Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Смейтесь на здоровье !
Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть, чтобы не мешал.
Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно? — Не обращайте внимание! Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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