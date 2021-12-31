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Врач рассказала о пользе ношения бороды

Врач рассказала о пользе ношения бороды

Щетина на лице или борода могут не только украшать мужчину, но и приносить пользу для здоровья. Об этом АиФ рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории, косметолог, трихолог и кандидат медицинских наук Наталья Козлова.

Как отмечает эксперт, борода и щетина способствуют сохранению естественных масел в коже и обеспечивают ее увлажненность. Борода может выполнять роль естественного фильтра перед носом и облегчать аллергию. А зимой борода защищает лицо от воздействия холода.

Кроме того, бородатым мужчинам не нужно бриться, а значит кожа на лице не подвергается раздражениям и травмам. Это избавляет от проблем с угревой сыпью.

Борода может даже защитить от рака кожи, поскольку является барьером для прямого воздействия ультрафиолета. Но для ношения подобного украшения есть одно условие.

"И щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи. Кроме того, за этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать - неравномерные клочки выглядят неопрятно", - предупреждает Наталья Козлова.

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