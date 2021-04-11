О смысле поста рассуждает протоиерей Димитрий Климов

Сегодня, если говорить конкретно, от Христа верующий человек может отходить из-за обилия споров, информации, которая в основном идет через интернет. Поэтому я считаю очень важным ограничить себя от пребывания в социальных сетях, в интернете, на новостных сайтах.

Споры очень утомляют, масса ненужной информации, «исповеди» различных мастей – вся эта информация, как репейники какие-то, цепляется за нашу душу, и вроде бы не хочется на эту тему думать, рассуждать, а поневоле начинаешь. Поэтому лучше совсем не прикасаться к этим сорнякам.

Кто-то ляпнет какой-нибудь бред, и все, в том числе умные люди, начинают обсуждать высказывания каких-то совершенно недалеких людей. Для чего? Это действительно отводит от Христа. Это наше плавание в поверхностной бурлящей пене.

– Человек, который давно в Церкви, переживает, что не испытывает тех эмоций от поста, того горения, которые были в начале, хочет вернуть их – нужно ли это?

– Да не надо ничего возвращать. Человек же не может в одну воду войти дважды. Если конкретный период прошел, то смысл не в том, чтобы вернуть, а в том, чтобы выйти на новый этап.

Тем более, первоначальное горение часто обусловливается тем, что все для новоначального – некая экзотика. Он столкнулся с необыкновенным, непривычным, особенным. Он столкнулся с необыкновенным, непривычным, особенным.

Ну и, конечно, не нужно забывать о тех духовных дарах, которые Господь дает в начале пути в Церкви.

Так что вернуть вот это первоначальное ощущение поста вряд ли получится. Оно все равно будет уже другим.

А вот чтобы ощущения были хоть и другими, но тоже важными и полезными для духовной жизни человека, надо священнику смотреть на его личность, как он живет, как работает, какое у него семейное положение, сколько детей и так далее. Я считаю, что с духовником надо больше говорить на тему меры поста и самого метода поста.

Учитывая, что разные люди по-разному грешат, я считаю, что и метод поста тоже должен быть разным для разных людей.

Кто-то на компьютерных играх сидит, кто-то от телевизора оторваться не может, кто-то выпивает, кто-то курит. Ну, разве это не прекрасно – поспособствовать человеку, который пристрастие к алкоголю испытывает, чтобы он не пил весь Великий пост? Или курящий бросил курить, или тот, кто играет в игры, бросил играть. Я совершенно не вижу связи здесь между постом и пищей.

Тут нужно не такое замещение, что человек будет капусту квашеную есть вместо того, чтобы в игры компьютерные играть, а иное: чтение, молитва, общение со священником, с духовником.

Великий пост – это обостренная духовная деятельность человека. А она у нас превращается в обостренный поиск постной пищи, которая бы и силы тебе какие-то дала и при этом не вызвала бы изжогу, метеоризм, кишечно-желудочные боли и так далее.

Помнить, что пасхальная радость – абсолютно для всех

– Чтобы по-настоящему прожить Великий пост, нужно бывать на богослужениях. Иначе просто может возникнуть ощущение, что он прошел мимо. А как быть тем, кто по каким-то причинам не может?

– В этой ситуации нужно успокоить себя. Тем более, духовные результаты не всегда бывают видимы нами самими. Нам кажется, что пост мимо прошел, а, возможно, появились какие-то объективные перемены в нашей жизни к лучшему.

Я считаю, что здесь надо смириться, чтобы чувствовать, что потрудился в пост. Вспоминать, в конце концов, Огласительное слово Иоанна Златоуста, которое читается на Пасху, где говорится, что пасхальная радость – она абсолютно для всех.

Потому что Христова радость, Воскресение Христово дается не за то, что мы постились, а за то, что Христос благ, за то, что Он есть Любовь.

Этим можно ободряться и утешаться. Даже если пост прошел мимо и ты ощущаешь себя тем работником, который трудился только один час в винограднике господина.

У Бога всегда есть какие-то Свои способы дополнить то, что человек сам сделать не может. Надо просто предоставить Богу такую возможность, сказать: «Господи, я плохо попостился, но Ты не лиши меня духовных плодов, не лиши пасхальной радости».

– Как быть со стремлением «заработать» пасхальную радость: «вот я сейчас хорошо попощусь, и потому радость моя будет полной и глубокой»?

