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Украина предлагает Западу новый договор о безопасности

Украина предлагает Западу новый договор о безопасности

 

В Киеве отчаянно пытаются найти способ, как «заставить» США и их союзников поставлять передовые системы вооружения для ВСУ.Так, Украина предложила Западу новый договор о безопасности, в основу которого легло аналогичное соглашение между США и Израилем.
Как пишет американское издание Foreign Policy, новый договор разрабатывайся киевскими властями совместно с экс-генсеком НАТО Расмуссеном.

Суть документа заключается в том, что при выполнении всех изложенных условий Украина будет находиться под защитой западных стран, пока ее не примут в НАТО.

Сообщается, что в списке мер по «защите» Украины значатся: поддержка ОПК, совместные учения и, что самое главное, предоставление Киеву западными странами современных систем вооружения.

В то же время, в американском издании считают предложение украинских властей весьма сомнительным, так как Вашингтону будет крайне сложно выполнить, изложенные в документе условия.

Стоит отметить, что вышеупомянутый договор действительно выглядит, мягко говоря, непривлекательным для Запада.

Во-первых, в США неоднократно заявляли, что ни Штаты, ни какая-либо другая страна НАТО не являются участниками конфликта на Украине.

Едва ли Запад возьмет на себя обязательства по ее прямой защите - своими войсками.

Особенно сейчас, когда эскалация обострилась.

Во-вторых, поставки западными странами передового вооружения Киеву сопряжены с конкретными трудностями: дефицитом того самого вооружения. Европа передала Украине практически все свои запасы устаревшего вооружения и взамен требует от США поставок нового. Поэтому, киевским властям едва ли стоит рассчитывать, что их «завалят» передовыми системами. Одних систем ПВО необходимо не менее 300. Это десятки, а то и сотни миллиардов долларов.

Наконец, в-третьих, формулировка «Украина будет находиться под защитой западных стран, пока ее не примут в НАТО» также выглядит не очень оптимистично для США и их партнеров, так как данное обязательство им придется брать на неопределенный срок.

В альянс не примут страну, на территории которой идет вооруженный конфликт. В то же время, как только закончится российско-украинский конфликт (чем бы он ни завершился), западные «партнеры» сразу же потеряют к ней всякий интерес. Ведь, Украина – это не Израиль.

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