Какие тайны хранят самые загадочные столбы России

Россия богата уникальными природными и загадочными природными местами. Одно из них это Столбы Маньпупунер, которые находятся в Печоро-Илычском заповеднике республике Коми. Согласно древней легенде – это 7 великанов, которые хотели украсть красавицу Аим. Но сила солнечных лучей превратила их в каменные истуканы.

Ученые утверждают, что это остатки Уральских гор, которые формировались несколько сот млн. лет. Маньпупунер считают местом силы и биоэнергетических аномалий. Правда, добраться туда не так уж и просто. Наверное, поэтому они смогли сохранить свою первозданность.

Как появились Столбы Маньпупунер и где они находятся

Гигантские каменные столбы являются одним из 7 чудес России. Говорят, что эти земли на Уральских горах – это место встречи Азии и Европы. Каменные гиганты находятся на землях Печоро-Илычского заповедника, который был создан государством в 1930 году.

На Малой горе идолов находятся 7 каменных гигантов, которые отличаются друг от друга причудливыми формами.

На «Малой горе идолов» расположились 7 огромных скальных геологических образований. Их высота варьируется в пределах 30-43 метров. Чтобы представить всю мощь этих каменных гигантов можно посмотреть на 10 и 15-этажные дома.

Каменные истуканы заметно отличаются друг от друга. Самый маленький из них, стоящий немного вдалеке, похож на шамана, призывающего духов о помощи. Остальные шесть столбов расположились почти на краю обрыва. В каменных истуканах можно увидеть и очертания животных или человека, смотря с какой стороны их рассматривать.

Самый маленький из столбов Маньпупунер немного отдален от всех и похож на шамана.

Поговаривают, что эти Столбы выветривания это творение внеземных цивилизаций. Это не только уникальные природные памятники, но и древнее место поклонения народа манси. Однако ученые скептически относятся к такой версии. Оказывается, что Столбы Маньпупунер начали формироваться около 200 млн. лет назад. Сначала в этих местах были высокогорные цепи. Под воздействием дождей и ветров, а также колебания температур, удалось достичь таких причудливых форм. В первую очередь разрушению подвергались мягкие скальные породы. В итоге остались только твердые образования.

Столбам Маньпупунер около 200 млн. лет.

На первый взгляд с трудом верится, что такие необычные каменные столбы образовались в процессе разрушения Уральских гор. Но этот факт доказан учеными. Плато Маньпупунер удалось сохраниться практически в своем первозданном виде благодаря своей труднодоступности и удаленности от людских поселений. На 200 ближайших километров никто не живет. А туристы сюда могут попасть и вернуться только на вертолете. Хотя не исключены и пешие походы к каменным Столбам выветривания. Но здесь без проводника или определенного опыта не обойтись. К тому же дорога к Маньпупунер может занять не менее 14 дней.

В чем сила Маньпупунер

Маньпупунер называют уральским Стоунхенджем из-за сильной энергетики.

Плато имеет несколько названий. Некоторые его называют «Семь Гигантов», а многочисленные туристы называют просто «Пупы». Народы манси прозвали эти земли «Малая гора идолов». Некоторые эксперты называют эти места Уральским Стоунхенджом из-за наличия мощнейшей энергетики и биоаномалиями. Это одно из мощных мест силы на планете. На протяжении тысячи лет манси считали эти каменные фигуры наделенными божественной силой. У этих народов существовал культ поклонения этим идолам.

Однако подниматься на гору к каменным изваяниям, было категорически запрещено простому люду. Это приравнивалось к огромному греху и могло караться смертью. Такое право имели исключительно шаманы племени. Поднимаясь к Столбам выветривания Маньпупунер, через специальные ритуалы шаманы черпали магические силы и восстанавливали свою энергетику.

Каменные образования выглядят по-разному, смотря под каким углом на них посмотреть.

Возраст каменных фигур Маньпупунер около 200 млн. лет. Значит, они появились гораздо раньше, чем даже египетские пирамиды или римский Колизей. Есть предположения, что над Мансийскими болванами поработала не только природа, но и внеземные цивилизации, которые некогда находились здесь. Кстати, недалеко от Маньпупунер находится Гора мертвецов, где по легенде когда-то погибли 9 бесстрашных охотников манси. Там же в 1959 году при странных обстоятельствах погибла группа Дятлова.

Легенда о каменных истуканах

Эти места окутаны тайнами, а народ складывает о каменных гигантах легенды и сказания. Самая популярная из них это древняя легенда народов манси, которые столетиями проживали на этих землях. Мужчины племени были очень сильны и умны. Они легко покоряли медведя или догоняли быстрого оленя. Во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который имел дочь Аим и сына Пигричума. Девушка имела божественную красоту. А когда она пела, то ее приходили послушать не только люди, но птицы и звери.

О Маньпупунер народ складывал немало легенд, основная часть которых связана с 7 великанами.

Молва о прекрасной Аим разнеслась по всему свету. Об этом узнал и грозный великан по имени Торев. Чудище потребовало, что вождь отдал ему в жены Аим, но получил отказ. Это сильно обозлило Торева. Тогда он с шестью братьями-великанами отправился к поселению, где находился народ манси и Аим. Они напали на город, чтобы силой забрать красавицу. Силы были неравными и воины манси стали проигрывать. Тогда девушка взмолилась к небесам, и попросила духов вернуть ее брата Пигричума.

У шамана манси была красавица дочь Аим и воин сын Пигричум.

Духи услышали Аим и скрыли город в густом тумане. Это только разозлило гигантов, и они начали крушить все на своем пути. Только Аим спустилась из башни вниз, скрывшись в тумане, как строение разлетелось на тысячи блестящих кусочков. Гиганты пытались отыскать девушку, но туман им мешал это сделать. Спустя время туман все-таки рассеялся, и перед великаном Торевом появилась красавица. Но великану не удалось схватить Аим. Неожиданно появился Пигричум. Добрые духи дали юноше волшебное оружие. Это был блестящий щит. Пучок солнечных лучей, попавший на его поверхность, ослепил глаза Торева и превратил в каменную глыбу. Та же участь настигла и других шесть великанов, которые в страхе начали убегать. Солнечные лучи превратили их в каменные столбы причудливой формы. С тех пор прошло тысячи лет, но каменные гиганты по прежнему несут стражу на горе.

Чем может удивить мир Урал

В озере Увильды лечебная вода голубого оттенка.

Русские земли всегда славились красотами природы. Территория Уральских гор не исключение. Единственным минусом можно считать удаленность и труднодоступность для туристов. Вероятно, именно по этому данным территориям удалось практически сохранить свою первозданность. Уралу есть чем гордиться. Прежде всего, это заповедные места и множество природных памятников.

Башкиры говорят, что озеро Увильды – это «Голубая чаша». Действительно, вода в этом водоеме необычного голубого оттенка. Это одно из самых крупных озер Челябинской области. С высоты птичьего полета Увильды похоже на грушу. Его длина составляет 15 километров, а максимальная глубина 40 метров. По водоему разбросаны многочисленные островки. История озера уходит корнями в древние времена. Появилось оно в результате тектонических процессов в земной коре. Вода в Увильды имеет целебные свойства. Есть сапропелевые грязи и радоновые источники. Наполнение водой происходит за счет реки Черемшанка и целого ряда мелких родников. Вода в Увильды смогла сохранить свою чистоту на протяжении стольких лет. Здесь до сих пор водятся в обильном количестве раки и много видов рыбы.

Длина Кунгурской ледяной пещеры составляет 6 км.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2447182998203271380/

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