– В евангельских притчах, которые нас готовят к посту и к Пасхе, те люди, которые что-то делают, работают, оказываются на втором месте. Как, например, фарисей, который, в отличие от мытаря, трудился-постился; как старший сын отца блудного сына; как работники, работавшие на винограднике целый день…

А на первом как раз оказываются те люди, которые и сделали меньше, трудились меньше, и даже грешили больше. Но, тем не менее, смирение позволило им стать на ступень выше. Потому, что «всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 14:11).

Поэтому не надо думать, что радость можно «заработать», и вообще не сильно акцентироваться на собственной практике поста. Это тоже немного фарисейская религиозная гордость, что вот мы лучше, чем другие люди. Почему? Потому что мы постимся, мы готовимся, а они такие безбожники, вообще знать ничего не хотят. Наши суды – это не Божьи суды. У нас – справедливость, у Него – любовь, у нас – логика «ты мне, я тебе», а у Него – только «Я тебе».

Современному человеку полезно почувствовать себя голодным

– В начале церковной жизни человек может начать поститься сверх меры, но со временем начинаются послабления, разговоры, что еда в посте – не главное, и вообще, можно не поститься, если «я людей не ем».

– Все-таки, кроме нравственного аспекта поста, есть и аскетический. Да, в одной из стихир поста поется о том, что истинный пост – это удержание языка, не многоглаголание, не осуждение, всех грехов и страстей оскудение – это есть истинный, Богу приятный пост. А про пищу там действительно ничего и не говорится.

Только вот без аскетического аспекта с нравственным среднестатистическому человеку бывает трудно справиться.

А по поводу того, что люди, которые давно в Церкви, делают какие-то послабления – все просто. Сначала, первые годы, они постились действительно очень строго, первую неделю поста почти без пищи, без горячего.

Вот я, например. И потому первые годы моего священнического служения начались с открывшейся язвы. Сразу после Пасхи побежал к врачу на обследование. И, волей-неволей, пришлось немного ослабить.

Но все-таки я считаю, что то ощущение, которое дает физический пост в еде, оно тоже очень важное, нужное для духовной жизни – легкость, сокрушение, смирение, возвышение над житейскими, бытовыми проблемами. Человек, который, имея возможность поститься, не постится, лишает себя этой радости, серьезного аскетического опыта.

Особенно в наше время постоянного невоздержания, насыщения, перенасыщения, когда человек начинает воспринимать как норму сытость, полезно почувствовать себя человеком голодным, не совсем насыщенным.

Тем более, мало ли как жизнь сложится, может, придется еще проходить через такие сложные жизненные этапы недоедания, а православный человек будет к этому готов, не так ему будет тяжело.

– Вот, кстати, говорят, что надо меньше думать о еде. А нельзя меньше думать о еде, потому что в обычное время – бросил курицу в воду и уже вкусно и питательно. А в пост – нужно думать, как накормить семью, чтобы и вкусно, и более-менее питательно.

– Вот видите, так и получается, что вместо того, чтобы меньше думать о еде, мы думаем о ней больше. Это одна из тех проблем, которые необходимо как-то решать. А уж как именно – это каждый человек, каждая хозяйка сама решает.

Самый убийственный для меня вопрос, когда начинают звонить насчет поминок: «Вот у нас поминки выпадают на пост. Батюшка, что нам готовить? Ведь мясо нельзя, да? И рыбу?» Батюшка в таком случае говорит: «Так, берите листик, берите карандаш, записывайте. Первое – щи грибные, с фасолью. Второе – грибочки, картошечка… Если серьезно, вы что, хотите, чтоб я шеф-поваром был у вас, который вам меню составит? Не знаю я, что вам готовить».

Уже немного скучновато от этого всего. Вроде бы взрослые женщины, а спрашивают, что готовить.

Ограничения нужно обсудить, а не навязывать их детям

– Как детей вводить в пространство поста?

– В первую очередь, у них у самих надо бы спросить, с ними договориться, от чего они будут воздерживаться, что у них будет запрещаться. Потому что сейчас детей постить, особенно еще несовершеннолетних, в еде – сложновато, они и так все сейчас слабенькие, и здоровье у них подорвано всякими некачественными продуктами. А вот от лакомств можно воздержаться, и хотя бы уменьшить дозировку просмотра мультфильмов.

