Самая страшная картина в истории мировой живописи

В истории мировой живописи есть множество картин неприятных, жутких, загадочных и даже мистических. Тот же "Крик" Мунка, "Сатурн, пожирающий своих детей" Гойи, "Апофеоз войны" Верещагина и т.д.

Однако, по-настоящему страшной считается картина, написанная в 1897 году известным русско-латышским художником Янисом Михайловичем Розенталем. И называется эта картина "Смерть".

Я. М. Розенталь "Смерть".

На картине мы видим, казалось бы, невинную сцену, и, если не приглядываться к деталям и не знать название полотна, зловещий ее смысл вполне можно и проглядеть.

Итак, на картине изображена мать-крестьянка, которая сидит на пне, держа на руках завернутого в простыню спящего младенца. Товарка крестьянки, держащая в руках серп, склонилась над ребенком и внимательно смотрит на его лицо.

Стоит приглядеться - и страшный смысл картины открывается перед нами. Ребенок невероятно бледен, его лицо почти синее. В лице крестьянки - отчаяние, гнев и бессилие, обращенные к склонившейся над младенцем женщине. Но, самое главное - сама женщина. Тощее, почти скелетообразное создание в белоснежных одеждах с серпом в руке. Обратите внимание на ее позу. Если эта женщина распрямится, ее рост будет невероятно высоким, нечеловеческим.

Она сравняется по росту с елями на заднем фоне.

Тем самым художник дает понять, что смерть - это часть природы, это ужасный но, к сожалению, естественный ход вещей. Смерть вышла из леса и сейчас она возьмет из рук матери младенца и унесет его в лес. Обратите внимание, как одет ребенок - он в белоснежном одеянии, таком же, как и женщина с серпом. Мать еще цепляется за него, держит его, ее рука судорожно сжата - но уже все предрешено. Все кончено и ничего нельзя изменить.

Художнику удалось передать целую гамму чувств обуревающих мать. Посмотрите внимательно на это лицо. Она еще не смирилась, она еще не готова принять неизбежное. Значит, ребенок умер совсем недавно.

Он мог умереть от самых разных причин. В конце 19 века в Российской империи детская смертность зашкаливала: смерть от скарлатины была самым обычным явлением.

Перед женщиной лежит узелок с едой, стоит кувшин с молоком. Она, скорее всего, путница. Шла с ребенком в город на заработки, или возвращалась домой в деревню. Но вернется она одна. Ребенка заберет высокая женщина в белой одежде с серпом.

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