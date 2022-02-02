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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                             Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть, чтобы не мешал.
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно? — Не обращайте внимание! Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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