7 задачек на внимательность, которые заставят напрячь зрение

Если вы любитель головоломок, то сегодня можете в очередной раз испытать себя! Вы не только сможете хорошенько поработать мозгами, но еще и отлично потренируете свои глаза.

Все, что от вас требуется, — внимательно смотреть на изображения. Вам нужно понять, какую форму или букву изображают цифры “2”, которых на картинках гораздо меньше, чем “5”. Начнем?

1. Какая геометрическая фигура изображена двойками (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат)?

2. А теперь (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат)?

3. Какая фигура изображена сейчас (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат)?

4. Какая английская буква изображена (T, X, O, H)?

5. А теперь какая буква (V, I, Y, L)?

6. Какую букву вы видите сейчас (Y, K, C, X)?

7. И последняя буква… (F, T, P, E)?

Справились с заданиями? Теперь можете узнать ответы:

1. Треугольник.

2. Круг.

3. Прямоугольник.

4. H.

5. L.

6. K.

7. P.

Вот так легко и просто можно изредка тренировать глазки и мозги!

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А вы знали об этом?

Первый раз Михаил Глинка женился в апреле 1835 года. Его избранницей стала Мария Иванова, с которой он познакомился в гостях у своих родственников Стунеевых. В Смоленской губернии на лоне природы их безмятежная жизнь напоминала идиллию. Однако, вернувшись в Петербург, Глинка словно прозрел: жена оказалась пустой, вздорной, мелочной и глуповатой. До Глинки дошли слухи, что жена неверна ему. Он отказывался в это верить, пока собственными ушами не услышал, как теща с прислугой обсуждали, как лучше устроить тайное свидание Маши с любовником. Михаил покинул дом, письменно предложив Маше развестись - без ссор и взаимных упреков, пообещав исправно высылать ей половину своих доходов.

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