Но все-таки я считаю, что главный принцип – обсуждать, а не навязывать какие-то ограничения. Потому что когда ребенок начинает воспринимать духовную жизнь как ограничение – это просто беда.

– А как объяснять детям смысл поста, для чего ограничения?

– Все для того же. Грехи никто не отменял. Дети не безгрешны, просто у них все в начальном состоянии. И гнев, и вранье есть у них, и раздражительность. Просто меньше, чем у взрослых. Надо им уже в какой-то степени учиться это понимать, бороться с этим, учиться пропалывать грядки своей души, удаляя сорняки грехов, пока они еще маленькие.

Но, еще раз говорю, не насилием. Не нужно принуждать их к чему-то. Не должно у них быть такого ощущения, что время Великого поста – это нудное тянущееся время, когда ни телевизор посмотреть, ничего нельзя. Какие-то должны быть другие радости во время поста.

Тем более весна – время, когда все поет.

И у ребенка может возникнуть эмоциональный диссонанс и не очень хорошо отпечататься на душе: вся природа ликует, все расцветает, а мы ходим: «Ой, все так плохо, все так ужасно, кругом одни грехи».

У человека нужно спросить, чего он хочет от Бога

– Как бы вы ответили человеку, который недавно начал ходить в храм, на вопрос: «Для чего нужен пост?»

– Во-первых, спросил бы, какие он вообще хочет получить результаты в своей духовной жизни и в своем возрастании. Что он хочет от Бога? Что он хочет от себя? И уже исходя из этого можно говорить, для чего нужен пост. Может быть, ему и не нужен, если он в церковь пришел не за смирением, не за духовными результатами. Мало ли, может он просто пришел для того, чтобы с него порча снялась.

Если человек действительно воцерковляется, я бы ему советовал приобщиться к опыту святых, к опыту церковного Предания. С одной стороны, мы понимаем, что уставы касательно поста – монашеские, которые не всегда могут быть применимы в жизни мирских людей. С другой – на них все равно в какой-то степени ориентироваться нужно.

Просто человеку нужно почувствовать, что это такое, а уж почувствовав, он сможет оценивать и выбирать, нужно ему это или не нужно. Но я думаю, что всякий человек, который попостится нормально, подготовится к празднику и встретит Пасху, поймет, что пост необходим.

Для чего? Смыслы как раз объясняет наше богослужение: для смирения, для неосуждения других людей, для того, чтобы подняться немного на другой уровень. Это победа над какими-то плотскими страстями.

Пост – это ожидание. Есть хорошее сравнение духовного православного поста с постом, на котором стоит солдат. Солдат стоит – ожидает или пришествия командира, или, наоборот, какого-то врага.

– Можно услышать про «искушения Великого поста» – кто-то ссорится больше, кто-то ногу ломает. Они действительно есть или это выдумки?

– Конечно, есть. Скорее, это можно сравнить с тем, как человек начинает лечить какие-то скрытые свои болячки. Некоторые лекарства могут действовать так, что они сначала болезнь обостряют, а потом уже ее купируют и лечат. Так же и духовная жизнь. Когда мы начинаем погружаться в нее, она тоже наши внутренние болезни обостряет, иногда это проявляется и во внешних обстоятельствах.

А потом все-таки, с Божьей помощью, все выходит наружу, и когда враг уже стоит перед тобой, с ним легче бороться, нежели тогда, когда он замаскирован, спрятан где-то. Так что эти искушения, эти обстоятельства, они только помогают человеку лучше разобраться, лучше понять свою жизнь, свое место в ней.

– Какой Великий пост запомнился вам больше всего?

– У меня часто так бывает, что я в начале Великого поста болею. Один раз я проснулся утром в Чистый понедельник, подошел к зеркалу и увидел, что весь в красной сыпи.

«Краснуха» – поставил врач «детский» диагноз. И вот я первую неделю поста дома читал канон. Господь меня от богослужения отстранил, но зато дал другую возможность – спокойно помолиться и, может быть, даже отдохнуть, в хорошем смысле слова.

А вообще – столько этих постов было! Священнику надо совмещать обычное течение священнической жизни с требами. Своим чередом идут похороны, крещения… И важно не израсходовать некую духовную теплоту, когда общаешься с людьми, чтобы на каждого хватило.