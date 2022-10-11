Украина предлагает Западу новый договор о безопасности

В Киеве отчаянно пытаются найти способ, как «заставить» США и их союзников поставлять передовые системы вооружения для ВСУ.Так, Украина предложила Западу новый договор о безопасности, в основу которого легло аналогичное соглашение между США и Израилем.

Как пишет американское издание Foreign Policy, новый договор разрабатывайся киевскими властями совместно с экс-генсеком НАТО Расмуссеном.



Суть документа заключается в том, что при выполнении всех изложенных условий Украина будет находиться под защитой западных стран, пока ее не примут в НАТО.



Сообщается, что в списке мер по «защите» Украины значатся: поддержка ОПК, совместные учения и, что самое главное, предоставление Киеву западными странами современных систем вооружения.



В то же время, в американском издании считают предложение украинских властей весьма сомнительным, так как Вашингтону будет крайне сложно выполнить, изложенные в документе условия.



Стоит отметить, что вышеупомянутый договор действительно выглядит, мягко говоря, непривлекательным для Запада.



Во-первых, в США неоднократно заявляли, что ни Штаты, ни какая-либо другая страна НАТО не являются участниками конфликта на Украине.



Едва ли Запад возьмет на себя обязательства по ее прямой защите - своими войсками. Особенно сейчас, когда эскалация обострилась.



Во-вторых, поставки западными странами передового вооружения Киеву сопряжены с конкретными трудностями: дефицитом того самого вооружения. Европа передала Украине практически все свои запасы устаревшего вооружения и взамен требует от США поставок нового. Поэтому, киевским властям едва ли стоит рассчитывать, что их «завалят» передовыми системами. Одних систем ПВО необходимо не менее 300. Это десятки, а то и сотни миллиардов долларов.



Наконец, в-третьих, формулировка «Украина будет находиться под защитой западных стран, пока ее не примут в НАТО» также выглядит не очень оптимистично для США и их партнеров, так как данное обязательство им придется брать на неопределенный срок.



В альянс не примут страну, на территории которой идет вооруженный конфликт. В то же время, как только закончится российско-украинский конфликт (чем бы он ни завершился), западные «партнеры» сразу же потеряют к ней всякий интерес. Ведь, Украина – это не Израиль.

Источник

А вы знали об этом?

Петр Великий известный многочисленными похождениями «налево»,сам стал рогоносцем и приказал отсечь голову любовнику императрицы Екатерины Монсу . Затем голову Монса заспиртовали в банке и Петр приказал поставить ее в покои императрицы. Но прошло всего три месяца и умирающий Петр простил супругу. Голова Монса хранилась в Кунсткамере еще полвека, пока ее не захоронили.



Рекомендую также прочесть:

"Причины Пирровой победы украинских неонацистов в Харьковской области и к чему в итоге это приведет" https://otari.mirtesen.ru/blog/43344273587/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!