компаний (и имена их директоров)», которые не только выпускают кровавые боевики и записи в стиле гангста-рэп, но и компьютерные игры, в которых дети могут «осуществлять« виртуальные »убийства».

Смерть в видеоиграх и Интернете

В своей книге «The Deathmatch Manifesto» Роберт Веринг анализирует популярность среди подростков игр из серии «смертельный поединок». Мистер Веринг считает, что вокруг них возникло подпольное общество игроков. Эти игры дают не знания, а учат убивать. «Игра с реальным противником по другой части света и возможность утвердить себя - источник острых ощущений. В это очень легко втянуться », - замечает Веринг. Подростки увлекаются сценариями, которые позволяют вести кровавые битвы в виртуальном трехмерном пространстве. Кто-то, не имея доступа к Интернету, покупает пакет видеоигр, чтобы развлекаться дома у телевизора. Другие же ходят туда, где можно за определенную плату поиграть в видеоигры и принять участие в «виртуальных» смертельных боях.

Хотя игры такого типа делятся по категориям для игроков всех возрастов, на это почти никто не обращает внимания. Вот что говорит четырнадцатилетний Эдди из США: «Люди обычно говорят, что тебе слишком рано играть в такие игры, но все равно продают [их]». Ему нравится игра, суть которой заключается в постоянной стрельбе. Родители не одобряют эту игру, однако редко обращают внимание на то, что он играет в нее. Один подросток пришел к такому выводу: «Наше поколение чувствительное к насилию значительно меньше, чем любое другое.»

Телевизор воспитывает детей больше, чем родители, а телевидение подстраивается к их фантазиям о насилии. Джон Лилэнд написал в «Ньюсуик»: «Сегодня [в США] 11 млн. подростков пользуются Интернетом и большая часть их жизни проходит в недоступной многим родителям сфере».

Образ жизни, что приводит к смерти

А что происходит вне мира «смертельных поединков» и грубых фильмов? Хотя в реальности никто не борется в смертельных поединках с причудливыми существами, образ жизни многих людей очень опасен. Например, несмотря на то, что члены семей, организации здравоохранения и другие авторитетные лица предостерегают об опасности курения и наркомании, количество жертв продолжает расти. Очень часто эти привычки приводят к преждевременной смерти. Крупные монополии и наркоторговцы наживаются на отчаянии, безнадежности и духовной бедности людей.